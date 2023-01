Unverpacktläden Sie zahlen sich karge Löhne und haben trotzdem viel Freude an ihrer Arbeit: So ist die Lage der Unverpacktläden im Aargau Während der Pandemie boomten die Unverpacktläden, Produkte ohne Verpackung standen hoch im Kurs. Inzwischen sieht es aber anders aus. Der Begeisterung ist Ernüchterung gefolgt. Doch nicht alle Unverpacktläden kämpfen um die Existenz. Nathalie Wolgensinger, Dennis Kalt und Florian Wick Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Das erste Domizil von «Pur» war die ehemalige Apotheke Külling in Wohlen. Mittlerweile hat die Inhaberin Gaby Fisch über die Strasse gezügelt. Valentin Hehli (29. November 2021)

Sie wolle gegen den Strom schwimmen und den Wohlerinnen und Wohlern die Möglichkeit geben, unverpackt einzukaufen. Das gab Gaby Fisch im Dezember 2021 zu Protokoll. Damals lud sie zur Eröffnung des ersten Unverpacktladens in Wohlen ein. Sie sah ihren Unverpacktladen als Beitrag dazu, dass im Freiamt auf einfache Art und Weise ein nachhaltiger Lebensstil ermöglicht wird.

In den neuen Räumen an der Zentralstrasse 30 in Wohlen setzt Inhaberin Gaby Fisch darauf, dass vermehrt Passanten in den Laden gelockt werden. Nathalie Wolgensinger

Wie geht es ihr nach dem ersten Jahr der Selbstständigkeit? Gaby Fisch seufzt und sagt: «Es ist ein Auf und Ab.» Nach dem verheissungsvollen Start sei das Geschäft im Sommer eingebrochen. Die Mutter dreier Kinder beobachtete, dass das Geld bei der Kundschaft zwar wieder locker sass, dass dieses aber eher für Ferien in Übersee ausgegeben wurde als für nachhaltige Lebensmittel.

«Ich kann die Welt nicht alleine ändern»

Dennoch gelang es ihr, eine kleine Stammkundschaft aufzubauen, die sich bei ihr mit Grundnahrungsmitteln, Molkereiprodukten, Kosmetika und Putzmitteln eindeckt. Wer im Pur einkauft, der interessiere sich dafür, woher die Lebensmittel stammen und wie sie produziert wurden, sagt Fisch. Vor wenigen Wochen zügelte sie ihren Laden auf die gegenüberliegende Strassenseite in ein deutlich kleineres Ladenlokal.

Reinigungsmittel zum Abfüllen: Auch das gibt es im «Pur» in Wohlen. Nathalie Wolgensinger

An dieser neuen Lage werde sie zwar besser wahrgenommen von den Zufussgehenden, zu einem Aufschwung habe dies aber noch nicht beigetragen. Doch Gaby Fisch gibt nicht auf. Sie sagt:

«Ich kann die Welt nicht alleine ändern. Aber ich kann einen Beitrag dazu leisten.»

Und das werde sie weiterhin tun, auch wenn sie sich keinen Lohn auszahlen kann. Vorerst jedenfalls, fügt sie an. Motivation und Bestätigung holt sich die 46-Jährige aus den vielen schönen Begegnungen mit Kundinnen und Kunden. «Die machen vieles wieder wett», fügt sie lächelnd an.

Das «Pfünderli» in Widen befindet sich noch im Wachstum

Seit 2017 gibt es den Unverpacktladen Pfünderli in Widen, das bis vor kurzem auch noch ein veganes Bistro beheimatete. Geschäftsführer Michele Pizzera erzählt: «Wir haben das Bistro deutlich verkleinert und bieten nur noch Kaffee und Kuchen, jedoch kein warmes Buffet mehr an.» Pizzera teilt sich gemeinsam mit vier Mitarbeitenden 250 Stellenprozente. Er sagt: «Wir befinden uns immer noch im Wachstum.»

Das «Pfünderli» in Widen bietet seit 2014 unverpackte Lebensmittel an. zvg

Während der Pandemie erfuhr das «Pfünderli» einen deutlichen Aufschwung, erzählt er. Die Kunden entdeckten den kleinen Laden in Widen mit der angegliederten Tofurei Engel. Das Angebot an unverpackten Lebensmitteln wie etwa Reis, Pasta oder frischem Gemüse sowie Reinigungs- und Kosmetikartikeln war gefragt. Pizzera fügt an: «Seit Beginn des Jahres sind viele Kundinnen und Kunden wieder in alte Muster zurückgefallen und kaufen wohl wieder alles an einem Ort ein.»

