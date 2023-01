Ehemaliger Olma-Direktor René Käppeli über die Kindheit in Wohlen

Uf Wiederluege Aargau (2) «Die Olma in St.Gallen gehört auch dem Freiamt»: Ehemaliger Direktor René Käppeli über seine Kindheit in Wohlen Seit 30 Jahren ist René Käppeli in St.Gallen zu Hause. Das Herz des ehemaligen Olma-Direktors schlägt aber für den Aargau. In Wohlen hat er gelernt, Freundschaften zu pflegen, positiv zu bleiben und anderen Menschen zu vertrauen. Nicole Caola Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

René Käppeli in seiner zweiten Heimat, St.Gallen. Nicole Caola

Es ist schwierig, das Leben von René Käppeli zusammenzufassen: 87 Jahre voll von unermüdlichem Engagement, Leidenschaft und Erfolg. Um dieses Interview zu führen, treffen wir uns in St.Gallen, wo der ehemalige Olma-Direktor seit 30 Jahren wohnt. Seine Geschichte beginnt aber im aargauischen Freiamt.

Geboren ist er im Jahr 1936 in Wohlen. Während seiner Kindheit wohnte er zusammen mit seinen Eltern und Grosseltern. Das enge Zusammenleben habe ihm ermöglicht, einen grossen Einblick in die ganze Familie zu bekommen: «Das hat mich stark beeinflusst», erzählt er. Was ihn ebenfalls geprägt hat, sei natürlich der Zweite Weltkrieg: «Ich erinnere mich gut an die Mobilmachung in der Schweiz.»

Nach dem Einfall Hitlers in Polen, rief der Bundesrat im September 1939 die Kriegsmobilmachung der Schweizerischen Armee aus. 430’000 Soldaten mussten einrücken. «Wir befanden uns in einer Notlage und hatten wenig Geld. Jede Familie erhielt im Monat eine bestimmte Menge Märkli, um Brot zu kaufen. Leider waren diese Coupons für viele Nachbarn aber nicht genug», sagt er. Bereits als junger Bub habe er gelernt, dass es möglich ist, trotz Armut und Entbehrungen, vielfältig glücklich zu sein.

Die gute Gesellschaft

Für den neunjährigen Käppeli waren die sozialen Kontakte schon damals von grosser Bedeutung. Zusammen mit zehn anderen Kindern gründete er einen kleinen Quartierverein in Wohlen: «Im Sommer fuhren wir Velo, verbrachten jede freie Minute in der Badi in Lenzburg und jassten wie verrückt im Hühnerhaus im Garten.» Ursprünglich habe sein Onkel diesen kleinen Stall für Hühner gebaut. «Er wurde aber relativ schnell in eine Jassbude umgewandelt», erzählt er amüsiert.

Diese Freundschaften waren tief: «Unter uns Kindern hatten wir ein unerschütterliches Vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich.» Dieses Gefühl habe ihn durch sein ganzes Leben begleitet. Seine Fähigkeit, anderen Menschen zu vertrauen, führt er vor allem auf seine Familie und auf die ländliche Gesellschaft des Freiamtes zurück: «Das katholische Gebiet hat sicher eine wichtige Rolle gespielt.»

Dieses Gartenhaus ergänzte das Familienwohnhaus in Wohlen, in dem René Käppeli aufgewachsen ist. zvg

Eine weitere Freundschaftsgeschichte stammt aus Käppelis Erstkommunion. Für diesen besonderen Anlass trug er einen eleganten Anzug, gekauft von seinen Eltern im ehemaligen Aarauer Herrenmodegeschäft Leutwyler. Zu dieser Zeit war der Krieg gerade vorbei und man sammelte Kleider für Deutschland. So entschied seine Mutter, nach der Kommunion den Anzug zu spenden. «Bevor sie ihn weggab, ist mir ganz spontan in den Sinn gekommen: Ich chönnt no mini Adresse driitue!», erzählt Käppeli lächelnd.

Tatsächlich versteckte er einen Zettel in der Jackentasche. Etwa ein Jahr später bekam er einen Brief aus Bonn von einem Jungen im gleichen Alter wie er. Er hatte seinen Anzug bekommen und seine Nachricht gelesen. Mit ihm, einem begeisterten Briefmarkensammler, ist er heute immer noch im Kontakt.

