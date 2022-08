Grosser Preisvergleich der Kinder-Mittagstische im Freiamt

Übersicht Zwischen 8 bis 23 Franken pro Kind: So gross sind die Preisunterschiede bei den Freiämter Mittagstischen Vom kleinen Mittagstisch in der eigenen Stube bis zum angelieferten Menu vom Kita-Catering. Die Vielfalt an Verpflegungsangeboten für Kinder im Freiamt ist gross. Wo müssen die Eltern besonders tief in die Tasche greifen? Die AZ zeigt die Übersicht. Laura Koller Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Der Mittagstisch in Anglikon ist eines von vielen Angeboten im Freiamt. Das Mittagessen soll Energie für den Rest des Schultages geben. Bild: Laura Koller

Händewaschen, hinsetzen und schon wird das Mittagessen serviert. Vom Kindergartenkind über die Erstklässlerin bis zum Oberstufenschüler: Sie alle haben gegen Mittag einen knurrenden Magen. Es braucht eine ausgewogene Mahlzeit, die genug Energie für den Rest des Lerntages gibt. Wenn die Eltern berufstätig sind oder der Schulweg etwas zu lange ist, um daheim zu essen, besuchen viele Kinder einen Mittagstisch.

Inzwischen gibt es im Freiamt ein vielseitiges Angebot für Schul- und Kindergartenkinder. Seit der Einführung des neuen Kinderbetreuungsgesetzes im August 2018 haben viele Gemeinden einen Mittagstisch, oft bieten sie auch Randzeitenbetreuungen und Tagesstrukturen an.

Ein tiefer Preis in Oberrüti dank wenig Fixkosten

In diesem Vergleich werden nur die von den Gemeinden offiziell beauftragten Mittagstischanbieter aufgeführt. In einigen Orten, wie etwa in Wohlen, gibt es eine Vielfalt an weiteren Angeboten. Ausserdem wird nur der Betrag verglichen, den die Eltern bezahlen müssen. Allfällige Geschwisterrabatte, Grundgebühren oder höhere Preise für Spontananmeldungen wurden nicht einbezogen.

Im Freiamt variieren die Preise für ein Zmittag mit Betreuung von Ort zu Ort. In Oberrüti sitzen die Kinder für 8 Franken vor einem vollen Teller, in Arni braucht's dafür 23 Franken.

Weniger als eine Zehnernote für ein ausgewogenes Essen, damit kann kein Anbieter im Freiamt mithalten. Bei Manuela Wolfinger, die in Oberrüti die Verpflegung über Mittag anbietet, sitzen im Schnitt jeden Tag 15 bis 20 Kinder am Tisch. Sie hat 25 Jahre Erfahrung als Tagesmutter und führt den Mittagstisch bei sich zu Hause durch.

Für Wolfinger ist ihr eigenes Angebot kaum mit anderen vergleichbar. Den Mittagstisch biete sie in dieser Form an, weil es ihr wichtig sei, dass alle Kinder ein gutes Zmittag haben. Manuela Wolfinger erzählt, dass sie wenig Fixkosten, wie Miete oder Löhne hat:

«Ich habe eine grosse Stube und eine Gruppe von drei Frauen, die mich beim Einkaufen und Kochen unterstützen.»

Mit 23 Franken findet sich das teuerste Angebot in Arni, dort wird der Mittagstisch seit 2017 von der Kinderkrippe Kimi organisiert. Das Essen wird vom firmeneigenen Catering-Unternehmen Tacadis zubereitet und angeliefert.

Alexandra Hochuli, die Geschäftsleiterin von Kimi, erzählt, dass die Mahlzeiten im schonenden «Cook and Chill»-Verfahren gekocht und dann vor Ort für die Kinder erwärmt werden. Sie betont ausserdem, dass man beim Mittagstisch von Kimi nicht nur das Essen bezahle, sondern auch die qualifizierte Betreuung.

