Verpflegung während der Pandemie Der Beizer beliefert die Büezer: «Wir rechnen nicht, wir machen einfach» Seit die Gäste nicht mehr ins Restaurant dürfen, geht er zu ihnen: Pitsch Wyrsch, «Löwen»-Wirt aus Boswil, liefert seinen Gästen die Menus nach Hause, auf die Baustelle und dem verletzten Landwirt sogar an den Küchentisch. Nathalie Wolgensinger 04.02.2021, 05.00 Uhr

Pitsch Wyrsch auf Mittagstour in Boswil und Umgebung. Nathalie Wolgensinger

Im Restaurant Löwen geht es an diesem Vormittag zu und her wie in einem Bienenhaus. In der Küche brutzeln Poulet-Jägersteaks und das Risotto köchelt. Im verwaisten Gastraum steht Pitsch Wyrsch an der Theke und nimmt telefonisch Bestellungen entgegen:

«Drei Mal Menu eins? Ja, klar. Wo finde ich euch?»

Pitsch Wyrsch nimmt die Bestellungen entgegen. Chris Iseli

Er telefoniert mit einem Mitarbeiter einer Kanalreinigungsfirma. Der junge Mann wird später mit Blick in Richtung der Regenwolken sagen:

«Immer nur Sandwichs essen, das geht nicht. Und schon gar nicht bei diesem Wetter.»

Die beiden Arbeiter haben an diesem Tag Glück. Sie dürfen die Mittagspause im Aufenthaltsraum ihres Auftraggebers verbringen. Das läuft in diesen Tagen bereits unter dem Begriff Luxus.

Derweil brutzeln die Cordon bleus in der Küche. Chris Iseli

Aber erst nimmt Pitsch Wyrsch noch weitere Bestellungen entgegen, schneidet Brot, verpackt es, koordiniert die beiden Touren, die an diesem Nachmittag anstehen, und sagt: «Wir liefern vierzig Mittagsmenus aus, das ist guter Durchschnitt.»

Lieferung an Helene Dietrichs Küchentisch

Nun wird es hektisch: Das Küchenteam packt die Menus in schwarze Plastikgefässe und stellt sie in die Warmhaltebox. Derweil zählt Wyrsch die Salatschalen und Sossen ab, packt das Brot dazu und legt Schöggeli oben drauf.

Die erste Fahrt führt nach Bremgarten in einen grossen Wohnblock. Hier lebt Valentin Beyli, ein älterer Stammkunde, der sich täglich über die grossen Portionen freut:

«Das reicht mir auch noch zum Znacht.»

Weiter geht es nach Hermetschwil-Staffeln zu Cédric Schärer. Er arbeitet im Homeoffice und hat nicht mehr als eine halbe Stunde Zeit für sein Mittagessen. «Ich bin zufällig auf das Angebot von Pitsch gestossen und schätze es sehr», sagt er und nimmt den Wurstkäsesalat mit Pommes frites freudestrahlend entgegen.

Cédric Schärer arbeitet im Homeoffice und hat bloss eine halbe Stunde für seine Mittagspause zur Verfügung. Chris Iseli

Auf der Fahrt zurück nach Boswil sagt Wyrsch: «Das rechnet sich eigentlich alles nicht. Aber meine Angestellten können weiterarbeiten, das ist für mich das Wichtigste.» Das Restaurant schliessen, das sei für ihn nie zur Debatte gestanden. Er habe bereits im März beschlossen:

«Wir rechnen nicht, wir machen einfach.»

Die Terrassentür bei Helene Dietrich in Boswil steht einen Spalt breit offen. Sie musste ihr Knie operieren lassen und geht deshalb an Krücken. Dass ihr Pitsch Wyrsch das Essen an den Küchentisch liefert, freut sie sehr: «Ich bin alleinstehend. Das Angebot von Pitsch ist nicht nur günstig, sondern auch gut», lobt sie.

Helene Dietrich freut sich über die Lieferung an den Küchentisch. Chris Iseli

Weiter geht es zu Hans-Peter Küenzli, der Senior hat das Geschirr vom Vortag abgewaschen und mit dem Papiersack bereitgestellt; das Geld liegt feinsäuberlich abgezählt in einer Plastikbox. Küenzli tritt aus dem Haus und ruft Wyrsch lachend zu:

«Siehst Du das Loch in meinem Bauch? Ich habe einen Bärenhunger!»

Weiter geht es zur Baustelle mitten im Dorf. Ein Chef einer Gartenbaufirma hat für seine Arbeiter ein Menu bestellt. Die vier Männer erwarten Wyrsch bereits. Für das Mittagsmahl stehen ihnen weder Tisch noch Bank zur Verfügung. «Wir essen stehend in der Garage. Wir haben auch hier gegessen, als es den ganzen Tag schneite und deutlich kühler war», sagt Vorarbeiter Adrian Meier.

Adrian Meier freut sich über das Mittagessen, das der Chef spendiert. Essen müssen seine Kollegen und er in einer Garage. Chris Iseli

Die Gärtner sind wahrlich nicht zu beneiden. Was es bedeutet, bei Wind und Wetter draussen zu arbeiten, das weiss Peter Wyrsch nur zu genau. Der gelernte Maurer arbeitete 18 Jahre lang auf dem Bau.

Mittagessen zusammengepfercht im Transporter

Und darum macht er sich nun stark für seine Berufskollegen. Gerne würde er in seinem grossen Saal eine Möglichkeit für sie schaffen, dass sie sich über Mittag an der Wärme verpflegen könnten. Mit E-Mails an Nationalräte versucht er, sein Anliegen breit zu streuen.

Er tut dies auch, damit es Handwerkern wie Reinhard Oberli und seinen Arbeitskollegen besser ergeht. Die Axpo-Mitarbeiter haben am Take-away-Stand vor dem «Löwen» ihr Mittagessen eingekauft und verspeisen es zusammengepfercht im Transportbus. «Das machen wir nun seit Wochen so», bestätigen sie.

Im Laufschritt geht es zum nächsten Kunden. Chris Iseli

Die letzte Fahrt geht nach Kallern, zu einem treuen Stammkunden. Der Landwirt kehrte bis zum Lockdown jeden Mittag im «Löwen» ein. Der Bauer wurde von einer Mutterkuh unsanft zu Fall gebracht. Nun hat er gebrochene Rippen, eine schmerzende Knieverletzung und niemanden im Haus, der ihn bekocht.

Er ist froh, dass ihm Wyrsch das Mittagessen an den Küchentisch serviert. Seine Verletzung kommentiert er mit Galgenhumor: «Stellen Sie sich vor, ich hätte Elefanten im Stall, das wäre schlimm!»