Eine ausrangierte Armee-Ambulanz wird in ein Wohnmobil umgebaut

Villmergen «Der Van aller Vans»: Er baut eine ehemalige Armee-Ambulanz in einen Camper für alle um Der Villmerger Marc Huber hat sich einem ehrgeizigen Projekt angenommen. Er rüstet einen ausrangierten Armee-Krankenwagen komplett in einen Camper-Van um. Mit allen möglichen Gadgets. Sein Ziel: Andere Interessierte können das Mobil mieten. Marc Ribolla 14.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marc Huber aus Villmergen vor seinem ehemaligen Armee-Krankentransporter. Chris Iseli

Das grosse Blaulicht ist vom Dach demontiert, die orangen Ambulanzkreuze und der breite Balken an den vier Seiten sind von der weissen Carrosserielackierung entfernt und die Sirene kommt ebenfalls bald raus. Nur die orangen Blinklichter links und rechts oben am Heck deuten darauf hin, dass es sich nicht um ein alltägliches Fahrzeug handelt.

Dieser VW-T4-Bus – Baujahr 2000 – war bis vergangenes Jahr ein Ambulanzfahrzeug der Schweizer Armee. Der Villmerger Marc Huber hat den ausrangierten Bus diesen Frühling von einem Zwischenhändler gekauft und ein ambitioniertes Projekt in Angriff genommen.

Marc Huber hat das Projekt «La Sirène» gestartet. Chris Iseli

Er will das Fahrzeug in einen einmaligen Camper verwandeln. Es soll der «Van aller Vans» werden, wie er es ausdrückt. Huber sagt:

«Es gibt schon viele Camper-Modelle, auch selbstumgebaute. Aber einen wie meinen wird es nur einen geben.»

Als Hommage an die ursprüngliche Verwendung seines T4 taufte er ihn «La Sirène». Huber hat sein Projekt auf der Crowdfunding-Plattform wemakeit.com ausgeschrieben. «Je mehr Unterstützung ich bekomme, umso cooler wird der Van», sagt er.

Als Sammelziel sind 20'000 Franken angesetzt. Je nach Höhe des Betrags gibt es für die Spender verschiedene Belohnungen – vom «La Sirène»-T-Shirt für 59 Franken bis hin zu einer vierwöchigen Camper-Tour im Wert von 3900 Franken. Noch bis zum 19. Juli läuft die Aktion. Nur wenn das Sammelziel erreicht wird, erhält Huber das Geld.

Mit Wassertank, Boiler, Herd und Schiffsparkett

Seit Mitte Mai ist Huber, der derzeit auf Jobsuche ist, praktisch täglich am Werk. Der Transporter ist mittlerweile ausgehöhlt, die ehemalige Einrichtung ist weg. «Die Bahre und den Rollstuhl habe ich zum Beispiel entsorgen müssen. Sie waren zu alt und nicht mehr zu verkaufen», schildert Huber. Das Fahrzeug sei in einem sehr guten Zustand und habe erst knapp 34'000 Kilometer auf dem Zähler. In den letzten 20 Jahren wurde siebenmal ein Service ausgeführt.

Seit Mitte Mai ist Huber am Werk – der T4 ist mittlerweile ausgehöhlt. Chris Iseli

Im fertig umgebauten Zustand soll der T4 Platz für vier Personen bieten, mit drehbaren Sitzen. Ziel sei es, damit möglichst autark unterwegs sein zu können. Bei den Gadgets lässt sich Huber nicht lumpen. Er denkt an alles.

Nebst zwei ausziehbaren Lattenrosten im Innern für zwei Schlafplätze installiert er ein Dachzelt auf dem Fahrzeugaufbau für die zwei weiteren möglichen Mitfahrer. Die Stromversorgung stellt er mit drei Solarpanels auf dem Dach sicher. Ausserdem soll «La Sirène» einen Induktionskochherd, einen 48 Liter fassenden Wassertank, eine Spüle, eine Lüftung oder ein neues Radio mit Navigationsgerät bekommen. Und: einen kleinen Sechs-Liter-Boiler. Huber meint mit einem Schmunzeln:

«Ich möchte schliesslich warm duschen können.»

Nicht einfach 0815 soll auch der Fussboden sein. «Viele legen einfach einen Vinylboden rein. Das ist mir zu bieder. Ich habe nun ein edles Schiffsparkett gefunden mit Neopren-Fugen. Das ist auch bei Nässe ideal», sagt Huber.

«La Sirène» ist für abenteuerlustige Camper gedacht

Beim Umbau erhält der 42-Jährige grosse Unterstützung von seinem Vater. «Er hat sein Leben lang von einem Wohnmobil geträumt. Nun lasse ich ihn auch daran teilhaben», freut sich Huber. Doch auch andere sollen ihren Spass haben. Weil er «La Sirène» nur ein paar Wochen im Jahr selbst nutzen kann, möchte er den Van anderen zugänglich machen.

Die Trennwand zwischen Fahrerkabine und Fahrgastraum wird noch entfernt. Chris Iseli

Dazu hat Huber die Website rent-my-van.ch auf die Beine gestellt. In Zukunft kann der T4 tage- oder wochenweise gemietet werden, mit Preisen ab 150 Franken pro Nacht aufwärts. An wen soll sich das Angebot richten? Für Huber ist klar: «Es ist vor allem für abenteuerlustige Camper gedacht, die die vielen eingebauten Gadgets auch zu schätzen wissen. Und: Ein original VW-Bus-Camperfeeling ist ganz anders, als in einem Wohnmobil unterwegs zu sein.»

Marc Huber am Steuer des Vans: «Ein original VW-Bus-Camperfeeling ist ganz anders, als in einem Wohnmobil unterwegs zu sein.» Chris Iseli

Damit die zukünftigen Gäste seines T4 auch an dessen Herkunft erinnert werden, hat sich Huber übrigens etwas ausgedacht. Er wird das ehemalige Blaulicht mit einer Glühbirne im Innern über dem Tisch an die Decke montieren – als Beleuchtung.

Auch den Sirenenknopf am Armaturenbrett lässt er eingebaut. Nur funktionieren wird er nicht, die Vorschriften verlangen es so.