Die Kinderkrippe Kimi organisiert auch in Unterlunkhofen den Mittagstisch, dort ist der Preis mit 20 Franken etwas tiefer. Gemäss Hochuli liege das an den individuellen Vereinbarungen mit den Gemeinden, die Totalpreise würden aber zentral festgelegt. Zudem gebe es das Angebot in Unterlunkhofen erst seit kurzer Zeit, die Unterlunkhofer Filiale öffnete im Januar 2022.

In Sins, Wohlen und Bettwil essen die Kinder auswärts

Auch in Sins wird der Mittagstisch von einer Kinderkrippe, der Small Foot AG geführt. Mit 22 Franken gehört er zu den teureren Optionen im Freiamt. Das Unternehmen erklärt, dass die Kinder in einem Raum des Zentrums Aettenbühl essen und die Mahlzeiten direkt aus der Küche des Alterszentrums kommen. Da sie ihrem Mittagstischpersonal angemessene Stundenlöhne zahlen möchten, beeinflusst dies die Preisgestaltung.

Ein kinderfreundlicher Raum: Hier findet der Angliker Mittagstisch statt. Das Essen wird jeden Tag frisch von der Integra zubereitet und heiss angeliefert. Bild: Laura Koller

In Wohlen führt die Kits GmbH das Mittagsangebot, sie sind zwecks Preispolitik sehr froh um die Unterstützung der Gemeinde. Nur so könne der Mittagstisch mit 16 Franken für die Eltern erschwinglich gemacht werden, berichtet die Gesamtleiterin Magdalena Bärtschi. Die Kits GmbH hat in Wohlen vier Standorte. In Anglikon wird das Essen von der Integra heiss angeliefert. Diejenigen bei den Schulen Bünzmatt, Halde und Junkholz gehen in die nächste Mensa und essen dort als Gruppen.

Auch in Bettwil kehren die Kinder über Mittag ein. Mit einer Betreuungsperson gehen die Kindergärtner und Primarschülerinnen die gut 400 Meter vom Schulhaus zum Restaurant Bauernhof, werden dort verköstigt und kehren wieder zurück. Das kostet 15 Franken, wird aber von der Gemeinde teilweise subventioniert, damit die Kosten gedeckt sind.

In Widen werden rund 300 Kinder bekocht

Ein klassischer Mittagstisch für 13 Franken bietet der Verein Kinderbetreuung Mutschellen (VKBM) an. Der Verein ist an der Primarschule Widen und der Kreisschule Mutschellen aktiv. An diesen Standorten versorgen sie rund 300 Kinder pro Woche mit einer selbst gekochten Mahlzeit, dafür sind 13 Mitarbeitende im Einsatz.

«Aufgrund der grossen Nachfrage wird an der Primarschule Widen in zwei Gruppen gegessen», erzählt die Vereinspräsidentin Beatrice Hintermann. Denn der Essraum biete nur für 60 Kinder Platz.

Heiss angeliefert und individuell geschöpft: So essen Kinder in Anglikon. Bild: Laura Koller

Hintermann fährt weiter, dass man über eine Preisanpassung nachgedacht habe. Doch aufgrund der allgemeinen Teuerung wollte der VKBM die Familien nicht zusätzlich belasten. Sie räumt ein, dass der Mittagstisch von den Gemeinden subventioniert werde und diese auch eine Defizitgarantie leisten.

Mit Geltwil, Abtwil, Tägerig, Bünzen, Dottikon und Hägglingen haben gleich sechs Freiämter Gemeinden keinen Mittagstisch. Da Geltwil keine Schule im Dorf hat, geht der Nachwuchs nach Buttwil in den Kindergarten und die Primarschule und kann dort auch den Mittagstisch besuchen. Die Gemeinde Tägerig verweist auf eine Liste von Familien, die auf privater Ebene eine Möglichkeit für die Mittagsverpflegung anbieten.