Das schlug sich auch in den Zahlen nieder. Bis zu einem Viertel weniger nimmt das «Pfünderli» ein. Das wirkt sich auch auf die Gehälter der Angestellten aus. Die Mitarbeitenden erhalten einen Stundenlohn von 20 Franken brutto. Wer im «Pfünderli» arbeitet, braucht Enthusiasmus. Pizzera ist aber sicher, dass der Einsatz seines Teams belohnt wird. Er sagt:

«Was wir machen, ist kein Trend, unsere Produkte sind zukunftsgerichtet und stammen aus der Region. Wir sind überzeugt, dass wir uns etablieren können.»

Positiv stimmt Pizzera auch, dass immer wieder neue Kundinnen und Kunden vorbeischauen und Gefallen finden am Unverpackt- und Nachhaltig-Einkaufen.

Flexibilität und Innovation im Oberwynental

Im Oberwynental gelingt es einem Unverpacktladen, schwarze Zahlen zu schreiben. Isabelle Gasparrini, Inhaberin und Geschäftsführerin des «Senza» in Reinach, erklärt ihr Konzept: «Ganz viel Innovation und Flexibilität.»

Isabelle Gasparrini ist die Inhaberin des Reinacher Unverpacktladens «Senza». Natasha Hähni

(18. März 2022)

Sie habe eine Stammkundschaft, die besonders aus älteren – und teilweise auch jüngeren, sehr konsumbewussten – Personen bestehe. Das reiche aber nicht, denn: «Ein Grossteil der Menschheit ist wahrscheinlich zu bequem für das Unverpacktkonzept. Wenn man den Wocheneinkauf in der Migros erledigt und dort fast alles findet, warum soll man dann nachher noch in einen Unverpacktladen?» Salz beispielsweise oder Tee finde man auch beim Detailhändler, zwar nicht unverpackt, aber das genüge den meisten.

Trotzdem mag sich Gasparrini nicht beklagen, wie sie betont: «Ich bin zufrieden, es läuft.» So bewähre sich ihr Konzept einer «Wohlfühloase» – ein Unverpacktladen mit Bistro – durchaus, einfach anders als ursprünglich geplant:

Ein Blick in den Wynentaler Unverpacktladen. Natasha Hähni

«Inzwischen habe ich das Bistro ausgebaut und dafür das Unverpacktsortiment reduziert.»

Sie habe sich deshalb auf Spezialitäten fokussiert, die man beim Detailhändler sonst so nicht findet: «Die Produkte, hinter denen eine Geschichte steckt, die funktionieren am besten.» Oder auch Produkte wie Naturkosmetik, Seife und natürlich Geschenkkörbe. Auch die Zusammenarbeit mit dem Kleidergeschäft Mogli, in dem Gasparrini zur Untermiete ist, laufe hervorragend: «Die Leute kommen bei mir zum ‹Zmörgele› oder ‹Käfele› und gehen danach Kleider kaufen oder umgekehrt, das sind super Synergien.»

Die Vermittlerin in Rheinfelden

Erst einige Tage ist es her, als Sibylle Probst den bisherigen Unverpacktladen von Brigitta Fend in der Rheinfelder Altstadt unter dem Namen «Froh-Natur» wiedereröffnete. Lange arbeitet Probst im Bioladen am Rheinfelder Obertorplatz. Einen eigenen Laden habe sie schon länger gesucht. Zu ihrer Motivation sagt sie:

«Als Verkäuferin von hochwertigen Lebensmitteln aufzutreten, Vermittlerin zwischen Bäuerin und Bauer und Kundin und Kunde zu sein, bereitet mir grosse Freude.»

Keine zwei Wochen nach Wiedereröffnung führt Probst bereits mehr als 100 Artikel im Sortiment. Wichtig dabei: der lokal-regionale Ursprung der Lebensmittel. Die Eier kommen aus Wallbach, das Mehr aus Hellikon und den Honig produziert Probst mit ihren eigenen Bienenvölkern gleich selbst.

Im Angebot befinden sich weiter Essig und Öl, Teigwaren, Nüsse, Hülsenfrüchte, Reis, Trockenfrüchte sowie Cerealien oder auch vegane Fruchtgummis – ohne Gelatine – oder auch Duschlotionen und Seifen aus Kakaobutter sowie Putzmittel als reines Konzentrat zum Abfüllen.

Sibylle Probst, Betreiberin des Unverpacktladens Froh-Natur in Rheinfelden. Dennis Kalt

Angedacht im neuen Jahr ist im Unverpacktladen ein «Bistronomie»-Betrieb. Hierzu braucht es aber erst noch die nötige Infrastruktur wie etwa eine kleine Küche und Kühlräume.

Aus im Unverpacktladen erhältlichen Produkten möchte Probst hochwertige und wohlschmeckende Gerichte kochen und im Take-away verkaufen. «So kann ich den Kundinnen und Kunden gesunde Lebensmittel – wie etwa Hirse – näherbringen», sagt sie. Gleichzeitig könne so auch die Wegwerfquote von Produkten, die nicht verkauft würden, reduziert werden.

