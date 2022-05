Xaver Meyer Holding AG übernimmt Bremgarter Saunabauer Sanatherm

Freiamt Die Xaver Meyer Holding AG übernimmt den Bremgarter Saunabauer Sanatherm Rückwirkend auf den 1. Januar kauft die Villmerger Xaver Meyer Holding AG den Bremgarter Saunabauer Sanatherm. Deren Besitzer Philipp Wey lässt sich pensionieren und weiss seine Firma nun in guten Händen. Nathalie Wolgensinger 28.05.2022, 05.00 Uhr

Philipp Wey, ehemaliger Inhaber der Sanatherm Saunabau GmbH, André Meyer, Verwaltungsrat Xaver Meyer Holding AG, Alex Meyer, Verwaltungsrat und Geschäftsführer Xaver Meyer Holding AG (von links) bei einer symbolischen Übergabe. zvg

«Das ist eine für beide Seiten optimale Lösung mit viel Zukunftspotenzial», freut sich Philipp Wey. Der Besitzer der Sanatherm Saunabau GmbH mit Sitz in Bremgarten hat rückwirkend per 1. Januar sein Kleinunternehmen an die Xaver Meyer Holding AG verkauft.

Diese wiederum freut sich über die Übernahme, sie schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass sie damit den Trend für Wellness und Gesundheit aufnehmen und weitertreiben könne. Das passe sehr gut in die Strategie und komplettiere ihre breite Angebotspalette. Die Angestellten sowie den Produktionsbetrieb in Bremgarten und den Showroom in Spreitenbach übernimmt die Villmerger Unternehmung.

«Vermehrt auf neue Möglichkeiten zurückgreifen»

Saunas wurden früher im Keller oder anderen wenig benutzten Räumen eingebaut. Heute hätten diese aber an architektonischer Bedeutung zugenommen, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung. Infrarotkabinen und Saunas sind gestalterische Elemente, die in Badezimmer oder Wohnräume eingebaut werden.

Alex Meyer, Geschäftsführer der Xaver Meyer AG, kommentiert: «Wir werden wie bisher an Einzelkunden Saunas und Infrarotkabinen liefern. Selbstverständlich werden wir künftig auch in unseren Eigenbau- sowie in externen Bauherrenobjekten vermehrt auf diese neuen Möglichkeiten zurückgreifen.»