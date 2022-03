Geschäftsleiterin des Altersheims Obere Mühle in VIllmergen geht

Villmergen Geschäftsleiterin des Altersheims Obere Mühle hat gekündigt: Marianne Busslinger geht per Ende August Sieben Jahre lenkte Marianne Busslinger die Geschicke des Altersheims Obere Mühle in Villmergen. Die beliebte Geschäftsleiterin prägte die Institution massgeblich. Nun hat sie per Ende August ihre Kündigung eingereicht. Nathalie Wolgensinger 04.03.2022, 18.00 Uhr

Geschäftsleiterin Marianne Busslinger prägte die Geschicke der Oberen Mühle in den vergangenen sieben Jahren massgeblich mit. Britta Gut (9. April 2021)

Das Bedauern des Vorstands des Altersheim-Vereins Villmergen/Dintikon ist gross. Präsident Mike Lauper schreibt in seiner Information an die Mitarbeitenden, dass es Marianne Busslinger während den vergangenen sieben Jahren gelungen sei, für die Bewohner und die Mitarbeitenden eine freundliche und angenehme Atmosphäre zu schaffen. Nun hat sie gekündigt, sie verlässt die Institution per Ende August.

Die Geschäftsleiterin habe mit grossem Engagement und Herzblut agiert und es sei ihr gelungen, gemeinsam mit ihrem Team, die wachsenden Anforderungen an die Institution mit Bravour zu meistern, so Lauper. Er erinnert dabei an die Umstrukturierungen im Erdgeschoss des Altersheimes und der Neugestaltung der Aussenanlagen. Während Busslingers Zeit wurde zudem das Wohnen an der Bünz in Dottikon als Standort übernommen.

«Zeitpunkt gekommen, ihre beruflichen Weichen neu zu stellen»

Die Corona-Pandemie stellte die Geschäftsleiterin vor enorme Herausforderungen, die sie vorbildlich gemeistert hätte, so Lauper. Er schreibt: «Mit Abschluss der Grossprojekte und aufgrund wesentlicher Veränderungen im Privatbereich ist für Marianne Busslinger nun der Zeitpunkt gekommen, ihre beruflichen Weichen neu zu stellen.»

Der Vorstand bedauere diese Entscheidung ausserordentlich, verstehe aber ihre Gründe sehr gut, so Lauper weiter. Busslinger wird noch bis Ende August in Villmergen arbeiten. Der Vorstand macht sich nun daran, eine Nachfolge zu finden, welche die hohe Kontinuität sicherstellt.