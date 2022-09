Meiko AG bietet Haustierbedarf in der Migros an

Villmergen Freiämter Heimtierbedarf in Schweizer Migros-Filialen: Der Grosshändler und die Meiko AG arbeiten ab sofort zusammen Bald wird es in vielen Do it + Garden Migros-Zentren das Angebot der Villmerger Firma Meiko Heimtierbedarf AG zu kaufen geben. Dass das regionale Unternehmen das erste ist, das eine solche Kooperation mit der Migros eingehen kann, macht die Verantwortlichen stolz. 29.09.2022, 05.00 Uhr

Am 3. Oktober eröffnet die Villmerger Firma Meiko im Pizolpark Mels (SG) ihre erste Migros-Verkaufsfläche. zvg

Die Fachmärkte der Migros und der Heimtierspezialist Meiko mit Sitz in Villmergen spannen zusammen. Ab sofort können die Qualitätsprodukte von Meiko in ausgewählten Do it + Garden Migros-Zentren sowie über den Webshop von Do it + Garden Migros gekauft werden.

Dank dieser Zusammenarbeit sind in den Migros-Fachmärkten künftig auch hochwertige Tierfutter, Katzenstreu sowie Betten, Näpfe, Leinen und Spielsachen für Hunde und Katzen erhältlich. Präsentiert wird das neue Angebot auf von Meiko gestalteten Verkaufsflächen.

«Wir sind stolz darauf, mit der Migros eine moderne Partnerin an der Seite zu haben, um gemeinsam noch mehr Tierhalter und Haustiere glücklich zu machen», sagt Philip Frei, CEO der Meiko Heimtierbedarf AG. Die Firma Meiko feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Sie betreibt zehn Niederlassungen und verfügt über sechs eigene Kleintierpraxen. «Diese neue Zusammenarbeit ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens», ergänzt Frei.

«Dass wir die ersten sind, erfüllt uns mit Stolz»

Für die Migros Fachmarkt AG war der Ausbau des Angebots in Richtung Heimtierbedarf ein logischer Schritt, wie sie mitteilt: «Viele unserer Kunden sind Haustierbesitzer. Durch die Kooperation mit einem Partner, der die Branche bestens kennt, können wir sie optimal bedienen.»

Heute deckt Do it + Garden Migros bereits die Angebotsbereiche Garten, Pflanzen, Heimwerken, Basteln/Gestalten, Kochen/Backen, Wohnen und Auto/Motorrad ab. Der erste Meiko-Corner eröffnet am 3. Oktober im Pizolpark Mels (SG). Geplant ist über die nächsten Monate und Jahre ein Ausbau über weitere Standorte.

«Wir fangen klein an. Es passt zu uns, mit Bedacht zu agieren und den Fokus klar auf die Tierhalter zu richten», sagt Philip Frei. «In der Schweizer Heimtierbranche ist dieses Konzept neu. Dass wir die ersten sind, erfüllt uns mit Stolz.» (az)