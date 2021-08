Villmergen: Gemeindeammann Ueli Lütolf ist seit 31 Jahren im Amt

Villmergen Auch nach 31 Jahren ist er kein bisschen amtsmüde: Ueli Lütolf steuert die neunte Amtsperiode an Ueli Lütolf (Die Mitte) ist nicht nur einer der Freiämter Politiker mit der längsten Amtszeit, er war auch in zwei Dörfern Ammann. 1990 wurde er in den Hilfiker Gemeinderat gewählt, seit der Fusion 2010 mit Villmergen steht er jener Gemeinde vor – und kandidiert im Herbst wieder. Nathalie Wolgensinger 03.08.2021, 05.00 Uhr

Seit 31 Jahren ist Ueli Lütolf im Gemeinderat. Erst in Hilfikon und nach dem Zusammenschluss mit der Nachbargemeinde auch in Villmergen. Chris Iseli

Wie lange er schon in Amt und Würden ist, das wird Ueli Lütolf erst während des Gesprächs so richtig bewusst. Die Frage, in welcher Amtsperiode er sich befindet, kann er nicht auf Anhieb beantworten. Er muss nachrechnen. Erstaunt stellt er fest: «Das sind ja acht Amtsperioden! Meine Güte!»

Die Zeit seit seiner Wahl im Jahr 1990 in den Hilfiker Gemeinderat scheint für den 59-Jährigen im Nu verflogen zu sein. Seine Motivation, so betont er im Gespräch mehrmals, sei dieselbe, wie 1990.

«Mir bereitet die Arbeit nach wie vor viel Freude, ich möchte die angefangenen Projekte weiter begleiten.»

Der damals noch etwas jüngere Gemeindeammann Ueli Lütolf, aufgenommen vor dem Gemeindehaus in Hilfikon.



Jörg Baumann (2009)

1990 zählte Hilfikon gerade mal 350 Einwohnerinnen und Einwohner. Ueli Lütolf erzählt: «Ich kannte praktisch alle Einwohner mit Namen. Und falls nicht, dann änderte sich das schnell.» Denn im kleinen Dorf, zwischen Villmergen und Sarmenstorf gelegen, gab es allweil einen Grund zum Feiern. Nach den Gemeindeversammlungen blieb man gerne sitzen und stiess mit einem Glas auf die Geschäfte an.

Der verzweifelte Versuch, die Dorfschule zu erhalten

Zur Politik kam Lütolf wie so viele Milizpolitiker in kleinen Gemeinden auch: Er wurde von verschiedenen Seiten auf das vakante Amt aufmerksam gemacht. Als Mitglied des Schützenvereins und als Feuerwehrkommandant war er geradezu prädestiniert dafür. Der damals 28-Jährige stellte sich zur Wahl und schaffte auf Anhieb den Einzug in den Gemeinderat.

Während Ueli Lütolfs Amtszeit wuchs Villmergen von 5500 auf 7500 Einwohnerinnen und Einwohner an. Chris Iseli

«In den ersten Jahren tagten wir nicht regelmässig, zu den Sitzungen verabredeten wir uns telefonisch», erzählt er. Als der langjährige Gemeindeammann Franz Sempach im Jahr 2000 demissionierte, stellte sich der Kaminfegermeister mit fünf Angestellten zur Wahl. Prompt wurde er zum Vizeammann gewählt.

Die kommenden zehn Jahre sollten prägend sein für das kleine Dorf. Der Gemeinde fehlten die Schulkinder, welche den Fortbestand des eben neu erbauten Schulhauses sicherten. Die Idee mit einer Revision der Bau- und Nutzungsordnung neues Bauland zu generieren, schlug fehl. Das Bauland wurde nicht im erwarteten Ausmass veräussert und so zogen auch keine weiteren Familien nach Hilfikon.

Dabei lernte Lütolf eine wichtige Lektion: Er musste unpopuläre Entscheide an der Gemeindeversammlung und vor seinen Schützen- und Feuerwehrkollegen vertreten. Und dies so, dass er anschliessend noch mit ihnen auf ein Bier gehen konnte.

