Unvorsichtiger Aargauer Cheminée-Asche entzündete Grüncontainer – 300 Franken Busse Ein Mann aus dem Aargau entsorgte Cheminée-Asche im Grüncontainer und ging in die Ferien. Mit Folgen. Rolf Cavalli 27.12.2022, 05.00 Uhr

Ein 36-jähriger Mann ist wegen Widerhandlung gegen das Brandschutzgesetz zu einer Busse von 300 Franken verurteilt worden. Er hatte das Cheminée in seinem Haus angefeuert, am nächsten Tag den Metallbehälter darunter entfernt und diesen nach draussen gestellt. Am Abend entsorgte er die Asche im Grüncontainer, schüttete noch einen Liter Wasser darüber und verreiste danach in die Ferien.