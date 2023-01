Betrunkener prallt in Villmergen in Terrasse

Villmergen Betrunkener Autofahrer kommt von der Strasse ab und landet auf Terrasse Mutmasslich alkoholisiert verlor ein Autofahrer am die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam von der Strasse ab und prallte gegen einen Stützpfeiler. Am Auto entstand Totalschaden. 26.01.2023, 12.13 Uhr

In einer Linkskurve verlor der Lenker eines Mercedes die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 46-jährige Mann fuhr am Mittwochabend gegen 17 Uhr auf der Oberdorfstrasse in Villmergen. Dort kam der Mercedes dann rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und einen Fussweg. Anschliessend geriet er auf die Terrasse eines angrenzenden Mehrfamilienhauses, wo der Mercedes mit grosser Wucht gegen den Stützpfeiler eines Balkons prallte.