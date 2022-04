«Gogi» Eisold: Der Mann, dem die Segler seit 50 Jahren vertrauen

Unterlunkhofen «Früher war ich ein wilder Hund»: «Gogi» Eisold ist der Mann, dem die Segler seit 50 Jahren vertrauen Der 76-jährige Unterlunkhofer Hans «Gogi» Eisold gehört in der Segelsportszene zu den bekanntesten Schweizer Persönlichkeiten. Er blickt auf 50 Jahre seiner erfolgreichen Karriere als Aktiver und Ausbildner zurück. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans Eisold ist in der Segelszene eine bekannte Persönlichkeit. Bild: Marc Ribolla

Eigentlich heisst er mit richtigem Vornamen Hans. Doch bekannt ist er bei praktisch allen nur unter dem Spitznamen «Gogi». Gogi Eisold aus Unterlunkhofen ist im Dorf ein Begriff und weit darüber hinaus, vor allem in der Segelsportszene. Dieses Jahr feiert er quasi Goldene Hochzeit mit dem Segeln. Seit 50 Jahren oder einem halben Jahrhundert gehört Gogi zu den prägenden Figuren im Schweizer Segelsport.

Beim Ortstermin mit dem 76-Jährigen in seinem Garten spürt man das Feuer und die Leidenschaft, mit der Eisold auf seine begnadenswerte Seglerlaufbahn zurückblickt. Seine Erzählungen kommen hautnah rüber, er zeigt über 30 Jahre alte Magazin- oder Zeitungsausschnitte, in denen er und das Segeln vorkommen.

Der Name «Gogi» rührt übrigens von seinem ersten Schiff her, das er für Wettkämpfe vor Jahrzehnten einsetzte. «Früher war es gang und gäbe, dass die Schiffe noch Namen hatten», sagt Eisold. Er wuchs am Zürichsee in Tiefenbrunnen auf. Dass er deshalb zum Segeln kam, habe sich wegen der Nähe zum Wasser so ergeben.

Etliche Erfolge mit verschiedenen Bootsklassen

In seiner Karriere als aktiver Segler und Mitglied des Segelclubs Zürich Enge und später als Trainer feierte er etliche Erfolge mit verschiedenen Bootsklassen. Gogi war unter anderem O-Jollen-Europameister und Flying-Dutchman-Schweizer-Meister 1973, Korsar-Schweizer-Meister 1974, Star-Schweizer-Meister und Silbergewinner an der Star-EM 1976 oder WM-Dritter an den 5,5er-Weltmeisterschaften 1977. Sowie erfolgreicher Teilnehmer an der bekannten Kieler Woche, im holländischen Medemblik oder am Gardasee. Man habe ihn scherzeshalber auch als «Segel-Zigeuner» bezeichnet, sagt er.

Die Krönung einer Olympia-Teilnahme blieb ihm aber verwehrt. 1980 hätte er eigentlich an die Spiele nach Moskau reisen dürfen, doch der westliche Boykott machte ihm einen Strich durch den Plan. Den Frust merkt man ihm heute noch an, wenn er sagt:

«Das hat mich schon ein wenig genervt. Wenn man schon mal die Chance gehabt hätte an Olympia teilzunehmen.»

Hans «Gogi» Eisold ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Segler. Bild: zvg

Nebst der Aktivkarriere, während der er bis zur Pension ein Malergeschäft führte, kümmerte sich Eisold auch intensiv um den Segelnachwuchs. Er coachte und bildete Junioren und Juniorinnen aus, die erfolgreich an Welt-, Europa- oder Schweizer Meisterschaften teilnahmen. Heute leitet er noch immer seine eigene Segelschule in Sisikon am Urnersee. In den wärmeren Monaten von Frühling bis Herbst ist Gogi praktisch immer dort und bietet Starkwind-Kurse oder Weiterbildungskurse für alle an.

«Man muss mit Leidenschaft und Feuer dabei sein»

Denn ohne Weiterbildung und die Tipps eines Profis komme man nicht weiter, meint er und zieht einen Vergleich: «Segeln ist eine schwierige Materie, vor allem im Spitzensport. Man kann es vergleichen mit der Formel 1. Es gib immer wieder neue Materialien, die verbaut werden. Man braucht einen, der einen fachlich weiterbringt.» Die Basiskenntnisse seien bei vielen zwar einmal da, aber dann hapere es.

«Man muss mit Leidenschaft und Freude dabei sein. Wenn das stimmt, kommt der Rest von allein», sage er jeweils den jungen Segelnden. Diese trainiert er oft am Urnersee vor wichtigen Anlässen wie einer EM oder einer WM. Eisold prägte in seiner Eigenschaft als Cheftrainer der Union Schweizerischer Yachtclubs (USY) mit seiner Trainingsmethodik und -philosophie die Ausbildung bis heute.

Solange es ihm gesundheitlich gut gehe, werde er auf den Segelschiffen anzutreffen sein. Denn dies sei keine Frage des Alters. «Segeln kann man immer, man muss einfach das Schiff wechseln. Früher war ich noch ein wilder Hund», meint Gogi lachend. Nun nimmt er es etwas ruhiger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen