Unterlunkhofen: Tempo 30 kommt jetzt im ganzen Oberdorf

Unterlunkhofen Zehn Strassenzüge sind betroffen: Tempo 30 kommt jetzt auch im ganzen «Oberdorf» Die Gemeinde Unterlunkhofen setzt eine weitere Tempo-30-Zone in den Wohnquartieren um. Im Gebiet Oberdorf soll auf einer Fläche von rund 13 Hektaren das reduzierte Geschwindigkeitsregime gelten. Marc Ribolla 23.03.2022, 05.00 Uhr

Auch hier an der Laupenäckerstrasse, die auf die Alte Zürcherstrasse (rechts) trifft, soll neu Tempo 30 gelten. Marc Ribolla

Seit rund drei Jahren herrscht im Unterlunkhofer «Ausserdorf» Tempo 30. Das Gebiet im südöstlichen Teil der Gemeinde umfasst sieben Strassen. Mittlerweile ist das reduzierte Tempo dort zur Gewohnheit geworden. Nun macht der Gemeinderat einen weiteren Schritt und führt auch im grösseren «Oberdorf» Tempo 30 ein.

Betroffen sind dort im Wohnquartier insgesamt zehn Strassenzüge: die Laupenäckerstrasse, die Alte Zürcherstrasse, die Berghofstrasse, die Erlihofstrasse, die Seeblickstrasse, die Lunkhoferäckerstrasse, die Römerstrasse, die Rehtobelstrasse, die Eggfluhstrasse und die Mittlerbergstrasse. Die neue Verkehrsbeschränkung liegt noch bis am 17. April auf der Gemeindekanzlei auf.

Mit der neuen Tempo-30-Zone im «Oberdorf» bleibt die Gemeinde ihrer Linie treu. Im aufliegenden Fachgutachten der Firma Arcoplan heisst es: «Der Grundsatz der gemeinderätlichen Verkehrsberuhigungsstrategie ist, dass im untergeordneten Strassennetz und in den Wohngebieten eine einheitliche Verkehrsregelung respektive ein einheitliches Temporegime eingerichtet werden soll.»

Öffentlicher Verkehr ist nicht betroffen

Das Quartier Oberdorf ist im Prinzip ein in sich abgeschlossenes Gebiet, das nur an zwei Orten ans Kantonsstrassennetz mit der Zuger- und der Oberwilerstrasse angeschlossen ist. Nichtsdestotrotz umfasse die für die Tempolimitierung vorgesehene Zonenfläche etwas mehr als 13 Hektaren.

Der öffentliche Verkehr ist von Tempo 30 nicht betroffen, da keine Busse im «Oberdorf» passieren. Im Quartier gilt schon heute bei allen Strassenkreuzungen der Rechtsvortritt. Auf diesen wird mit einer Ausnahme bei allen Kreuzungen bereits mit Bodenmarkierungen hingewiesen.

Gewisse geschwindigkeitsverringernde Massnahmen sind heute schon an der Laupenäckerstrasse umgesetzt. Marc Ribolla

Als spezielles Merkmal befinden sich im «Oberdorf» heikle und unübersichtliche Einmündungen, die zusammen mit den steilen Strassen die Sicht für die Autolenkenden erschweren. Im Gutachten heisst es: «Die stark geneigte Berghofstrasse und Alte Zürcherstrasse verleiten zu hohen Geschwindigkeiten hangabwärts. An der Laupenäckerstrasse existiert ein langer, gerader Strassenabschnitt, dieser besitzt jedoch ein einseitiges Trottoir und beidseitige Strasseneinengungen, welche die Situation entschärfen.»

Regionalpolizei führte an zwei Strassenzügen Tempomessungen durch

Im Sommer 2020 führte die Regionalpolizei Muri an der Laupenäckerstrasse und der Alten Zürcherstrasse jeweils während einer Woche Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei zeigte sich, dass der durchschnittliche tägliche Verkehr mit 280 respektive 115 Fahrzeugen gering ist. Von diesen seien 85% nicht schneller als 42 km/h gefahren. Polizeilich registrierte Unfälle gab es in den letzten zehn Jahren keine.

Das Gebiet «Oberdorf» mit den Strassenzügen, wo neu Tempo 30 gelten soll. zvg

Mit der neuen Tempo-30-Zone möchte Unterlunkhofen als eines der Hauptziele eine Steigerung der Lebens- und Wohnqualität im Quartier erreichen – und auch die Verkehrssicherheit für alle verbessern.

Umgesetzt werden soll die Temporeduktion mit Signalisationstafeln an den fünf Quartierzugängen und mit dortigen Bodenmarkierungen «Zone 30». Auf zusätzliche bauliche Massnahmen könne laut Gutachten verzichtet werden. Dies, weil es unter anderem schon bestehende beidseitige Einengungen an der Laupenäckerstrasse und an der Alten Zürcherstrasse gebe, sowie ein bestehendes Fahrverbot ausgenommen Zubringer an den beiden Zufahrten ins «Oberdorf».