Kanton montiert Leitplanke an der Zugerstrasse in Lunkhofen

Unterlunkhofen Mehr Sicherheit für alle am Hang: Kanton montiert jetzt eine Leitplanke an der Zugerstrasse An der Kantonsstrasse zwischen Unterlunkhofen und Oberlunkhofen soll die Sicherheit verbessert werden. Nächsten Mittwoch starten die Bauarbeiten für eine Leitplanke entlang der talseitigen Fahrspur. Marc Ribolla 28.10.2022, 05.00 Uhr

In diesem Bereich an der Zugerstrasse wird – auch zum Schutz der darunterliegenden Unterlunkhofer Siedlung (hinten) – eine Leitschranke montiert. Marc Ribolla

Über den ansteigenden Abschnitt der Zugerstrasse von Unterlunkhofen hinauf nach Oberlunkhofen und in Gegenrichtung rollen im Schnitt täglich knapp 6000 Fahrzeuge, darunter 260 Lastwagen. Auf der Talseite ist die Strasse komplett ungesichert. Teilweise beträgt die Hangneigung über 50 Prozent und der Höhenunterschied von der Strasse zum gewachsenen Terrain ist stellenweise mehr als drei Meter.

In den letzten Jahren wurden im Bereich unmittelbar unterhalb der Strasse in Unterlunkhofen neue Wohnüberbauungen an den Hang gebaut. Angesichts des heiklen Verlaufs der ungeschützten Zugerstrasse sorgten sich die lokalen Grossräte Christoph Hagenbuch, Silvan Hilfiker und René Bodmer 2020 in einer Interpellation an den Regierungsrat um die Sicherheit der Anwohnerschaft.

Insbesondere, dass ein verunfallender LKW oder Autos auf die Häuser stürzen könnte. Die Politiker fragten unter anderem, ob eine Leitplanke talseitig vom Kanton geplant sei, um die Verkehrssituation zu verbessern.

«Erhöhte Absturzgefahr im Bereich der letzten Gebäude»

In seiner Antwort im Sommer 2020 erklärte der Regierungsrat, dass auf dem betroffenen Strassenabschnitt gemäss sicherheitstechnischer Analyse keine Gefährdung Dritter bestehe. «Für von der Fahrbahn abkommende Personen besteht eine erhöhte Absturzgefahr aufgrund einer Stützmauer im Bereich der letzten Gebäude», hielt er aber weiter fest.

Dort werde ein Schutzbedarf für den motorisierten Verkehr ausgewiesen und zukünftig eine Leitschranke montiert, versprach die regierungsrätliche Antwort aus Aarau. Nun wird das Vorhaben, etwas mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung, in die Realität umgesetzt.

Nächste Woche, am 2. November, beginnt der Bau der Leitschranke entlang der Zugerstrasse. Das freut die betroffenen Ortschaften und die Anwohnenden entsprechend. In einer Mitteilung des Kantons heisst es:

«Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt kommt mit der Realisierung der Schutzeinrichtung einem mit Nachdruck vertretenen Anliegen der Gemeinden Unterlunkhofen und Oberlunkhofen entgegen.»

Die Leitplanke schütze von der Strasse abkommende Fahrzeuge und Insassen ebenso wie die unterhalb wohnenden Menschen. Sie wird seitlich an den bestehenden Betonriegel montiert.

Zugerstrasse vier bis fünf Wochen nur einspurig befahrbar

Wegen der Umsetzung der Massnahmen müssen die Verkehrsteilnehmenden in den nächsten Wochen mit einigen Behinderungen rechnen. Zusätzlich zu den laufenden Arbeiten an der Kantonsstrasse im Dorf Unterlunkhofen. Die Verantwortlichen gehen von einer Bauzeit von rund vier bis fünf Wochen aus.

Linkerhand stehen die Wohnhäuser direkt unterhalb der Zugerstrasse. Marc Ribolla

Während dieser Zeitspanne wird die Zugerstrasse tagsüber nur einspurig befahrbar sein und der Verkehr mit einem Verkehrsdienst geregelt werden. Dies, weil die talseitige Fahrspur für die Arbeiten von den Montagegeräten und den Baufahrzeugen ganz in Beschlag genommen werden muss.

In der Nacht wird die Strasse gemäss Mitteilung jeweils freigeräumt. Gestartet wird mit den Arbeiten in Unterlunkhofen und dann Schritt für Schritt den Hang hochgearbeitet. Die Baustellenlänge beträgt 200 Meter.