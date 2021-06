Unterlunkhofen Autofahrer bremst Mofalenker aus – als sie anhalten, eskaliert die Situation Bei einem Streit mit einem Autofahrer wurde ein Mofalenker eine Böschung hinuntergestossen. Der Autofahrer liess ihn verletzt liegen und machte sich aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen. 01.06.2021, 09.12 Uhr

Zum Streit kam es am Montagnachmittag in Unterlunkhofen: Ein 53-jähriger Mofalenker war auf der Zugerstrasse in Richtung Oberlunkhofen unterwegs, als er von einem unbekannten Auto überholt und im Anschluss ausgebremst wurde. So schildert der Mann den Vorfall gegenüber der Kantonspolizei Aargau. Der Autolenker sei ausgestiegen und habe ihn unvermittelt eine Böschung hinuntergestossen. Danach habe er sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.