Käppeli trug einen Anzug vom ehemaligen Aarauer Modegeschäft Leutwyler. zvg

Umzug nach St.Gallen

Wieso er genau nach St.Gallen kam, ist auch dem Zufall zu verdanken. «Nach der Bezirksschule in Wohlen besuchte ich das Gymnasium an der Kantonsschule in Aarau, die damals die einzige im Kanton Aargau war», erzählt Käppeli. Schülerinnen und Schüler kamen aus allen Bezirken: «Es war ein Erlebnis, mit allen zusammen zu sein.»

Jeden Tag nach dem Unterricht musste Käppeli mindestens zwanzig Minuten auf den Zug warten, um nach Wohlen zurückzufahren. «Immer um 16.25 Uhr kam der Schnellzug aus Genf an, der nach St.Gallen weiterfuhr. Ich war noch nie in dieser Stadt gewesen und wurde neugierig.» Er fing an, sich zu erkundigen und erfuhr, dass es dort eine Hochschule gab.

«Im Aargau gab es keine Universitäten oder Fachhochschulen. Deshalb entschied ich mich, an der Handelshochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in St.Gallen zu studieren.» Er engagierte sich schon bald in der Studentenschaft der Schule und wurde hier Präsident. Er widmete sich dem ungenügenden Stipendienwesen und kämpfte für die Rechte aller Studierenden. Er wollte in der Schweiz etwas bewegen und schaffte es, eine Änderung des Stipendienartikels 27.4 in der Bundesverfassung durchzusetzen.

Zur Person Nicole Caola René Käppeli ist 1936 in Wohlen geboren. Nach dem Besuch der Kantonsschule in Aarau, studierte er an der Handelshochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in St.Gallen (HSG), wo er mit der Dissertation «Sozial- und unternehmungspolitische Grundlagen der privaten Kollektivvorsorge» doktorierte. Hier konzipierte er nach intensiven Felduntersuchungen das heute gültige und in der Bundesverfassung verankerte Dreisäulensystem der schweizerischen Altersvorsorge. Er engagierte sich für Studentinnen und Studenten und war Präsident der Studentenschaft an der HSG. Nach dem Studium arbeitete er bei der Winterthur-Leben (heute AXA Winterthur), bei Globus – unter anderem als Direktor in Bern – und von 1983 bis 2001 war er Direktor der Olma Messen St.Gallen.

Eine erfolgreiche Karriere

Es waren bewegte Jahre: Zuerst doktorierte er an der HSG im Bereich Wirtschaft und nach dem Studium arbeitete er bei der Versicherung Winterthur-Leben (heute Axa Winterthur). Einige Jahre später wechselte er in die Merchandising-Abteilung von Globus, unter anderem als Direktor in Bern und Ausbildungsleiter in Zürich. Er durfte neue Filialen eröffnen, Umbauten planen und Entscheidungen bezüglich Umstrukturierungen treffen. Gleichzeitig machte er im Militär weiter und heiratete eine Aargauerin.

René Käppeli im WK zvg

1982 war er wieder bereit für einen nächsten Schritt. Dieses Mal zurück in seinem geliebten St.Gallen, wo er sich als Olma-Direktor bewarb. Dank seiner Führungserfahrungen und des engen Bezugs zu der Stadt wurde er gewählt. 18 Jahre lang führte er die Olma Messen St.Gallen und wurde damit der Direktor mit der zweitlängsten Zeit im Amt. Unter anderem gelang ihm, das Veranstaltungsangebot der Messe weiterzuentwickeln und die neuen Hallen 2, 3 und 9 zu bauen.

Einmal mehr stellte er fest, wie wichtig Führen ist. «Nach dem Motto: Entscheiden ist nicht schwer - gut zu entscheiden aber schon», blickt er heute zurück. Wenn ein Problem auftauchte, suchte er immer nach der besten Lösung. Und Probleme gab es bis zum Schluss: Genau in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2000 – an seinem allerletzten Messetag – brannte die Halle 7 nieder. Die offizielle Brandursache wurde nie ermittelt: Das sei für Käppeli immer noch unverständlich.

Mehr als zwanzig Jahre sind jetzt seit dem Brand vergangen. René Käppeli ist heute ein stolzer 87er Mann, pensioniert und zum zweiten Mal verheiratet – seine erste Frau starb noch jung an Krebs. Er geniesst seinen Alltag in St.Gallen, pflegt seine Freundschaften und liest viel, vor allem Zeitungen und Zeitschriften – darunter prominent auch den «Wohler Anzeiger», den er immer noch abonniert hat. Auch wenn er nur selten nach Wohlen fährt, meistens um Schulkollegen zu besuchen oder um zum Friedhof zu gehen, interessiert er sich nach wie vor für das aktuelle Geschehen in seinem Heimatdorf.

