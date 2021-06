Muri: Ungereimtheiten beim Baugesuch einer Mobilfunkantenne

Umstrittenes Baugesuch 5G durch die Hintertür? Swisscom und Gemeinde Muri wehren sich gegen Vorwürfe In Muri liegt seit einigen Wochen ein unauffälliges Baugesuch auf – und das schon zum zweiten Mal. «Bau einer Mobilfunkantenne» heisst es lediglich. Dass es sich dabei um eine 5G-Antenne handelt, wird mit keinem Wort erwähnt. Nun regt sich Widerstand aus der Bevölkerung. Pascal Bruhin 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gegen eine geplante 5G-Antenne in Muri regt sich Widerstand. Symbolbild: Keystone

Es ist ein unscheinbares Baugesuch, das nun seit mehr als zwei Monaten bei der Gemeinde Muri aufliegt. «Neubau einer Mobilfunkanlage», so der wenig spektakuläre Titel. Bauherrin ist die Swisscom Schweiz AG. Im Evaluationsbericht, der dem Baugesuch beiliegt, schreibt das Unternehmen: «Die Mobilfunkversorgung im Zentrum von Muri ist aktuell unzureichend. Mindere Signalstärke macht die Anwendung mobiler Kommunikationsmittel schwierig bis unmöglich. Verbindungsunterbrüche oder Abwürfe sind möglich.» Der aktuelle Mobilfunkstandort habe seine Kapazitätsgrenzen erreicht und könne nicht weiter ausgebaut werden.

5G-Technologie wird im Gesuch nirgendwo deklariert

So weit, so gut. Wer sich nun aber die Zeit nimmt, das Baugesuch samt Evaluationsbericht, Perimeterplan und Standortdatenblatt genau unter die Lupe zu nehmen, dem fällt etwas auf: Mit keinem Wort wird in den Dokumenten erwähnt, dass es sich bei dem Bauvorhaben an der Luzernerstrasse 57 um eine 5G-Antenne handelt. Hat die Swisscom in ihren Berichten etwa bewusst verheimlicht, dass die umstrittene neue Technologie zum Einsatz kommen wird?

Hinter der Autogarage Jani an der Luzernerstrasse 57 in Muri soll die neue Antenne zu stehen kommen. Pascal Bruhin (3. Mai 2021)

Dazu passen würde ein weiterer Aspekt, der einen schalen Beigeschmack hinterlässt. Auf eine Profilierung der geplanten, fast 30 Meter hohen Antenne verzichtete die Swisscom bei der Erstauflage. Die Auflage des Baugesuchs musste deshalb auf Geheiss der Gemeinde neu angesetzt werden. Wollte die Telekomanbieterin das Gesuch im Wissen um bevorstehende Einsprachen an der Bevölkerung vorbeischleusen?

Zum Zeitpunkt der Erstauflage war die geplante Mobilfunkantenne nicht profiliert. Pascal Bruhin (3. Mai 2021)

Swisscom sieht das Gesuch als rechtens, gibt aber Fehler zu

Konfrontiert mit den Vorwürfen schreibt Swisscom-Mediensprecherin Sabrina Hubacher:

«Nein, davon distanzieren wir uns in aller Klarheit. Uns war der Publikationszeitpunkt des Baugesuchs nicht bekannt, deshalb konnte unser Bauprofil nicht rechtzeitig gestellt werden.»

Bei der zweiten Publikation hätte das Bauprofil dann fristgerecht gestellt werden können, so dass das Baugesuch nochmals ohne Verfahrensfehler öffentlich ausgeschrieben werden konnte.

Erst nachdem die Gemeinde intervenierte, stellte die Swisscom eine Bauprofilierung. Marc Ribolla (16. Juni 2021)

Auch den Vorwurf, die angewandte Technologie nicht in den öffentlich einsehbaren Dokumenten zu erwähnen, lässt die Swisscom nicht auf sich sitzen: «In den Baugesuchen müssen die Frequenzen angegeben werden, nicht einzelne Technologien wie 4G oder 5G», schreibt Hubacher. Das Baugesuch sei damit rechtens.

