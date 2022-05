Uezwil Nach Ärger mit Wolf sorgt Gebell der Hütehunde für schlaflose Nächte – Schafhalter Frei ist nicht zu beneiden Marcel Frei aus Abtwil war schockiert: Ende März wurden 25 seiner Schafe auf einer Wiese in Bonstetten von einem Wolf gerissen. Seither schützen zwei Herdenschutzhunde seine rund 220 verbliebenen Schafe. Das Gebell der Hunde regt die Nachbarn in Uezwil auf, sie haben sich beim Gemeinderat beschwert. Nathalie Wolgensinger 3 Kommentare 18.05.2022, 10.27 Uhr

Jedes will das Erste sein: Marcel Freis Schafe wechseln von der abgegrasten auf die saftige Wiese in Uezwil. Nathalie Wolgensinger

Es ist zum Haareraufen: Marcel Frei und seine Familie kommen einfach nicht zur Ruhe. Ende März riss ein Wolf 25 ihrer Schafe auf einer Wiese in Bonstetten. Der Schafhalter aus Abtwil war geschockt, dass es dem Wolf gelungen war, den mit 8000 Volt geladenen Zaun zu überwinden. Um seine Tiere – ein grosser Teil davon gehört der seltenen Rasse der Schwarznasenschafe an – vor weiteren Angriffen zu schützen, lieh er sich zwei Herdenschutzhunde aus.

Diese beiden Hunde sorgen nun im Freiamt für Ärger. Sie befinden sich derzeit gemeinsam mit 220 seiner Schafe in Uezwil. Dort tun sich die Tiere am saftigen Gras gütlich. Die Wiese befindet sich etwas ausserhalb des Dorfes, aber doch so nah, dass die Einwohnenden das Hundegebell hören.

Schafzüchter Marcel Frei mit den beiden Hütehunden auf der Wiese in Uezwil. Nathalie Wolgensinger

Die beiden Herdenschutzhunde schlagen oft an, denn gleich in unmittelbarer Nähe befindet sich ein Fuchsbau. Frei erzählt: «Ich habe Kameras aufgestellt und konnte den Fuchs beobachten, wie er nachts um das Gehege schlich.» Die Hunde verjagten das Wildtier mit ihrem Gebell.

Der Schafhalter befindet sich in einem Dilemma

Frei brachte die Tiere an Ostern auf die Wiese. Bereits am Dienstag danach gingen die ersten Reklamationen bei Gemeindeammann Werner Trottmann ein. Dieser erzählt: «Anfänglich erhielten wir zahlreiche Anrufe von Anwohnenden, die wegen der bellenden Hunde nicht schlafen konnten.» Aber auch Schafhalter Frei wurde aus dem Schlaf gerissen. Er erzählt kopfschüttelnd:

«Ich erhielt kurz vor Mitternacht einen Anruf, dass ich die Hunde von der Weide holen soll, weil die Nachbarn nicht schlafen können.»

Er befindet sich in einem Dilemma. Er braucht die Hunde, um die Tiere vor dem Wolf zu schützen, ein Zaun langt dazu nicht mehr, das zeigte der Vorfall in Bonstetten einige Wochen zuvor deutlich auf. Er befürchtet, dass ohne den Schutz der beiden Hunde seine Schafe den Wildtieren hilflos ausgeliefert sind.

Mit dem Nein zum neuen Jagdgesetz im Jahr 2020 sagte die Schweiz auch Ja zum Schutz des Wolfes. Das geschützte Wildtier hält sich längst nicht mehr nur in den Alpen oder im Wallis auf. Frei ist davon überzeugt, dass sich der Wolf in den nächsten Jahren weiter im Mittelland ausbreiten wird. Er hat in den vergangenen Wochen von Wolfssichtungen in der Region gehört, auch deshalb sollen seine Hunde die Schafe schützen.

Die Schafe werden Anfang Juni auf die Alp zügeln

Hütehunde unterliegen nicht dem Hundegesetz, sie dürfen auch nachts draussen gehalten werden. Die Appenzeller Standeskommission fällte Anfang Mai ein wegweisendes Urteil dazu. Sie wies eine Lärmklage wegen nächtlichen Hundegebells ab. Es sei den Anwohnenden zuzumuten, während zweier Monate mit geschlossenen Schlafzimmerfenstern zu schlafen, so das Urteil.

Die Weide befindet sich etwas ausserhalb von Uezwil. Nathalie Wolgensinger

Frei kommentiert: «Diese Wiese ist die letzte Station, bevor die Schafe auf die Alp gehen, ich kann sie hier nicht einfach wegbringen.» Er hat jedoch die Weide anders eingezäunt, in der Hoffnung, dass sich die Situation etwas beruhigen wird. Der Gemeinderat wurde ausserdem aktiv und informierte die Einwohnenden in den Gemeinderatsnachrichten über die Sachlage.

Frei hält nebst den Spiegelschafen auch ganz normale Hausschafe. Nathalie Wolgensinger

Gemeindeammann Trottmann sagt:

«Die meisten Einwohnenden haben Verständnis für die Situation, wir haben praktisch keine Lärmklagen mehr.»

Lange dauern die schlaflosen Nächte nicht mehr. Frei wird Anfang Juni seine Schafe auf die Alp bringen. Dort oben stört weder das Glockengebimmel noch das Bellen der Hunde.

