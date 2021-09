1,5 Jahre Bauarbeiten: Zugerstrasse wird saniert

Unterlunkhofen Sanierung Zugerstrasse: Bauarbeiten dauern etwa anderthalb Jahre Ab Mitte Oktober wird in Unterlunkhofen die Zugerstrasse saniert. Einschränkungen und Teilsperrungen sind unvermeidbar, wie der Kanton mitteilt. Der Deckbelag soll im Frühling 2023 eingebaut werden und die Bauarbeiten abschliessen. 16.09.2021, 05.00 Uhr

Ab Mitte Oktober soll die Zugerstrasse in Unterlunkhofen saniert werden. Severin Bigler (8.4.2020)

Die Zugerstrasse (K 262) in Unterlunkofen entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen und muss darum saniert werden. Der rund 600 Meter lange Streckenabschnitt umfasst die Zugerstrasse ab Innerortsgrenze von Oberlunkhofen bis zur Oberwilstrasse sowie die Rottenschwilerstrasse bei der Kreuzung Rottenschwiler-/Zugerstrasse. Projektleiter René Wernli vom Kanton erklärt:

«Der Strassenkörper inklusive der Strassenentwässerung werden in Stand gesetzt. Zudem wird die Innerortsstrecke mit einem lärmarmen Belag versehen.»

Weiter werden Kanalisations- und Werkleitungsanlagen saniert oder neu gebaut. Die Kantonsstrasse erhält generell eine Breite von 6,2 Metern und die Kurven werden so angepasst, dass sie auch für Begegnungen von zwei Lastwagen genügen, heisst es weiter in der Mitteilung. Zur Erhöhung der Sicherheit von Fussgängerinnen und Fussgängern werden neue Trottoirs und Schutzinseln gebaut.

Die Bushaltestelle Breitäcker wird gemäss den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes optimiert und saniert. Eine neue Bushaltestelle für das Gebiet Mühlegg wird gebaut. Diese soll auch als Umsteigestation auf die andere Buslinie dienen.

Verkehrsführung mit kurzen Sperrungen

Die Bauarbeiten werden in sieben Phasen unterteilt und wechselseitig ausgeführt. Wernli erklärt: «Es werden immer zwei bis drei Baugruppen gleichzeitig arbeiten. So können wir die Bauzeit auf 1,5 Jahre verkürzen.» Während der Bauzeit wird der Verkehr mit zwei Lichtsignalanlagen geregelt. Während des Kanalisations- und Wasserleitungsbaus an der Rottenschwilerstrasse wird die Strasse ab dem Hüttenweg aus Platzgründen für einige Wochen gesperrt. Die Buslinien werden dann umgeleitet.

Auch während der Sanierung der Einmündung Oberwilerstrasse/Zugerstrasse wird die Oberwilerstrasse gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Arbeiten beginnen etwa Mitte Oktober 2021 und dauern voraussichtlich bis Ende 2022. Der Einbau des Deckbelags ist auf Frühjahr 2023 geplant. (az)