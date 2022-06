Villmergen: Corinne Voellmin geht nach 34 Jahren in Pension

Villmergen Ihre Schüler weckten in ihr den Traum einer Balkan-Reise: Corinne Voellmin geht nach 34 Jahren in Pension Dank ihr sprechen heute viele Menschen, die ursprünglich aus Südeuropa stammen, ein astreines Mundart. Doch jetzt verabschiedet sich Corinne Voellmin von der Schule Villmergen und reist selbst in die Länder, von denen ihre Schülerinnen und Schüler im Deutschunterricht immer geschwärmt haben. Melanie Burgener 30.06.2022, 05.00 Uhr

Corinne Voellmin war 34 Jahre lang Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache in Villmergen. Nun geht sie in Pension. Bild: Melanie Burgener

Ende der 80er-Jahre in Südosteuropa: Das damalige Jugoslawien beginnt auseinanderzufallen. Serbien, Bosnien, Kroatien – die Teilrepubliken werden zu Kriegsschauplätzen, Tausende Menschen müssen ihre Heimat verlassen.

Ende der 80er-Jahre im Freiamt: In Villmergen tritt die junge Mutter Corinne Voellmin ihre Stelle als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) an. Grund dafür sind die Kriege in Jugoslawien, deren Auswirkungen auch hier in der Region spürbar sind.

«Als es in der Balkanregion zu kriseln begann, sind viele Familien mit ihren Kindern in die Schweiz geflüchtet», erinnert sich Corinne Voellmin. «Da ist die damalige Schulpflegpräsidentin von Villmergen auf mich zugekommen und hat mich angefragt, ob ich nicht die Kinder in Deutsch unterrichten würde», blickt die bald 65-Jährige zurück.

Damals seien das hauptsächlich Oberstufenschülerinnen und -schüler gewesen. «Später haben viele Eltern die Kleineren, die wahrscheinlich bis dahin bei den Grosseltern in der Heimat geblieben sind, ebenfalls hierher geholt», vermutet die ausgebildete Primarlehrerin. Auch diese unterrichtete Voellmin und erleichterte vielen von ihnen so die Integration in die neue Kultur.

«Ich konnte in den vergangenen Monaten Abschied nehmen»

Seither sind 34 Jahre vergangen. Viele Kinder, die damals bei Voellmin Deutsch gelernt haben, sind unterdessen selbst Eltern geworden. «Es freut mich immer besonders, wenn ich sie treffe und sie ein astreines Mundart sprechen. Viele erzählen mir auch, dass sie mit ihren Kindern Deutsch sprechen, damit diese nicht dieselben Schwierigkeiten in der Schule haben wie sie dazumal», sagt sie lächelnd.

Nun steht Corinne Voellmin vor ihrer Pension – ein Schritt, den sie sich noch vor einem Jahr kaum hätte vorstellen können. «Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu gehen. Ich konnte in den vergangenen Monaten gut Abschied nehmen», erzählt sie.

Während all der Jahre hat Voellmin immer Teilzeit gearbeitet. «Das war optimal, so konnte ich auch für meine vier Kinder da sein, und man konnte sich die Verantwortung mit anderen Lehrpersonen teilen», sagt sie. Zwischenzeitlich habe sie auch in Sarmenstorf und Uezwil als Deutschlehrerin gearbeitet. In Uezwil lebte sie selbst während 24 Jahren, bevor sie nach Rütihof umzog.

Sie begann, als es weder Ausbildung noch Lehrmittel gab

Heute ist die Arbeit als Deutschlehrerin in vielen Punkten anders als zur Zeit, als Corinne Voellmin ihre Stelle angetreten hat. «In meinen Anfängen gab es keine Ausbildung als DaZ-Lehrerin und auch keine Lehrmittel. Es musste eine Inspektorin vorbeikommen, um uns weiterzubilden», erinnert sie sich.

Verbessert habe sich auch die Arbeitsweise mit den Kindern. «Früher hat man sie einzeln und mit einem separaten Programm unterrichtet. Da war es für viele ein ‹Müssen›. Heute erhalten die Kinder die Unterstützung direkt im Unterricht und verpassen so nichts von dem, was ihre Klasse unterdessen macht.»

In Erinnerung bleiben ihr unter anderem die spannenden Gespräche, die sich jeweils mit den Kindern aus den verschiedenen Nationen ergeben haben. «Besonders schön war es, wenn Kinder aus Bosnien und Serbien im gleichen Zimmer gesessen sind, miteinander Deutsch gesprochen haben und dabei merkten, dass sie eben doch einen gemeinsamen Nenner haben und trotz des Konfliktes ihrer Heimatländer miteinander auskommen dürfen», sagt Voellmin lächelnd.

Aus diesen Gesprächen entwickelte Voellmin einen Traum, den sie sich nun in der Pension verwirklichen möchte. «Ich will im Herbst mit dem Wohnwagen durch den Balkan reisen und die Länder besuchen, aus denen die Kinder stammen, die ich in all den Jahren unterrichtet habe. Sie haben mir so viel Schönes darüber erzählt.»