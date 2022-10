Villmergen Gegen das Problem der Elterntaxis: Neue «Kiss & Ride»-Zone beim Schulhaus soll helfen Bei den Schulanlagen Hof und Mühlematten in Villmergen herrscht seit Jahren ein grosses Problem mit Elterntaxis. Nun wurden neue Halteverbote eingeführt. Zusätzlich lanciert die Gemeinde einen Pilotversuch. So sollen die zu Fuss gehenden Kinder besser geschützt werden. Andrea Weibel 27.10.2022, 05.00 Uhr

Villmergen hat gegen das Problem mit den Elterntaxis als Pilotversuch eine «Kiss & Ride»-Zone mit fünf Parkplätzen beim Schulhaus Mühlematten erstellt. Bild: Andrea Weibel

Sie sind schon seit über zehn Jahren nicht nur ein Ärgernis, sondern auch ein Risiko für Schulkinder in Villmergen: Elterntaxis. Insbesondere bei den Schulanlagen Mühlematten und Hof auf der Dorfmattenstrasse. Mütter und Väter fahren mit ihren Autos auf die Parkplätze für Lehrpersonen, in die Fahrverbotsbereiche oder auch einfach auf die Trottoirs oder Zebrastreifen. Dort lassen sie ihre Kinder aussteigen, fahren allenfalls sogar rückwärts wieder raus und gefährden dadurch jene Kinder, die zu Fuss zur Schule kommen. Jetzt gibt es ein neues Kapitel in der leidigen Geschichte.