Drei Jahre verhandelt mit der Braut

Die Lage verschärfte sich zunehmend für die Kleinstgemeinde. Erst wurde die Poststelle geschlossen, dann rentierte der Dorfladen nicht mehr und auch die Feuerwehr war zu Fusion zur Regionalen Feuerwehr Rietenberg gezwungen. «Uns wurde bewusst, dass wir handeln mussten, wenn wir nicht irgendwann gegen eine Wand laufen wollen», verdeutlicht er die Situation.

«Mir macht die Arbeit Spass, deshalb kandidiere ich für eine weitere Amtsperiode», sagt Ueli Lütolf. Chris Iseli

Eine Fusion, so war man sich einig, hätte die finanziellen und strukturellen Probleme der damals kleinsten Gemeinde im Bezirk Bremgarten lösen können. Und was lag da näher, als Villmergen als Braut anzufragen? Mit der Nachbargemeinde pflegte man in vielen Belangen eine gute Zusammenarbeit. Drei Jahre dauerten die Verhandlungen und Abklärungen, bis man am 1. Januar 2010 auf den erfolgreichen Zusammenschluss anstossen konnte.

Mit der Fusion endete die Amtszeit der Hilfiker Gemeinderäte und für Lütolf war das Thema damit beendet. Als wenige Wochen später ein Gemeinderat seinen Rücktritt bekanntgab, wurde Lütolf von Partei und Vereinskollegen aufgefordert zu kandidieren. Als etwas später auch Gemeindeammann Paul Meyer seine Demission bekanntgab, wurde der Ruf nach seiner Kandidatur noch lauter.

«Ich habe mir diesen Entscheid nicht einfach gemacht. Denn für mich steht das Amt an erster Stelle, da muss je nach Dringlichkeit auch mal die Familie oder das Geschäft hinten anstehen.»

Er trat auch mal ins Fettnäpfchen

Doch nicht nur die Arbeit, sondern die Verantwortung für eine Gemeinde, die damals rund 5500 Einwohner zählte, lastete schwer auf seinen Schultern. Er habe nach dem Amtsantritt, der bloss wenige Monate nach seinem Rücktritt stattfand, einige schlaflose Nächte gehabt. Die Verantwortung für die Gemeinde bereitete ihm ebenso Kopfschmerzen wie die grossen Fussstapfen, die sein Vorgänger hinterliess. Während der ersten Monate galt es für den neuen Amme, viel Neues zu lernen.

Die Fettnäpfchen blieben dennoch nicht aus. Lachend erzählt er:

«Ich führte eine Baukontrolle durch und berichtete dies anschliessend dem Bauverwalter. Dieser bedankte sich, dass ich ihm die Arbeit abgenommen hatte.»

Seine Aufgabe habe sich im Laufe der 31 Jahre stark verändert, blickt er zurück. Der Gemeinderat konzentriert sich hauptsächlich auf Arbeiten der strategischen Ebene und überlässt das operative Geschäft der Verwaltung und ihren Abteilungen. Sein Pensum schätzt er auf gut 55 Stellenprozente. Das bedeutet für den selbstständigen Unternehmer, dass er die Büroarbeit oft am Wochenende erledigt.

Zwei Dinge blieben für das langjährige Mitglied der Villmerger Musikgesellschaft unverändert: «Ich habe stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Villmergerinnen und Villmerger und mir ist die kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat wichtig.» Diese Zusammenarbeit möchte er auch in der kommenden Amtsperiode weiterführen, deshalb wird er im September nochmals kandidieren. Sein Hauptaugenmerk gelte in der kommenden Legislatur der Verschuldung der Gemeinde und der Schulraumplanung.

Sein oberstes Gebot aber ist dasselbe geblieben, wie er es vor 31 Jahren formulierte und stets wieder in Erinnerung ruft: «Freundlich sein und lächeln kostet nichts.»