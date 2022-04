Für ein Buch zur Dorfgeschichte: Alte Fotos von Uezwil gesucht

Uezwil Gesucht: Fotos aus alter Zeit – damit die Uezwiler Geschichte nicht verloren geht Im November haben die Uezwilerinnen und Uezwiler einen Kredit von 46'000 Franken für eine eigene Dorfgeschichte in Buchform genehmigt. Unterdessen hat der Wohler Autor Dieter Kuhn mit Unterstützung von AZ-Freiamt-Ressortleiterin Andrea Weibel die Arbeit aufgenommen. Nun suchen sie alte Fotos des Dorfes. Andrea Weibel 21.04.2022, 05.00 Uhr

Uezwil soll eine eigene Dorfgeschichte in Buchform erhalten. Dafür werden nun aus der Bevölkerung alte Fotos gesucht. Andrea Weibel (19.5.2021)

Auf der Website heisst es: «Eingebettet in den beiden Ausläufern des Lindenberges, umgeben von Wald und Wiesen, liegt das Dorf Uezwil mitten in einem reichen Bestand an hochstämmigen Obstbäumen. Ein wunderschöner naturnaher Wohnraum, den wir ‹Uezmelerinnen› und ‹Uezmeler› sehr schätzen.»