Villmergen «Aarau oder Afrika?» – ihr Herz entschied: Statt als Journalistin in der Schweiz arbeitet sie bei Viva con Agua in Südafrika Die Villmerger Journalistin Melanie Wirz, 29, arbeitete mehrere Jahre beim «Beobachter» und bei verschiedenen Schweizer Zeitungen. Doch dann merkte sie, dass sich etwas verändern muss. Jetzt arbeitet sie als Freiwillige in Kapstadt bei der jungen Organisation Viva con Agua Südafrika. Sie schreibt Blogs, Konzepte und streicht da sogar Türen. Andrea Weibel 01.06.2021, 15.42 Uhr

Melanie Wirz aus Villmergen (links) arbeitet in Kapstadt als Freiwillige für Viva con Agua Südafrika. Freude bereiten ihr die Arbeit und die vielen neuen Leute, die sie kennen lernt. zvg/Andrin Fretz

Viva con Agua kannte Melanie Wirz früher vor allem von den Depotbechern, die man zum Beispiel an den Winterthurer Musikwochen für die Organisation spenden konnte. Heute arbeitet die 29-Jährige für die südafrikanische Landesvertretung der Nichtregierungsorganisation (NGO) – und zwar vor Ort in Kapstadt.

Nach Anstellungen bei verschiedenen Zeitungen und dem Journalismusstudium an der Fachhochschule in Winterthur arbeitete sie für zweieinhalb Jahre beim Magazin «Beobachter». «Ich konnte da über gesellschaftsrelevante Themen schreiben und grosse Recherchen betreiben – es gefiel mir sehr», berichtet sie. Aber nach 2020 und beinahe einem ganzen Jahr im Homeoffice musste sich etwas ändern.

«Ich merkte, dass mir auf einmal andere Dinge wichtiger geworden waren, als sie die grossen Häuser verkörpern.» Sie überlegte, ob sie auf die Insel Lesbos fliegen sollte, um sich dort einer Hilfsorganisation für Flüchtlinge anzuschliessen. Zur selben Zeit kam sie über einen befreundeten Fotografen mit Viva con Agua in Kontakt. Eine Organisation, die sich mit positivem Aktivismus für sauberes Trinkwasser für alle einsetzt. Und dann wusste Melanie Wirz nicht, was sie tun sollte.

Sie erstellt Konzepte, Blog- und Social-Media-Beiträge

«Ich hatte ein gutes Angebot von einem Onlinemedium in Aarau. Gleichzeitig reizte mich jedoch das Abenteuer Afrika. Mit einer Organisation wie Viva con Agua arbeiten zu können, stellte ich mir wahnsinnig spannend vor, und ich wusste, dass ich selbst von der Zeit mit der Organisation profitieren könnte. Für mich hiess die Frage also: ‹Aarau oder Afrika?›»

Kapstadt überrascht Melanie Wirz immer wieder aufs Neue. zvg/Andrin Fretz

Die Antwort: Am 3. April landete sie in Kapstadt. Einen Rückflug hatte sie noch nicht gebucht. Alles, was sie damals wusste, war, dass sie ihre Wohnung in Winterthur bis Ende August untervermietet hatte. Was sie am anderen Ende der Welt genau erwarten würde, konnte sie nur erahnen.

«Ich wurde unglaublich herzlich aufgenommen. Wir fuhren zur Villa Viva, einem Hostel, das Viva con Agua dank Investoren erwerben konnte. Es soll im Herbst neu eröffnet werden und neben einer Herberge auch das Herz der Organisation beheimaten. Und es soll zu einem Ort des Austausches für Kultur in allen Facetten werden.»

Wirz unterstützt die Organisation in der Medienarbeit: Konzepte, Social Media, Blogbeiträge, und sie schreibt für die zugehörige Organisation in der Schweiz. «Die Arbeit ist vielfältig, abwechslungsreich und ich lerne ständig neue Menschen kennen. Es macht unheimlich viel Spass. Zudem ist es bemerkenswert, was die Organisation hier auf die Beine gestellt hat und bewirkt.»

Die Apartheid ist nur in der Theorie vorüber

In Kapstadt hat sie sich von Anfang an wohlgefühlt. «In der Schweiz herrschte quasi noch Lockdown. In Kapstadt durfte ich wieder mehr Freiheiten geniessen, was ich sehr schätzte.»

