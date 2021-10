Zweitakt-Tankstellen: Sie ist die letzte im Land, die sie flickt

Villmergen Ihr Beruf ist schweizweit einzigartig: Sie ist die letzte, die Zweitakt-Tankstellen flickt Eine ungewöhnliche, aber spannende Familiengeschichte beginnt mit Rolf Schmidt, der sich im Tankstellenservice einen Namen machte, weil er die Zapfhähne nicht nur ersetzt, sondern repariert. Sohn Patrick Schmidt führt das Unternehmen weiter. Doch auch Tochter Sarah Störi-Schmidt hat das Benzin im Blut von ihm geerbt. Sie betreut die 500 verbliebenen Töffli-Tankstellen in der ganzen Schweiz. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Sarah Störi-Schmidt ist die letzte landesweit, die Zweitakter-Tankstellen flickt und revidiert. Sie hat das Geschäft von ihrem Vater Rolf Schmidt übernommen. Hier kalibriert sie die 2-Takt-Tankstelle in Niederbipp neu. Alex Spichale

An der Dorfmattenstrasse 17 roch es früher nach gewaschenen Haaren und Shampoo. Heute riecht es nach Benzin, Öl und Metall. Der einstige Coiffeursalon wurde vor Jahren zur Werkstatt umgebaut. Und zwar zu einer schweizweit einzigartigen. Obwohl es alles andere als natürlich riecht und auch nicht so aussieht, wird hier die Umwelt geschont. Es ist das Reich der Geschwister Sarah Störi-Schmidt und Patrick Schmidt. Um ihre Geschichte zu erzählen, muss man aber jene von Vater Rolf Schmidt kennen.

Rolf Schmidt ist stolz darauf, dass er sein Geschäft gleich zwei von seinen drei Kindern weitergeben kann. Alex Spichale

Der 68-Jährige mit dem langen weissen Zopf lacht viel, während er erzählt. Und sein Lachen ist ansteckend. Der gelernte Maschinenmechaniker, der in Basel geboren wurde und in Thun und Zürich wohnte, lebt seit 35 Jahren in Villmergen. Seinem Dialekt nach könnte er auch hier aufgewachsen sein. Zusammen mit seiner Frau hat er viel erlebt, jobbte als Barkeeper, war Schweisser und machte die Meisterprüfung auf Tankrevisionen. Als sie Kinder bekamen, zogen sie ins Freiamt.

1982 machte Rolf Schmidt einen dreiwöchigen Tankstellenservice-Kurs in Paris und wurde für eine Solothurner Firma Verantwortlicher für die Tankstellen in der Ostschweiz. Er erinnert sich: «Ein neuer Zapfhahn kostete 480 Franken. Als ich bei der Firma fragte, wo ich mit einem defekten Hahn hinsolle, sagten sie, ins Alteisen. Das hat mich genervt.» So wurde die Idee geboren: «Ich begann, die Hähne zu flicken, statt wegzuwerfen. Das rechnete sich für die Kunden. Und es schont die Umwelt.»

Immer mehr Firmen fragten ihn an, ob er ihre alten Hähne reparieren könne. «Einmal sagte ich einer Firma zu, sie solle mir ihre paar Hähne ruhig bringen. Ich staunte recht, als die mir zwei SBB-Paletten voller defekter Zapfhähne auf den Vorplatz stellten.»

2013 fanden die Kinder, so könne es nicht weitergehen

Über die Jahre kamen immer mehr Aufträge hinzu. Nicht mehr nur Revisionen von Benzin- und Dieselzapfsäulen, sondern auch von solchen für Zweitakter, also für Töffli. Die kleinen Brüder der Motorräder brauchen ein Gemisch aus Benzin und 2 Prozent Öl, um zu laufen. «Neue Zweitaktanlagen gibt es kaum mehr oder sie wären viel zu teuer. Früher haben die Mechaniker an den Tankstellen selber noch herumgebastelt, aber jemanden, der darauf spezialisiert ist, gab es nicht. Also habe ich das übernommen.»

Sarah Störi-Schmidt und ihr Vater Rolf Schmidt auf Montage. In zwei Jahren, wenn er 70 ist, will er sich ganz aus dem Job zurückziehen. Alex Spichale

Rolf Schmidt war auf Montage, während seine Frau daheim die Revision der Zapfhähne übernahm. Irgendwann hatten sie so viel zu tun, dass sie es nicht mehr alleine stemmen konnten. Sohn Patrick Schmidt, gelernter Automonteur, erinnert sich: «2013 mussten wir etwas tun. Vater hatte so abgenommen, er sah nicht mehr gesund aus.» Also stieg der heute 40-Jährige in die Firma ein, richtete einen Servicewagen ein und ging ebenfalls auf Montage.

