Begegnung der Kulturen erstmals auf der Festwiese Villmergen

VILLMERGEN Kulinarische Weltreise und Tanz: «Begegnung der Kulturen» zum ersten Mal auf der Festwiese Das Kulturfest Begegnung der Kulturen am Samstag, 4. Juni, in Villmergen hat viel zu bieten. Die Schweiz ist mit Chlauschlöpfe vertreten – das kann man vor Ort selber ausprobieren. Daneben gibt es Teigtaschen aus Kenia oder Kaffee aus Eritrea sowie viele andere Köstlichkeiten zu probieren.

Alles bereit für die Begegnung der Kulturen? Die Organisierenden Natalie Gregor und Sasha Stojmenovski gehen die Programmpunkte durch. Laura Koller

In diesem Bereich die Essensstände mit Spezialitäten aus Kenia, Sri Lanka und Afghanistan, dort die Bühne und in der Mitte das Festzelt mit dem spitzen Dach. Sasha Stojmenovski und Natalie Gregor vom Organisationskomitee der Begegnung der Kulturen malen sich aus, wie ihr Festplatz in Villmergen aussehen wird, wenn das Fest am Samstag, 4. Juni, stattfindet. «Dieses Jahr wird alles etwas grosszügiger dank der neuen Festwiese. Das gibt den Leuten genügend Platz, um alles anzuschauen und sich auszutauschen», erzählt Stojmenovski.

Zusammen mit der AZ nehmen sie einen Augenschein auf der Wiese neben dem Schulhaus Mühlematten in Villmergen. Hier wird Anfang Juni die sechste Ausgabe des Fests Begegnung der Kulturen stattfinden. «Wir sind bereit und freuen uns, nur die Wiese muss noch gemäht werden», lacht Gregor.

Zum ersten Mal findet der Anlass hier statt. Der neue Standort wurde von der Gemeinde Villmergen vorgeschlagen, weil der Dorfplatz zu knapp wurde. Seit der ersten Durchführung im Jahr 2011 wechseln sich Dintikon, Dottikon, Villmergen und Wohlen als Austragungsorte ab. Nachdem das Fest 2019 in Wohlen stattfand, ist Villmergen wieder an der Reihe.

Tauben fliegen lassen bei der Eröffnung ist mittlerweile Tradition

Sasha Stojmenovski und Natalie Gregor freuen sich besonders auf die Eröffnungszeremonie. «Inzwischen ist es zur Tradition geworden, dass wir zur Eröffnung der Begegnung der Kulturen Brieftauben steigen lassen», berichtet Stojmenovski. Früher waren es seine eigenen Tauben, heute werden die Vögel gemietet. Aber der Gedanke dahinter bleibt: Das Loslassen der Tauben soll ein Symbol für das friedliche Miteinander sein. Ein passendes Bild für ein kulturverbindendes Fest.

Auf ein friedliches Miteinander: 2019 fand das Fest in Wohlen statt, auch bei dieser Eröffnung wurden Tauben losgelassen. Andrea Weibel

Die Begegnung der Kulturen soll die Menschen einander näher bringen. Das ist auch das Ziel des Organisationskomitees. Sie wollen der Bevölkerung die Möglichkeit geben, die Kulturen ihrer Mitmenschen kennen zu lernen und so auch voneinander zu lernen. «Am besten geht das über Musik, Tanz und das Kulinarische», meint Gregor. «Eine breite Vielfalt an kulturellen Eindrücken erwartet unsere Besucherinnen und Besucher.»

Von kroatischen Volkstänzen bis zum Chlauschlöpfe

Von Japan über Uganda bis in die Schweiz, das Programm ist breit. So tritt die japanische Trommelgruppe Kawa Daiko zum ersten Mal an der Begegnung der Kulturen auf. Die Schweiz ist mit dem Chlauschlöpfe vertreten, dazu findet ein Workshop statt. So können die Besuchenden das Chlöpfe mit der Geissel selber ausprobieren.

Kroatische und kosovarische Volkstänze, aber auch eine Show der Tänzerinnen und Tänzer des Tanzlade Wohlen erwartet die Zuschauenden. «Diese Gruppen kennen uns aus den Vorjahren oder haben über verschiedene Ecken von uns gehört und uns kontaktiert», erzählt Stojmenovski.

Alle zwei Jahre wird das Fest Begegnung der Kulturen ausgerichtet. Dieses Jahr (2017) fand es in Villmergen statt. Verena Schmidtke

Auch das kulinarische Angebot ist breit: Kenianische Teigtaschen und Kaffee nach eritreischem Ritual sowie Cevapcici und singhalesische Köstlichkeiten werden angeboten. Das OK gibt sich Mühe, eine gut gemischte Auswahl anzubieten, daher können auch Crêpes und Hamburger genossen werden. «Es wird bunt durchmischt und farbig werden», verspricht Natalie Gregor.

Begegnung der Kulturen, 4. Juni, 11 bis 17 Uhr, auf der Festwiese beim Schulhaus Mühlematten in Villmergen. Infos unter www.begegnungderkulturen.ch.