Der Frust ist da Unihockey, Ringen oder Karate – so geht's fünf Freiämter Sportvereinen in der schwierigen Coronazeit Die Breitensportvereine sind vom Shutdown der vergangenen Monate besonders hart betroffen. Die AZ hat sich bei fünf Freiämter Vereinen erkundigt, inwiefern die Coronakrise der Vereinskasse Probleme bereitet und wie frustriert die Mitglieder mittlerweile sind. Marc Ribolla 14.04.2021, 05.00 Uhr

Der Breitensport blickt auf schwierige Monate zurück. Die im vergangenen Spätherbst und im Winter behördlich verordneten Coronamassnahmen liessen praktisch überall die Trainings stoppen und Meisterschaften oder Cupsaisons vorzeitig abbrechen. Eine schwierige Situation mit ungewissem Ausgang, die die Sportklubs vor Herausforderungen stellt.

Die AZ hat bei verschiedenen Vereinen in der Region nachgefragt, wie sie diese Zeiten erleben. Dazu gehörten Fragen über die finanzielle Lage des Vereins nach über einem Jahr Krise, aber auch über die Motivation der Mitglieder und die grössten Herausforderungen, die auf den jeweiligen Verein zukommen.

Bisher wenig zu schaffen macht die Krise der Kasse der Bremgarter Unihockeyaner. Der Klub sei gut aufgestellt, meldet Präsident Lars Zaugg, der auch Trainer des Damenteams ist, das kommende Saison wohl in der 1. Liga spielt. Zaugg sagt:

«Im Sponsorenbereich haben wir zwei durch Konkurs und Neuausrichtung verloren. Diese konnten wir aber durch neue Sponsoren ersetzen.»

Das Damen-1-Team des UHC Bremgarten mit Trainer und Präsident Lars Zaugg (hinten links) vor der vergangenen Saison. Bild: zvg

Viele im rund 200 Mitglieder starken Verein wären in den vergangenen Monaten gern ihrem Sport nachgegangen. «Die ganze Situation hat es sehr schwierig gemacht, die Mitglieder auf dem Laufenden zu halten», erklärt Zaugg. Es sei dem Vorstand bewusst, dass sie es nicht jedem recht machen konnten. «Es gab vereinzelt Austritte. Diese halten sich aber in Grenzen und sind sicherlich nicht alle auf Corona zurückzuführen», so der UHC-Präsident.

Für die Zukunft des Vereins in der Nachcoronazeit wünscht er sich, genügend Hallenzeiten für alle Mannschaften zu erhalten. «Es bräuchte dringend mehr Hallen. Das Soziale und das Miteinander werden immer wichtiger, deshalb wäre es gut, die Vereine in der Region weiter zu stärken», sagt Zaugg.

Trotz Krise stehe der HC Fischbach-Göslikon dank dreier Faktoren auf finanziell gesunden Füssen, erklärt Präsident Martin Jordi. «Wir haben in vergangenen Jahren eine sehr vorsichtige Finanzpolitik betrieben, die Ausgaben stets im Griff gehabt und können das Coronajahr entsprechend abfedern.» Zweitens hätten langjährige Sponsoren Solidarität gezeigt und ihre Beiträge an den Eishockeyklub nicht gekürzt. Und drittens sind auch die Ausgaben reduziert.

Der Schüwo Park kam dem Verein zum Beispiel mit geringeren Eiskosten entgegen. Die tieferen Aufwände gibt der Verein an die Mitglieder in Form einer Gutschrift für die Jahresbeiträge der kommenden Saison weiter. Der Schweizerische Eishockeyverband hingegen stellt die Lizenzen und die Teilnahmegebühr an der abgebrochenen Meisterschaft unverändert in Rechnung.

Der Frust sitzt tief beim HC Fischbach-Göslikon. Sie hätten ein hervorragendes Sommertraining absolviert und seien sehr gut in die Saison gestartet. Jordi erinnert sich:

«Wir fuhren den ersten Derbysieg seit Jahrzehnten ein und mussten dann praktisch von einem Tag auf den anderen die Saison abbrechen.»

Für die kommende Saison sei der Verein positiv eingestellt und versuche, sich optimal auf sämtliche Eventualitäten vorzubereiten. Man halte permanent Kontakt zu Mitgliedern und Sponsoren. «Es ist sicherlich ein Vorteil, dass der Grossteil des Vorstands selber noch aktiv Hockey spielt und den Drang, aufs Eis zurückzukehren, gut nachvollziehen kann», hält Jordi fest.

