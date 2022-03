Klärschlamm wird nun auf der Anlage in Unterlunkhofen entwässert

Unterlunkhofen Die ARA Kelleramt entwässert den Klärschlamm nun selber Deutlich mehr Schmutzwasser als in vorangehenden Jahren musste die ARA Kelleramt im vergangenen Jahr reinigen. Weil die Einwohnerzahl im Einzugsgebiet auch weiterhin steigt, wird der Klärschlamm nun auf der Anlage in Unterlunkhofen entwässert. Nathalie Wolgensinger 30.03.2022, 05.00 Uhr

Um den Klärschlamm auf der eigenen Anlage zu entwässern, musste ein zusätzliches Gebäude erstellt werden. zvg

Die Menge von 2,65 Kubikmeter Wasser kann man sich nur schwer vorstellen. So viel Schmutzwasser wurde im vergangenen Jahr in der Anlage in Oberlunkhofen gereinigt. Diese Zahl liegt deutlich über dem langjährigen Mittelwert und ist unter anderem auch auf das Hochwasser im Sommer des vergangenen Jahres zurückzuführen. Die Gemeinden Arni, Islisberg, Jonen, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli, Ottenbach, Rottenschwil und Unterlunkhofen sind der Anlage angeschlossen.