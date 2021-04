Villmergen Die junge Generation soll nicht vergessen: Wie ein Schweizer Diplomat seine Stieftochter und viele andere vor dem Tod im KZ bewahrte Agnes Hirschi, Stieftochter des lange Zeit verkannten Schweizer Judenretters Carl Lutz, war diese Woche am Schulzentrum Hof in Villmergen zu Besuch. Vor den Schülern sprach sie über ihr ereignisreiches Leben und wie sie dem Holocaust entkam. Pascal Bruhin 30.04.2021, 05.00 Uhr

Agnes Hirschi entkam dank Carl Lutz der Deportation ins Konzentrationslager. Severin Bigler

Die Zeit läuft davon. Nicht mehr viele der Überlebenden des Holocaust weilen unter uns. In der Schweiz sind es deren gerade einmal noch rund 400, und alle über 80 Jahre alt. Dass es nicht mehr lange geht, bis die letzten Zeitzeugen uns verlassen, ist sich Raphael Müller bewusst.

Dass die Jugend aber nach wie vor über das wohl wichtigste Thema der neueren Menschheitsgeschichte aufgeklärt werden muss ebenso. Aus diesem Grund organisierte der Oberstufenlehrer am Villmerger Schulzentrum Hof eine Projektwoche zum Thema. Der Lehrer für Geschichte, Geografie und Sport erklärt:

«Jetzt leben sie noch und können aus erster Hand erzählen. Nachher ist es zu spät.»

Eigentlich wäre er diese Woche mit den 20 Schülern der dritten Oberstufe, die sich für das Projekt angemeldet hatten, in München, um unter anderem das nördlich der bayrischen Hauptstadt gelegene ehemalige Konzentrationslager Dachau zu besuchen. Ein Treffen mit Zeitzeugen, die den Jugendlichen den grausamen Alltag im Vernichtungslager hätten näher bringen sollen, war geplant. Durch die Pandemie musste die Reise kurzfristig abgesagt werden.

Auch im Ersatzprogramm kommen Zeitzeugen zu Wort

Doch Raphael Müller liess nichts unversucht, um seinen Schülern ein ebenbürtiges Ersatzprogramm zu bieten. Gemeinsam mit seinem Kollegen Serge Vögeli holte er einen Teil der Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors» der Gamaraal Foundation, die von Anita Winter gegründet wurde, in das Schulhaus Hof in Villmergen.

In Porträts, Texten und Filmen berichten einige der letzten noch lebenden Überlebenden des Holocaust über ihre Erfahrungen und Erlebnisse in Zeiten des Nationalsozialismus.

Die Lehrer Rapfael Müller (links) und Serge Vögeli haben die Projektwoche organisiert. Severin Bigler

Eine davon ist Agnes Hirschi, die nicht nur ehrwürdig vom Plakat herunterblickt, sondern am Mittwoch gleich selbst vor den Schülern stand, um über ihr aussergewöhnliches Leben und über ihren Stiefvater, den verkannten Schweizer Judenretter Carl Lutz, zu reden, dem auch sie ihr Leben verdankt.

Die 83-Jährige reiste dazu extra von ihrem Wohnort Münchenbuchsee nach Villmergen, am Steuer ihres eigenen Wagens wohlverstanden.

Die Jugend über die Schrecken des Nationalsozialismus aufzuklären, ist Agnes Hirschis grosses Anliegen. Severin Bigler

«Ich stehe vor euch als eine Holocaust-Überlebende», sagt Hirschi in der Aula vor der versammelten Schülerschar. Agnes Hirschi, die 1938 als Elisabeth Agnes Grausz in London geboren wurde, hatte jüdische Eltern. Sie erhielt aber die britische Staatsbürgerschaft. Als ihre Mutter nach der Niederkunft mit dem Baby zurückkehrte ins heimische Budapest in Ungarn, nahm das Schicksal bald seinen Lauf.

«Ein Schweizer mit Zivilcourage», so der Titel ihres Vortrags über Carl Lutz. Severin Bigler

«Bis 1944 ging es uns gut», berichtet Hirschi, die als Tochter eines Getreidemahlers wohlgesittet aufwuchs. Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr.

Am 19. März 1944 marschierten Hitlers Truppen in Ungarn ein, am 27. April begann unter der Leitung von Adolf Eichmann die massenhafte Deportation ungarischer Juden ins Vernichtungslager Auschwitz. Hirschi beschreibt:

«Nicht nur die Lage für die Juden wurde schlimm, sondern auch für ausländische Staatsangehörige.»

