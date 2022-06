Migros eröffnet neue Filiale in Villmergen

VILLMERGEN Das geheime Herz des Ladens steht im ersten Stock: Die moderne Migros ist dort, wo früher der «Ochsen» stand Am Donnerstag eröffnete die Migros ihre neue Filiale in Villmergen. Am Vorabend wurden Gäste aus der Region zu einer exklusiven Filialführung eingeladen. Die Leute erfuhren, weshalb vier Selfscanning-Kassen eingebaut wurden und wie die Lebensdauer eine Migros-Filiale bestimmt wird. Laura Koller Jetzt kommentieren 23.06.2022, 17.39 Uhr

Der Villmerger Dorfplatz hat eine Einkaufsmöglichkeit mehr: Die neue Migros ist dort, wo früher das Restaurant Ochsen stand, direkt neben dem ehemaligen Restaurant Rössli. Alex Spichale

Es ist nicht die Banane oder das Toilettenpapier. Der meistverkaufte Artikel einer Migros-Filiale, wie sie nun in Villmergen steht, ist die Gemüsegurke. Dicht gefolgt von Tessinerbrot und Milch. Mit dieser Aufzählung löst Pascal Wüthrich, Inneneinrichter der Migros, während der Filialführung Erstaunen bei den Gästen des Eröffnungsanlasses aus.

Die Migros-Genossenschaft Aare wollte ihren «neuen Dorfladen im modernen Kleid», wie es Mediensprecher Raphael Wyss formulierte, der Bevölkerung aus Villmergen und der Region präsentieren. «500 Leute meldeten sich dafür an», erzählt Wyss. Per Los wurden die Gäste bestimmt, die glücklichen Gewinner konnten ihre Familie oder eine Begleitung mitnehmen. Deshalb trafen am Mittwochabend gut 150 Leute in der Mehrzweckhalle Villmergen ein. Die Neugierde auf die Filialführung war gross.

Die Migros Genossenschaft zeigt sich gemeinnützig: Manuela Meyer-Mäder (links) und Hildegard Hilfiker von der Theatergesellschaft Villmergen nehmen einen Kulturprozent-Scheck über 2500 Franken von Migros-Marktleiter Tobias Müller entgegen. Alex Spichale

Vor der Filialführung gab es einige offizielle Informationen zum Bauprozess und der Eröffnung. Ausserdem wurden vom Förderungsprogramm Migros-Kulturprozent zwei Checks im Wert von je 2500 Franken an den Elternverein und die Theatergesellschaft des Dorfes überreicht.

Die Bevölkerung und die offiziellen Migros-Vertreter freuten sich, dass die Türen der 800 Quadratmeter grossen Filiale endlich aufgehen. So auch Daniel Nigg, Leiter der Verkaufsregion Migros Aare: «Villmergen war lange ein weisser Fleck auf der Karte. Wir haben von dieser Lage hier im Dorf geträumt.»

Sicherheit bei der Anlieferung hat für Migros Priorität

Weil der neue Laden mitten im Dorf ist, musste die Anlieferung sorgfältig diskutiert werden, Nigg erinnert sich an eine «schittere Ausgangslage». Täglich bringen mindestens zwei Lastwagen neue Waren, diese müssen über die Schulhausstrasse zufahren. Damit dies keine Gefahr für die Schulkinder darstellt, wird nur während bestimmter Zeitfenster angeliefert. «Die Lastwagen kommen, wenn die Kinder nicht unterwegs sind. Wir wollen die Sicherheit um jeden Preis gewährleisten», verspricht Nigg.

Die Gäste bekommen während der Filialführung einen Einblick in die 800 Quadratmeter grosse Migros. Alex Spichale

Eine weitere Herausforderung war der Erhalt der denkmalgeschützten Rössli-Fassade. Diese wurde in den Neubau integriert, so konnte das Andenken an das Restaurant für die Dorfbevölkerung erhalten bleiben. Auch dem Villmerger Gemeindeammann Ueli Lütolf gefällt die neue Migros: «Es ist ein sympathischer Laden. Nun haben wir am Dorfplatz eine schöne Auswahl für die Bewohnerinnen und Bewohner.»

Eine Umfrage unter den ersten Kundinnen und Kunden kurz nach der offiziellen Eröffnung am Donnerstagmorgen um 8 Uhr zeigt, dass zuvor viele Leute nach Wohlen gefahren sind, um in der Migros einkaufen zu können. Auch Lütolf freut sich, dass er seine Lieblingsschoggi, «die Weisse mit Caramelfüllung», jetzt im Dorf kaufen kann.

Tobias Müller ist der Filialleiter der neuen Migros in Villmergen. Zuvor führte er die Migros in Fahrwangen. Alex Spichale

Filialleiter Tobias Müller, der zuvor Chef der Migros Fahrwangen war, und sein Team gaben Vollgas für ein gutes Einkaufserlebnis. Ab dem 10. Juni wurden Muster, also eins von jedem Produkt, aus der Migros Wohlen angeliefert. Die wurden gemäss Layout in den Gestellen platziert, so geht das Auffüllen schneller. Neun Paletten mit je 24 Kisten voller Muster wurden angeliefert. Auf die Muster folgten zahlreiche Lieferungen der eigentlichen Produkte.

