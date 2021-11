Sarah Heldner hat mit ihrer Tanz-Fabrik ein Imperium geschaffen

2006 eröffnete Sarah Heldner in Urdorf die erste Tanz-Fabrik. Vor kurzem nahm die Unternehmerin in Rudolfstetten bereits ihre achte Tanzschule in Betrieb. Der AZ erzählt sie ihre Geschichte und wie sie Familie und Job unter einen Hut bringt.

Florian Schmitz 06.11.2021, 05.00 Uhr