Mit englischem Pass und jüdischen Eltern war Hirschi doppelt gefährdet, deportiert zu werden. «Ich war in grösster Gefahr.»

Gespannt hören die Schülerinnen und Schüler den Erzählungen von Agnes Hirschi zu. Severin Bigler

Dann kam Carl Lutz ins Spiel. Der Schweizer Vizekonsul leitete die Abteilung «Fremde Interessen» der Schweizer Gesandtschaft in Budapest und vertrat die Interessen von zwölf kriegführenden Ländern, darunter Grossbritannien. Er war die Ansprechperson für eine britische Staatsbürgerin. Die damals sechsjährige Hirschi beschreibt:

«Ich erinnere mich noch gut an die erste Begegnung mit Carl Lutz. Es war grosser ernster Mann hinter einem riesigen braunen Schreibtisch, der uns in seinem Büro am Freiheitsplatz empfing. Er lächelte.»

Der Diplomat stellte von ihm erfundene Schweizer Schutzbriefe und Schutzpässe für Juden aus, die nach Palästina auswandern wollten. Anschliessend fanden sie in einem der über 70 Schutzhäuser in Budapest Zuflucht.

Mit einer List trickste Carl Lutz die Nazis aus

Der Schutzpass, den ihr Carl Lutz ausstellte, schützte Agnes Hirschi vor einer Deportation. zvg

Mit seiner List, die Schutzbriefe jeweils von 1 bis 7800 zu nummerieren und immer wieder von Neuem zu beginnen, konnten mehrere Zehntausend ungarische Juden so vor der Deportation und dem Holocaust bewahrt werden. Es war die grösste zivile Rettungsaktion von Juden während des Zweiten Weltkriegs.

Agnes Hirschi und ihre Mutter waren dabei ein Sonderfall. Denn Carl Lutz fand Gefallen an Hirschis Mutter, stellte sie als Hausdame in seiner Residenz ein. Und auch die 33-jährige Ungarin verliebte sich in den Schweizer Bürokraten.

1949 heirateten Maria Magdalena Grausz und Carl Lutz, nachdem beide sich von ihren Partnern hatten scheiden lassen. Das Paar zog mit Agnes in die Schweiz.

Hirschi führte in der Schweiz ein sorgloses Leben

Fortan wurde Carl Lutz zum liebevollen Ersatzvater für Hirschi, die ihren biologischen Vater in Ungarn hatte zurücklassen müssen. Später liess sich Hirschi zur Journalistin ausbilden, war 25 Jahre lang für die «Berner Zeitung» tätig. Sie heiratete und bekam zwei Söhne. Ohne Carl Lutz wäre ihr Leben wohl anders verlaufen oder hätte früh geendet. So wie jenes der sechs Millionen Menschen, die getötet wurden, nur weil sie Juden waren.

«Er sah sich nie als Held», berichtet Hirschi über ihren Stiefvater. Ganz im Gegenteil:

«Er machte sich grosse Vorwürfe, dass er nicht schon früher mit seiner Rettungsaktion angefangen hat.»

Gewünscht hätte er sich allerdings, dass sein Heimatland ihn und seine Taten ehren würden. «Das kam leider zu spät.»

Erst 20 Jahre nach seinem Tod wurde er rehabilitiert

Carl Lutz, der 1975 in Bern verstarb, wurde erst posthum von der Eidgenossenschaft, die sein Handeln als «Kompetenzüberschreitung» ansah, gewürdigt. 1995 hielt Bundesrat Flavio Cotti eine Rede zu Lutz’ hundertstem Geburtstag. Im gleichen Jahr würdigte ihn Bundespräsident Kaspar Villiger an der Feier zum 50-jährigen Kriegsende. 2018 wurde das wichtigste Sitzungszimmer im Bundeshaus nach ihm benannt.

Sichtlich bewegt vom schweren Stoffe, endete mit dem Vortag von Agnes Hirschi für die Villmerger Schüler die Vortragsreihe. Raphael Müller ist begeistert, wie sich die 15- bis 16-Jährigen für das Thema interessierten. Im nächsten Jahr will er deshalb die Projektwoche zum Thema Holocaust wiederholen, entweder wieder in der diesjährigen Form oder, wenn es die Pandemielage bis dahin erlaubt, vor Ort in Dachau.