Impressionen aus Südafrika: Melanie Wirz mit Pinguinen am Meer. zvg/Andrin Fretz

Von ihrem Fenster in der Villa Viva aus sieht sie direkt auf den Tafelberg und den Lion's Head. «Mein Vater lebt in Graubünden direkt unter dem Flimserstein. Der Tafelberg erinnert mich sehr an ihn», erzählt Wirz und muss lachen. Beim Online-Interview mit der AZ sitzt sie in einem Café, die Verbindung ist gut. Aber an vielen Orten, wie in dem Café, fallen ihr auch die Schattenseiten Kapstadts auf: Draussen auf der Strasse gibt es viele Obdachlose – zum grossen Teil dunkelhäutige Menschen. Leute in schlechter bezahlten Jobs sind selten Weisse. «Theoretisch ist die Apartheid Geschichte, aber praktisch ist sie allgegenwärtig.»

Melanie Wirz will die Menschen in Kapstadt verstehen und versucht, möglichst viele Facetten der Stadt kennen zu lernen. «Ich habe 15 Jahre beim FC Villmergen gespielt. Jetzt spiele ich hier in einer Frauenfussballmannschaft. Eine sehr interessante Erfahrung.» Die meisten der Frauen wohnen in ärmeren Vororten Kapstadts. «Ich spüre und sehe die Ungerechtigkeit hier. Für mich ist das schwer auszuhalten. Aber ich spüre auch sehr viel Gastfreundschaft.»

Bulungula, ein Dörfchen, wo sich die Kühe am Strand sonnen

Sehr wichtig findet Wirz das allererste Projekt, das Viva con Agua selber auf die Beine gestellt hat. «Viva con Agua unterstützt viele Projekte rund um Wasser und Hygiene auf der ganzen Welt. Dabei arbeitet die Organisation vor allem mit Partnern zusammen. In Bulungula hat Viva con Agua nun zum ersten Mal ein eigenes Projekt implementiert. Das WASH-Projekt.» WASH steht für «water, sanitation and hygiene», auf Deutsch «Wasser, sanitäre Anlagen und Hygiene». Dafür konnte Wirz mit dem Team von Viva con Agua Südafrika ins weit entlegene Dörfchen Bulungula am Ostkapp fliegen.

In Bulungula, einem kleinen Dörfchen am Ostkapp, durfte Melanie Wirz bei einem Projekt mithelfen. zvg/Andrin Fretz

«Nach vier Stunden Fahrt vom Flughafen über Feldwege, Brücken und Wiesen kamen wir im Dörfchen an. Es besteht aus kleinen, runden Häusern mit Strohdächern, in denen die Leute wohnen. Viele holen ihr Trinkwasser aus dem mächtigen Xhora-Fluss, der durch die Region fliesst. Viele waschen dort auch ihre Kleidung und sich selbst. Zum Teil verrichten die Leute ihr Geschäft in den Büschen, anstatt Toiletten zu benutzen. So kommen immer wieder Fäkalkeime ins Wasser, wodurch Krankheiten entstehen. Es gibt noch immer viele Menschen, die daran sterben», fasst Wirz zusammen.

Die Toiletten, die Viva con Agua in Bulungula aufgestellt hat. zvg/Andrin Fretz

«Wir haben dort eine Woche lang interne Workshops durchgeführt. Denn im Projekt wollten wir nicht nur Toiletten und Handwaschbecken in den Schulen installieren, sondern auch dafür sorgen, dass die Leute, die dem Xhosa-Volk angehören, die Einrichtungen benutzen und verstehen, weshalb das wichtig ist. Es soll ein Bewusstsein geschaffen werden, das das Leben der Menschen langfristig verbessert.»

Abgesehen von der Arbeit konnten sie auch viele schöne Stunden in Bulungula verbringen. «Es gibt dort einen wunderschönen Strand, den die Einheimischen kaum benutzen. Wenn, dann spielen die Kinder Fussball auf dem Sand. Und Kühe trinken das Salzwasser aus dem Indischen Ozean.»

Impressionen aus Bulungula. zvg/Andrin Fretz

Nach Kapstadt kommt Mosambik, dann Zürich

Dass sie ein Glückspilz ist, merkt man aber nicht nur daran, dass sie in Kapstadt eine so befriedigende Arbeit gefunden hat. Kaum war sie hier, hatte sich bereits eine Anschlusslösung in der Schweiz ergeben: Ab dem 1. September wird Wirz für eine Schweizer NGO in Zürich arbeiten. Vorher darf sie für ihren zukünftigen Arbeitgeber allerdings noch nach Mosambik reisen und von dort aus über die laufenden Projekte berichten.

Manchmal kann Wirz ihr Glück kaum fassen. «An manchen Morgen wache ich auf und kann kaum glauben, dass ich in Kapstadt bin.» Das Wagnis Südafrika hat sich gelohnt. Und die Antwort auf die Frage «Aarau oder Afrika» war die richtige.

Melanie Wirz macht die Arbeit für Viva con Agua Spass. zvg/Andrin Fretz