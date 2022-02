Umfrage Von Zufriedenheit bis zur Geschäftsaufgabe: Wie die Pandemie den Freiämter Secondhandläden zugesetzt hat Die Zeit des ersten Lockdowns in der Coronapandemie 2020 nutzten viele, um ihre Kleiderschränke gründlich auszumisten. Viele der ausrangierten Stücke wanderten in Secondhandläden. Doch wie geht es diesen Geschäften in der Coronazeit, aber auch generell? Die AZ hat sich bei einigen im Freiamt umgehört. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

«Secondhand Marianne» in Wohlen wird von Anita Pitsch geführt. Verena Schmidtke

Bei «Secondhand Marianne» in Wohlen berät Inhaberin Anita Pitsch fachkundig eine Kundin: «Das Oberteil steht Ihnen sehr gut, es lässt sich gut kombinieren.» Nach dem ersten Lockdown sei mehr Kleidung abgegeben worden. «Wichtig sind gute Markennamen und ein sehr guter Zustand der Sachen», betont Pitsch.

Zumindest Letzteres können alle Befragten im Freiamt bestätigen, denn ziemlich oft werde diese Anforderung nicht erfüllt. «Es ist sehr viel Arbeit, die Kleidung auszusortieren», erläutert Irma Villiger. Sie führt in Sins «s’Bärli» mit Neuwaren und Secondhandkleidung für Kinder. In Rudolfstetten wird die Kinderkleiderbörse Calimero von der Frauengemeinschaft organisiert. Charlotte Hüsser vom Leitungsteam sagt dazu: «Ohne unsere freiwilligen Helferinnen würde sich das nicht rechnen.»

Homeoffice verleitet Leute zu legerer Kleidung

Aktuell kämen insgesamt weniger Kundinnen und Kunden in die Secondhandläden, merken einige Inhaberinnen an. Als Grund dafür vermutet Elsbeth Schmid von Couture Schmid in Berikon das Homeoffice. Da könne es schliesslich ein wenig legerer zugehen.

Bei Couture Schmid in Berikon bietet Elsbeth Schmid auch Secondhandkleidung an. Verena Schmidtke

In ihrem Geschäft bietet sie auch Secondhandkleidung für Frauen an. «Anscheinend denken sich die Leute: Warum etwas kaufen, wenn man so viel mehr zu Hause ist?» Bei ihr sei zudem die Lage ausserhalb des Zentrums ein wenig schwierig. «Wer aber gezielt kommt, bringt Zeit mit und findet oft auch ein schönes Teil.» Weniger Laufkundschaft in der Pandemie bekundet auch Charlotte Hüsser. «Wir spüren das natürlich am Umsatz», benennt sie die Folgen.

Billig-Ketten als Konkurrenz für Secondhand

Als die AZ auf Besuch ist, sind bei Anita Pitsch einige Kundinnen im Laden, begutachten Kleidung und probieren sie an. «Das ist nicht immer so, aber ich habe eine treue Stammkundschaft», erklärt sie. Generell laufe es im Secondhand-Bereich allerdings nicht so gut, resümiert sie. Das sagen die übrigen Ladeninhaberinnen ebenfalls.

Eine gewichtige Konkurrenz für Secondhandläden sind offenbar Billig-Ketten, die ihre Kleidung sehr günstig anbieten können. Das stellen viele Laden-Betreibende fest. Anita Pitsch sagt: «Warum soll jemand Secondhand einkaufen, wenn das T-Shirt im Handel so günstig ist?» Um Qualität gehe es leider vielen Kaufenden gar nicht. Sie stellt kritisch fest: «So billig, wie die Stücke sind, ist es ja klar, dass sie unter ungünstigen Bedingungen produziert werden.»

Viele Onlineplattformen bieten gebrauchte Kleidung an

Ähnlich erlebt es Dorit Hartmann, sie hat im Bremgarter Städtli-Shop eine Abteilung für Secondhandkleidung für Kinder: «Discounter bieten heute sehr günstig Kinderkleidung an, das ist nicht einfach für unseren Bereich.» Hinzu komme, dass es mittlerweile viele Onlineplattformen gebe, auf denen gebrauchte Kleidung angeboten werden könne, erläutert Hüsser.

Schweren Herzens hat sich Dorit Hartmann dazu durchgerungen, die Secondhand-Abteilung Ende Februar zu schliessen. «Es lohnt sich einfach nicht», stellt sie resigniert fest, «es wird sehr viel abgegeben, aber davon kann ich nur sehr wenig im Laden weiterverkaufen. Letztendlich ist der Aufwand zu gross geworden.»

Dorit Hartmann in ihrem Städtli-Shop in Bremgarten, der Ende Februar die Secondhand-Abteilung schliesst. Verena Schmidtke

Ein Phänomen, das Eveline Ritter von Mini-Mus in Muri bekannt ist, in ihrem Geschäft gibt es auch eine Abteilung für Kinder-Secondhandkleidung. «Aber viele Kundinnen kommen dann doch zurück in den Laden», informiert sie, «der Verkauf online nimmt viel Zeit in Anspruch, da ist es hier praktischer.»

Doris Muff, die in Mühlau im Mai 2021 den Secondhandladen «Kinder-Kram» übernommen hat, zieht das Fazit: «Allein vom Secondhand-Geschäft zu leben, ist schwierig. Ohne einen weiteren Warenbereich oder einen zweiten Job geht es kaum.» Dennoch hofft sie, dass der Bereich zukünftig wächst. «Es ist schön, die Kleidung zu verkaufen. Nachhaltigkeit ist ausserdem ein wichtiger Punkt. Es wäre schön, wenn das mehr gelebt würde.»

Caritas-Läden mit anderem Konzept

Anders sieht die Lage bei den Secondhandläden der Caritas aus. Der Laden in Wohlen wird Anfang April 2022 von der Bahnhofstrasse ins Monolith-Gebäude zügeln. Astrid Bonsaver, Bereichsleiterin der Caritas-Läden, erläutert das Konzept folgendermassen: «Wir beziehen unsere Waren nur von Kleiderspenden und können die Preise freier gestalten. Der Erlös fliesst in soziale Projekte.»

Was nicht innert Monatsfrist verkauft sei, werde zu einem reduzierten Preis angeboten. Kleidung, die sich nicht verkaufen lässt, geht schliesslich an andere Hilfsorganisationen oder die Kleidersammlung Tell-Tex. So verfahren auch die übrigen Secondhand-Geschäfte: Unverkaufte Ware, die von den Abgebenden nicht abgeholt wird, kommt verschiedenen Kleidersammlungen zu Gute.

Astrid Bonsaver ist Bereichsleiterin der Caritas-Secondhandläden, hier im Laden in Wohlen. Verena Schmidtke

Besonders nach dem ersten Lockdown sei spürbar gewesen, dass die Leute zu Hause ihre Kleiderschränke aufgeräumt hatten. «Da erhielten wir bestimmt einen Drittel mehr Spenden als üblich», erinnert sich Bonsaver, «inzwischen hat sich das wieder normalisiert.»

Zurzeit stellt die Bereichsleiterin eine gute Nachfrage fest: «Der Laden läuft. Vielleicht auch deshalb, weil das Einkaufen mit weniger strengen Auflagen verbunden ist, als andere Aktivitäten.» Die Läden der Caritas seien sogar so erfolgreich, dass in Baden demnächst ein weiterer Secondhandladen eröffnet werde. Besonders freut es Astrid Bonsaver, dass immer mehr junge Leute in die Läden kommen: «Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist inzwischen für viele sehr wichtig.»