Anwohnerin hat bereits über 200 Unterschriften beisammen

Nur an den Frequenzen erkannte denn auch Therese Fankhauser, dass es sich um die 5G-Technologie handelt, die zum Einsatz kommen soll. Die Murianerin wohnt im einspracheberechtigten Umkreis von 965,95 Metern der geplanten Antenne und ist besorgt:

«Im Perimeterbereich sind Schulen, Kindergärten, Kitas sowie das Altersheim und das Pflegeheim drin.»

Sie führt aus: «Es geht mir vor allem um den Schutz der Kinder und Jugendlichen, der Betagten und Kranken, einfach um uns alle.»

So wird der Umkreis der Einspracheberechtigung ermittelt: Das Bundesgericht hat bei Beschwerden gegen projektierte Mobilfunkanlagen folgende allgemeingültige Formel entwickelt, anhand derer die Einspracheberechtigung zu beurteilen ist: «Einspracheberechtigt sind alle Personen, die innerhalb eines Radius wohnen, ausserhalb dessen in jedem Fall eine tiefere Strahlung als 10 Prozent des Anlagegrenzwertes erzeugt wird. Die Einspracheberechtigung dieser Personen hängt nicht davon ab, ob die konkrete Strahlung auf ihrem Grundstück, unter Berücksichtigung der Leistungsabschwächung gegenüber der Hauptstrahlungsrichtung, weniger als 10 Prozent des Anlagegrenzwertes beträgt.» Der Abstand von der geplanten Anlage, innerhalb dessen diese Strahlungsintensität und damit die Legitimation gegeben ist, wird im Standortdatenblatt explizit ausgewiesen. Quelle: Leitfaden Mobilfunk für Gemeinden und Städte, Abs. 5.4.2 Beschwerdeberechtigung (Legitimation), S. 48, Bundesamt für Umwelt (Bafu), 2010

Fankhauser ist es denn auch, die, seitdem sie herausgefunden hat, dass es sich um die ihrer Meinung nach noch zu wenig erforschte 5G-Technologie handelt, Unterschriften gegen den Bau sammelt. Mittlerweile habe sie bereits über 200 Unterschriften beisammen. Die Einsprachefrist geht noch bis zum 25. Juni.

«Es kann doch nicht sein, dass die Gemeinde über ein solches Thema, das uns alle betrifft, alleine entscheidet oder entscheiden muss»,

sagt Fankhauser. Sie wünsche sich in der Gemeinde Aufklärung über die 5G-Thematik, beispielsweise durch eine Gruppe aus Behördenmitgliedern und Bürgern, die sich mit diesem Thema beschäftigen. «Dann wäre eine vorgängige, öffentliche Vorstellung eines solchen Bauvorhabens möglich und ein Dialog kann entstehen», sagt sie.

Gemeinde will bessere Kommunikation prüfen

Von der AZ darauf angesprochen, hält sich der zuständige Gemeinderat Beat Küng bedeckt:

«In der Frage der Strahlung ist nicht der Gemeinderat, sondern übergeordnete Stellen verantwortlich.»

Dies mache auch Sinn: «Es kann nicht sein, dass sich in allen Gemeinden der Gemeinderat ein eigenes Urteil über die sehr komplexe Thematik der Mobilfunkstrahlung bilden muss und dann in jeder Gemeinde etwas anderes gilt», sagt er. Für den Murianer Gemeinderat sei es «natürlich selbstverständlich und zwingend», dass die gesetzlichen Grenzwerte und Richtlinien eingehalten werden müssen.

Gemeinderat Beat Küng (Grüne) nimmt Stellung zu den Forderungen aus der Bevölkerung. zvg (2016)

Bezüglich der Baubewilligungsverfahren halte sich der Gemeinderat selbst an die geltenden Gesetze. «Auf dem Antennenmast kommen verschiedene Mobilfunktechnologien zum Einsatz», sagt Küng. Es sei nicht üblich, diese im Baugesuchsformular zu deklarieren. Der Gemeinderat wolle aber nach der Anfrage der AZ prüfen, ob zukünftig die verwendete Technologie bei Baugesuchen zu Mobilfunkantennen angegeben werden könnte. Dazu seien Abklärungen bei kantonalen Stellen nötig.