Villmergen Küchenbrand verläuft glimpflich Am Freitagabend brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Dieser konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. 28.08.2021, 09.18 Uhr

Der Brand verlief glimpflich. (Symbolbild) zvg

Am Freitagabend, kurz vor 21:00 Uhr, wurde via Feuerwehrnotruf ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Unterdorfstrasse in Villmergen gemeldet. Umgehend rückten die Feuerwehr Rietenberg sowie Einsatzkräfte der Polizei vor Ort aus.