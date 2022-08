Über 1000 Besuchende am "Eidgenössischen" der Frauen in Uerzwil

Uezwil Über 1000 Besucherinnen und Besucher am «kleinen Eidgenössischen» Das anfänglich schlechte Wetter konnte die Stimmung am dritten Frauen- und Meitlischwingfest in Uezwil nicht trüben. Es war nach 2018 und 2019 das dritte Frauenschwingfest in Uerzwil, aber das erste «Eidgenössische» – und es dürfte nicht das letzte bleiben. Toni Widmer 21.08.2022, 13.20 Uhr

Es ging zur Sache in der Uezwiler Schwingarena. Toni Widmer

Samstag, kurz nach 6 Uhr in Uezwil: bedeckter Himmel und Nieselregen. Nicht die optimalen Vorzeichen für das Frauen- und Meitlischwingfest, das in knapp zwei Stunden auf dem Michel-Hof beginnt. 120 Schwingerinnen aus der ganzen Schweiz haben sich für den Anlass angemeldet. Sie starten in den Kategorien Aktive, Meitli 1, Meitli 2 und Zwergli zu ihrem «Eidgenössischen».

Im Gegensatz zu den Männern, die sich am nächsten Wochenende in Pratteln zu ihrem alle drei Jahre stattfindenden Grossanlass treffen, steigt ein solches Fest in der Frauenschwing-Szene jährlich. Es bildet den offiziellen Abschluss der Saison.

Wettkampf-Briefing im Nieselregen. Toni Widmer

Nach 2018 und 2019 ist es für die Organisatoren in Uezwil der insgesamt dritte Anlass, aber das erste «Eidgenössische». Entsprechend intensiv waren die Vorbereitungen: «Wir haben das Festgelände umgestaltet und doppelt so viele Tribünen aufgestellt wie in den Vorjahren», erzählt Patrick Michel.

Der OK-Präsident und Gastgeber hat den Anlass 2018 ins Leben gerufen, zusammen mit seinem inzwischen leider verstorbenen Vater. Beat und Elisabeth Michel feierten damals ihr 40-Jahr-Jubiläum im Restaurant Traube in Küttigen, das Schwingfest wurde als Attraktion für das traditionelle Hoffest in Uezwil organisiert.

Nur dank grosszügigen Sponsoren überhaupt durchführbar

In Pratteln werden am nächsten Wochenende 50'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. In Uezwil hoffte man am Samstag auf 1000 bis 1500. Das Frauenschwingen ist zwar deutlich im Aufwind, aber nach wie vor eine Randsportart.

Siegerrind Norina an der Tränke. Toni Widmer

Die Organisatoren haben ihre Erwartungen am frühen Samstagmorgen nach unten korrigiert: «Wir bleiben positiv und setzen darauf, dass sich das Wetter im Laufe des Tages noch ändert. Mit einem Besucherrekord dürfen wir aber diesmal nicht rechnen», sagt Patrick Michel.

Es läuft dann besuchermässig doch besser als befürchtet. Am frühen Nachmittag sind rund 1000 Personen auf dem Platz und geniessen die attraktiven Wettkämpfe in der Arena.

Finanziell mussten sich die Organisatoren eh keinen Sorgen machen. Dank der vielen grosszügigen Sponsoren ist das Risiko von vornherein abgedeckt. Das, obwohl alleine der Gabentempel für die Wettkämpferinnen einen Wert von über 25'000 darstellt und sich das Gesamtbudget des Anlasses auf gegen 50'000 Franken beläuft.

«Super gelaufen, es war ein tolles Fest», ziehen die Organisatoren am Abend eine zufriedene Bilanz. Man darf darauf hoffen, dass sich die Schweizerische Frauenschwing-Szene am Samstag nicht zum letzten Mal im Freiamt getroffen hat.