Unser Beizenjahr - Nach einer Hirnblutung: 38-jähriger Bremgarter eröffnete sein eigenes Restaurant – das ist seine Therapie

Nach einer Hirnblutung: 38-jähriger Bremgarter eröffnete sein eigenes Restaurant – das ist seine Therapie Juri Tirez hatte sehr viel Glück. Eine Hirnblutung im Juni setzte ihn nicht nur ausser Gefecht – lange war überhaupt nicht sicher, ob er überlebt. Nicht nur die Ärzte sind überzeugt, dass es einem Wunder gleichkommt, dass der 38-Jährige sein «Gnusswerk» in der Bremgarter Altstadt im Oktober eröffnen konnte. Nathalie Wolgensinger 27.12.2021, 05.00 Uhr

Juri Tirez freut sich: Sein «Gnusswerk» wurde so, wie er sich das vorgestellt hat. Nathalie Wolgensinger

Es war ein warmer Sommertag, der Juri Tirez`Leben für immer veränderte. Er erzählt: «Ich verspürte eine Art Knacken im Kopf und mir war unwohl. Ich entschloss mich deshalb, die Symptome im Spital abklären zu lassen.» Tirez liess sich von einer Bekannten ins Spital fahren. «Ab da habe ich für zwei Wochen einen Filmriss», kommentiert er.

Heute weiss er, dass er während dieser Zeit zwischen Leben und Tod schwebte. Er sei zwar immer bei Bewusstsein gewesen, habe aber keine bewusste Erinnerung mehr an diese Zeit. Lange waren seine behandelnden Ärzte unsicher, ob und wie sie die Hirnblutung des 38-Jährigen operieren konnten. Er erzählt:

«Die Ärzte sind sich heute einig, dass es ein Wunder ist, dass ich das überlebt habe.»

Er erzählt dies, ohne mit der Wimper zu zucken.

Juri Tirez war im Spital, seine Freunde packten an

Seine Augen beginnen erst zu strahlen, als er von seinem Restaurant Gnusswerk erzählt. Das Gasthaus am Eingang zur Bremgarter Altstadt war es denn auch, das ihn so schnell wieder zu Kräften kommen liess. Er ergänzt: «Dass wir im Oktober eröffnen konnten, war nur dank meiner Freunde und meiner Familie möglich.»

Sie sprangen auf der Stelle ein und setzten in die Tat um, was Tirez zuvor geplant hatte. Denn just zu seinem Spitaleintritt wollte er eigentlich mit den Umbauarbeiten im Restaurant neben dem Spittelturm beginnen.

Das Restaurant des gebürtigen Belgiers ist am Eingang zur Bremgarter Altstadt gelegen. Nathalie Wolgensinger

Neben den Freunden und der Familie halfen auch die beiden Köche und die Serviceangestellten beim Umbau mit. Eine Geste, die Tirez sehr berührt. Er sagt:

«Mit meinem Team habe ich den Lotto-Sechser gewonnen. Sie sind der Schlüssel zum Erfolg.»

Juri Tirez lebt auf, wenn er etwas bewegen und damit seinen Mitmenschen eine Freude bereiten kann. Dann ist er in seinem Element.

So war es denn für seine Freunde und Familie nicht verwunderlich, dass er die Reha in Bellikon zwar antrat, aber auf der Stelle wiederkehrt. Er erzählt: «Ich stand auf dem Balkon der Rehaklinik und sah von dort oben auf meine Bar und das Restaurant hinunter. Ich konnte nicht bleiben, ich musste einfach mitarbeiten.» So waren das Anpacken und Organisieren seine Art, sich von diesem Schicksalsschlag und der Krankheit zu erholen.

Er setzt auf frische Produkte und Nachhaltigkeit

Der gelernte Landschaftsgärtner und Sportartikelverkäufer führt in Bremgarten bereits die Bar Stiefelchnächt und organisiert das «Festival i de Marktgasse». Als ihm der Besitzer das damalige «Kreuz» zur Pacht anbot, musste der ehemalige Surfer nicht lange überlegen. Er griff zu. Im Wissen darum, dass es viel Zeit und Geld braucht, um die Spelunke in ein Speiserestaurant zu verwandeln.

Doch nun ist es geschafft. Im Oktober konnte er sein «Gnusswerk» eröffnen und damit die Bremgarterinnen und Bremgarter überraschen. Aus der ehemaligen Spelunke richtete er gemeinsam mit seinem Team eine Gaststube mit Backsteinmauern, Holz und viel warmem Licht her. Mit der Speisekarte landete der Bremgarter den nächsten Coup.

Er setzt auf eine nachhaltige Küche, die Zutaten stammen aus der Region. Er sagt: «Wir machen alles frisch, bei uns werden keine Fertigprodukte verwendet.» Die Karte ist erlesen und hält viele Köstlichkeiten bereit, die der Gast nach Lust und Laune kombinieren kann. Das Konzept des umtriebigen Wirtes hat sich herumgesprochen, das «Gnusswerk» ist oft bis auf den letzten Platz besetzt.

Sein Lohn sind die strahlenden Augen der Gäste

Dennoch: Corona macht auch Tirez zu schaffen. Dass er nun prüfen muss, wer sein Restaurant oder die Bar betreten darf, passt ihm überhaupt nicht. «Dass wir nun separieren müssen und nicht mehr jeder willkommen ist, das finde ich sehr schade, das widerspricht unserer Haltung.» Das sei nicht nur für seine sieben Angestellten eine Herausforderung, sondern auch für ihn persönlich. Tirez beobachtete, dass Corona in den vergangenen Jahren nicht nur geschäftlich viel zunichtemachte, sondern auch viele Freundschaften zerbrechen liess.

Juri Tirez (rechts) ist stolz, ein so gutes Team gefunden zu haben. Hier zeigt er sich mit Verpächter Sandro Comolli und den Mitarbeitenden Luis Armeida, Lucas Rey, Sebastian Tirez, Stefanie Gianola und Moana Bühler. Dominic Kobelt (1.10.2021)

Der junge Mann lässt sich aber nicht runterziehen davon. Er weiss genau, für was er seine ganze Energie einsetzt: «Mein Lohn sind die strahlenden Augen meiner Gäste, davon lebe ich.»

