Unfall in Büttikon - Experte erklärt Tücken des Oldtimer-Fahrens

Unfall in Büttikon

In Büttikon ist am Samstag ein Mann mit seinem Oldtimer verunfallt. Er kam beim Überholen von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Ford Cobra in einen Kandelaber. Ein Helikopter brachte den schwerverletzten 52-Jährigen ins Spital. Oldtimer-Experte Louis Frey erklärt gegenüber Tele M1 die Tücken eines alten Sportwagens (Video oben).