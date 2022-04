Infoveranstaltung zu den Strassenprojekten in Wohlen

Verkehr Der Stau in Wohlen ist ein Dauerbrenner: Nun zeigt der Gemeinderat mögliche Lösungen auf Immer wieder ist er ein Ärgernis: Der Verkehr in Wohlen. Nun lädt der Gemeinderat zur öffentlichen Infoveranstaltung ins Berufsbildungszentrum ein. Dort erhält man eine Übersicht über die geplanten Projekte, unter anderem auch über die Südumfahrung. Nathalie Wolgensinger 12.04.2022, 05.00 Uhr

Die Nutzenbachstrasse wird derzeit saniert und verbreitert, das beschert dem Zentrum Wohlen viel Mehrverkehr und regelmässig Stau. Marc Ribolla

Unglaublich, aber wahr: Seit 40 Jahren ist die Südumfahrung der Gemeinde Wohlen ein Thema. Lange war das Vorhaben bloss eine Notiz im Richtplan. Im Juni des vergangenen Jahres gab «Aarau» bekannt, dass das Projekt in Angriff genommen wird. Die Planungsarbeiten wurden mittlerweile aufgenommen.

Das freut die Wohlerinnen und Wohler. Es löst aber die derzeit herrschenden Verkehrsprobleme keineswegs. Der Verkehr nimmt stetig zu. Obendrauf kommt, dass die Nutzenbachstrasse, die sonst als Umfahrungsstrasse dient, wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Wohlen ertrinkt phasenweise im Verkehr.

Weitsichtige Lösungen sind benötigt

Es brauche weitsichtige Lösungen, um die Verkehrssituation zu beruhigen, schreibt der Gemeinderat in seiner Einladung zur öffentlichen Informationsveranstaltung. Diese findet am 28. April im Berufsbildungszentrum in Wohlen (Beginn um 19.30 Uhr) statt. An diesem Abend werden Vertretende der Gemeinde und des Kantons einen Überblick über die geplanten Projekte liefern.

Der Kreisel am Wohler Kirchenplatz: Das Nadelöhr, durch das sich praktisch der ganze Verkehr von und nach Wohlen zwängt. Marc Ribolla

Gemeindeammann Arsène Perroud sagt: «Wir wollen die Bevölkerung frühzeitig darüber informieren, was geplant ist und wie sich die Leute selbst einbringen können.» Es sei nämlich wichtig, so der «Amme» weiter, dass man seine Anliegen und Bedürfnisse möglichst früh einbringe. Und zwar bereits während der Planungsphase und nicht erst als Einsprechende.

Informationen werden nicht nur zum Planungsstand der Südumfahrung fliessen, sondern auch zum kommunalen Gesamtplan Verkehr. Dieser ist auf die kantonalen Vorhaben abgestimmt und berücksichtigt auch den Fuss- und Veloverkehr sowie den öffentlichen und motorisierten Individualverkehr.

Die Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 28. April, um 19.30 Uhr im Berufsbildungszentrum Freiamt statt.