Gleichzeitig fing auch seine heute 34-jährige Schwester Sarah Störi-Schmidt im Familienunternehmen an. Sie hat eine KV-Lehre gemacht und in verschiedenen Büros als Assistentin der Direktion gearbeitet. Ihr Vater sagt lachend: «Aber du hast halt auch gern dreckige Hände.» Sie nickt und fügt ebenfalls lachend hinzu: «Und ich liebe den Geruch von Benzin.»

So lernte sie nicht nur, wie man Zapfhähne revidiert, sondern auch, was die Tücken der Zweitakttankstellen sind. Denn ihr Bruder sagt: «Bei manchen habe ich stundenlang nach dem Fehler gesucht und geflucht. Dann kam Vater und fand das Problem innert weniger Minuten. Bei diesen Dingern geht nichts ohne Erfahrung.» Die sammelt Sarah nun. Sie hat mit ihrer Firma 2-Takt Störi-Schmidt diesen Zweig des Familienunternehmens und die rund 500 Zweitakttankstellen der Schweiz übernommen.

Sarah Störi-Schmidt hat den Service der verbliebenen rund 500 Zweitakt-Tankstellen in der Schweiz übernommen. Alex Spichale

Rolfs erklärtes Ziel ist es, mit 70 Jahren, also etwa 2023, ganz mit der Arbeit aufzuhören. «Oder zumindest die Verantwortung abzugeben», präzisiert er, weil seine Kinder lachen. Nichts machen, liege ihm nicht.

Für ihren Job brauchen sie manchmal viel Humor

Sehr oft begleitet Rolf Sarah zu den Zweitakttankstellen. «Beim Service braucht sie schon lange keine Hilfe mehr», ist er stolz. Nur manchmal, wenn eine Zweitakt-Zapfsäule so richtig bockt, ist Sarah froh, noch immer von ihrem Vater lernen zu können. «Meistens bin ich aber eher dafür zuständig, mit den Kunden Kaffee zu trinken, damit meine Kinder in Ruhe arbeiten können», sagt er und lacht laut.

Eigentlich hat Sarah Störi-Schmidt das KV gemacht und arbeitet gern im Büro. Aber sie liebt auch den Geruch von Benzin, sagt sie lachend. Alex Spichale

Die drei können kaum aufhören, von all den Kunden zu erzählen. Sie haben sehr viel Humor – den brauchen sie auch, bei dem, was sie täglich erleben. Sie zeigen auf einen Zeitungsbericht an der Wand: Ein Auto fuhr davon, der Zapfhahn samt abgerissenem Schlauch noch im Tank. «Das passiert manchmal zweimal in der Woche», sagt Rolf Schmidt. «Die Leute sind im Stress, konzentrieren sich aufs Navi oder haben die Exfrau am Telefon und fahren los.» Einmal habe ein Lastwagen die ganze Zapfsäule aus der Verankerung gerissen und bis zur Autobahnauffahrt mitgeschleppt, ohne es zu merken.

Auch hätten sie schon Zapfsäulen abmontiert und diese nebenan auf Paletten gestellt. «Da kamen tatsächlich Leute, die dort versucht hatten zu tanken, und fragten, wieso die nicht funktionierten», erinnert sich Patrick Schmidt kopfschüttelnd.

Manchmal bringt ihnen ihr Job aber auch ein kleines Bisschen Ruhm ein: Patrick war nichtsahnend für die Sicherheit einer Tankstelle zuständig, als dort ein Werbespot mit Michael Schumacher gedreht wurde. Und die ganze Familie demontierte einmal die James-Bond-Tankstelle in Andermatt, verfolgt von Fans und Fernsehteams.

Sarah Störi-Schmidt und ihr Vater Rolf Schmidt brauchen manchmal viel Humor bei ihrem Job. Aber sie lieben, was sie tun. Alex Spichale

Und sie haben ständig neue Ideen: «Mein Mann ist unterdessen auch ein grosser Fan von Zweitakttankstellen. Wir sind überzeugt, dass wir auch neue herstellen können, die bezahlbar sind», sagt Sarah Störi-Schmidt. Vorerst arbeitet sie noch drei Tage als Angestellte in einem Büro. «Aber wenn mein Vater aufhört, würde ich gerne Vollzeit im Zweitaktgeschäft arbeiten.» Bis dahin wird es sicher noch unzählige Geschichten geben, über die die drei herzliche lachen können.