Das eigentliche Herz der Migros steht im ersten Stock

Die Villmerger Filiale hat für Müller, der ursprünglich eine Lehre als Metzger gemacht hat, eine ideale Grösse: «Wir haben genügend Platz für ein schönes Sortiment. Man kann sich Zeit lassen beim Einkaufen, ist aber trotzdem schnell durch.» Nebst Meier arbeiten 14 Angestellte im Villmerger Migros, im nächsten Jahr werden auch Detailhandel-Lernende ausgebildet. Gemeinsam hat das Migros-Team am Eröffnungstag die Kundinnen und Kunden mit roten Rosen begrüsst.

Am Mittwochabend gab es eine erste Vorbesichtigung der Filiale in Villmergen. Alex Spichale

Es stehen zwei herkömmliche Kassen und vier zum Selberscannen bereit. Ob so viele Selfscanning-Kassen in Villmergen notwendig sind, fragt eine Frau während der Führung. Inneneinrichter Wüthrich hält dagegen: «Besonders während der Coronazeit ist die Nachfrage gestiegen. Unsere Zahlen bestätigen, dass sie von vielen Leuten genutzt werden.» Mit dem Neubau wurde eine Tiefgarage mit 50 Parkplätzen und zwei Ladestationen für Elektroautos erstellt. Diese gehören zum Nachhaltigkeitskonzept der Migros.

Das Herz jeder Filiale: Die gewerbliche Kälteanlage bestimmt über die Lebenszeit eines Migros-Ladens. Alex Spichale

Möglichst grün soll auch das eigentliche Herz der neuen Filiale funktionieren: Das steht im ersten Stock und wird branchenintern nur GWK genannt. Auf Nachfrage wird klar, das ist die Gewerbliche Kälteanlage. Sie kühlt die Regale und heizt mit dem Wärmerückgewinn den Laden.

Die Kundinnen und Kunden werden sie beim Einkaufen nie zu Gesicht bekommen. «Die GWK gibt den Lebenszyklus einer Filiale vor», erzählt Wüthrich. «Sie hält 15 Jahre, wenn’s gut läuft 20. Wenn die GWK gewechselt werden muss, baut man meistens auch den Laden um.» Die Villmergerinnen und Villmerger können das «Poschte» in ihrer Migros also noch für viele Jahre geniessen.

Wie waren Ihre Eindrücke nach dem ersten Einkauf?

Eveline Hofer, 41 Jahre, aus Villmergen

Eveline Hofer mit ihrer Tochter Lora. Laura Koller

«Ich habe mich mega auf die Eröffnung gefreut. Es ist sehr gut, dass wir jetzt in Villmergen auch eine Migros haben. Besonders die Auswahl bei den Früchten und dem Gemüse finde ich optimal. Die haben auch immer eine gute Qualität. Der Laden hat für mich eine ‹gäbige› Grösse. Hier drin hat es alles, was wir brauchen.»

Michele Mancari, 54 Jahre, aus Villmergen

Michele Mancari kaufte in der Migros Cervelats für seine italienische Verwandtschaft. Laura Koller

Ich musste noch kurz einkaufen, weil ich heute Abend in den Urlaub nach Kalabrien fahre. Deshalb habe ich viele Cervelats gekauft, die muss ich meiner Familie dort mitbringen. Ich kaufe zu 90 Prozent in der Migros ein. Früher bin ich dafür immer nach Wohlen gefahren und jetzt gibt es auch hier eine Migros. Das gefällt mir, denn ich wohne ganz in der Nähe. Der Laden hier ist nicht extrem gross, aber er sieht sehr gut aus.

Adeline Kurmann, 61 Jahre, aus Dintikon

Adeline Kurmann kam zum Einkaufen extra in die neue Migros. Laura Koller

Ich bin extra wegen der Eröffnung der neuen Migros nach Villmergen gefahren zum Einkaufen. Aber ich wär sowieso in die Migros. Ich finde es nicht schlecht, dass am Dorfplatz jetzt die Migros, der Coop und der Denner vertreten sind. Aber Einkaufen im Coop ist nicht dasselbe, wie in der Migros. Es ist etwas Schade, dass die Filiale hier nur ein M hat. Für gewisse Produkte werde ich deshalb weiterhin nach Wohlen in die grössere Migros fahren. Der Laden hier ist aber sehr schön und kundenfreundlich.

Don Fernando, 28 Jahre, aus Villmergen

Don Fernando bekam wie alle Kundinnen und Kunden der Migros ein Rösli mit auf den Heimweg. Laura Koller

Die Migros hat einen guten Ruf, deshalb kaufe ich gerne hier ein. Ich wohne gleich nebenan und bin heute Morgen hergekommen, weil ich Hunger habe. In Villmergen braucht es die Migros, der Coop ist zu teuer und der Denner zu klein. Es gefällt mir gut, im neuen Laden einzukaufen. Ich kaufe am liebsten gekochte Eier, die sind in der Migros sehr fein. Hier werde ich sicher drei bis vier pro Woche einkaufen.

Denise Lüscher hat noch nicht den ganzen Laden gesehen, ist soweit aber zufrieden. Laura Koller

Denise Lüscher, 70 Jahre, aus Villmergen

Ich kaufe viel in der Migros ein und habe auch ein Cumulus-Kärtli. Deshalb bin ich sehr froh, dass es in Villmergen nun eine Filiale gibt. Ich konnte noch nicht alle Regale anschauen, weil es so viele Leute im Laden hat. Aber was ich gesehen habe gefällt mir sehr gut. Hier gebe ich mein Geld gerne für etwas Gutes aus. Der Coop wird das sicher merken, dass es nun in Villmergen einen neuen Supermarkt gibt.