Die Ringerstaffel hatte die Möglichkeit, ihre Meisterschaft im Herbst/Winter in der Premium League einigermassen normal durchzuziehen und musste erst ab dem Halbfinal auf Zuschauer verzichten. Präsident Nicola Küng sagt dazu: «Wir wollten die Meisterschaft unbedingt durchführen, auch im Wissen um finanzielle Einbussen. Wegen der fehlenden Einnahmen aus Eintritt und Festwirtschaft ist das Jahr natürlich nicht vergleichbar mit den Vorjahren, jedoch verkraftbar.» Die Ringerstaffel habe das Glück, dass sie viele Sponsoren schon sehr lange und grosszügig unterstützten.



Freiamts Ringerpräsident Nicola Küng. Bild: Wolfgang Rytz

Die zweite Mannschaft durfte vergangene Saison allerdings keinen einzigen Kampf bestreiten. Seit Ende der Meisterschaft dürfen zudem nur wieder die Jüngeren bis Jahrgang 2001 sowie die Kaderathleten trainieren. Küng sagt:

«Natürlich gibt es Frust und Enttäuschung, weil die ganze Sache nun über ein Jahr dauert. Wir hoffen alle, dass sich dies bald ändern wird und Massnahmen aufgehoben werden.»

Aus seiner Sicht sei die Bewegung oder der Sport «von sehr grosser Relevanz für die Gesundheit». Einen Rückgang der Mitgliederzahlen kann Küng glücklicherweise nicht konstatieren. Er vermutet: «Das hängt wohl damit zusammen, dass unser Verein sehr familiär ist und alle ehrenamtlich arbeiten, im Gegensatz zu anderen Vereinen.»

Im ungünstigsten Moment von der Pandemie erwischt wurde der Karate-Club Wohlen. Im Januar 2020 konnte das neu umgebaute, erweiterte Dojo bezogen werden. Coronabedingt mussten die Trainings kurz darauf aber ausgesetzt werden. Nach der kurzzeitigen Wiederaufnahme mit Schutzkonzepten dürfen die Erwachsenen seit Dezember 2020 nicht mehr trainieren.

Präsident René Keller kann aus finanzieller Sicht beruhigen: «Dank dem seit Jahrzehnten vorsichtigen Umgang mit den Finanzen kommt der Karate-Club Wohlen trotz des Dojobaus über die Runden. Wir werden aber in Zukunft auch auf Sponsoren und Gönner angewiesen sein, um den ganzen Betrieb über Jahre zu sichern.»

Das lange Pausieren macht den Kampfsportlern zu schaffen. Die älteren Erwachsenen hätten sich damit abgefunden. «Am meisten betroffen ist die Altersgruppe von 16 bis etwa 30 Jahre, die 2020 ausser der Kata-Schweizer-Meisterschaft in Wohlen keine Wettkämpfe bestreiten konnte. Der Frust ist gross, da wir als Karatekas im Stil Kyokushinkai eigentlich meistens mit Kontakt kämpfen und dies seit einem Jahr verboten ist», erklärt Keller. Die jungen Erwachsenen würden ohne regelmässiges Training und Kontakt zu den Karatekollegen den Anschluss verlieren oder ihre Interessen änderten sich, befürchtet der Präsident. Er erklärt:

«Es gibt vorwiegend bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen einige, die aus dem Klub ausgetreten sind.»

Eine Herausforderung in der schwierigen Coronalage sei es, Neumitglieder zu gewinnen oder das neue Dojo weitervermieten zu können.

Bei den Oberfreiämter Turnerinnen und Turnern reisst der Shutdown kein Loch in die Kasse. «Da dieses Jahr leider wieder alle Wettkämpfe abgesagt wurden, halten sich unsere Ausgaben und Einnahmen etwa die Waage», erklärt STV-Sins-Präsidentin Daniela Bernet. Auch Abgänge seien bisher keine zu verzeichnen, von ein paar wenigen bei der Jugend abgesehen.

«Die Turnerinnen und Turner sind froh, dass sie trotz Einschränkungen wieder turnen können, aber es freuen sich alle, wenn wir wieder normale Trainings absolvieren dürfen», sagt Bernet. Momentan seien die Trainings eher einseitig, da nur Kraft- und Ausdauertraining ohne Körperkontakt erlaubt ist.

Als grösste Herausforderung für den Verein betrachtet sie, diesen in dieser schwierigen Zeit zusammenzuhalten. Da noch keine grossen Vereinstreffen oder normale Trainings erlaubt seien, überlege man sich Alternativen, um das Miteinander im Verein zu stärken. Dazu gehört ein neues Trainingskonzept, um trotz Einschränkungen und Absage der Wettkämpfe abwechslungsreiche Trainings zu bieten. Und Bernet verrät:

«Geplant ist zum Beispiel auch ein internes Miniturnfest, sofern es die Situation erlaubt.»

Der STV Sins hoffe sehr, dass es bald Lockerungen gebe, die mehr Freiheiten bezüglich Trainingsgestaltung böten, und dass im Sommer der eine oder andere gesellige Anlass stattfinden könne.