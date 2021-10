Unterlunkhofen: Spatenstich zur Sanierung der Zugerstrasse

Unterlunkhofen Grosse Sanierung der Zugerstrasse nach sieben Jahren gestartet: «Unser Ziel war, dieses Jahr noch zu bauen» Die Zugerstrasse durch Unterlunkhofen bekommt in den nächsten eineinhalb Jahren ein neues Gesicht. Die nötige Sanierung bringt Verbesserungen für zu Fuss Gehende, den öffentlichen Verkehr, die Autofahrenden und die Anwohnerinnen und Anwohner. Marc Ribolla 20.10.2021, 05.00 Uhr

Gemeinderäte, Bauteam und Vertreter des Kantons beim symbolischen Spatenstich zur Sanierung der Zugerstrasse in Unterlunkhofen. Marc Ribolla

Eine anschaulichere Szene hätte sich kein Drehbuchautor ausdenken können. Wenige Minuten vor dem symbolischen Spatenstich zur Sanierung der Zugerstrasse in Unterlunkhofen kracht es am Dienstagnachmittag an einer neuralgischen Stelle. Zwei Fahrzeuge kommen sich auf der Kreuzung zur Rottenschwilerstrasse zu nahe. Blechschaden.