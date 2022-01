Die Steuerfüsse der Freiämter Gemeinden 2022 im Vergleich

Übersicht Wie die Freiämter Gemeinden an ihrem Steuerfuss schrauben – Rottenschwil ist sogar die Nummer 1 des Aargaus Ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Die Steuerfüsse der Freiämter Gemeinden veränderten sich im Vergleich zu 2021 in sieben Gemeinden. Die Übersicht, wer heuer wie tief ins Portemonnaie greifen muss. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Minus sechs Prozent: Rottenschwil senkt den Steuerfuss im ganzen Kanton am stärksten. Neu beträgt er 99 Prozent. Melanie Burgener

In wenigen Wochen füllen die Couverts der Steuerverwaltungen wieder die Briefkästen der Bewohnerinnen und Bewohner in den 41 Freiämter Gemeinden. Die provisorische Rechnung für die Steuererklärung 2022 flattert ins Haus.

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Steuerfuss bei der überwiegenden Mehrheit der Gemeinden beim bisherigen Wert. Dennoch gibt es deren sieben, die teilweise stark am Steuerfuss herumschrauben – in die eine oder andere Richtung.

Rottenschwil vollzieht grösste Senkung kantonsweit

Der Hotspot der Senkungen befindet sich in der Gegend des Kelleramts und des Mutschellens. Die kantonsweit grösste Senkung auf einen Schlag vollzieht mit minus sechs Prozent Rottenschwil. Der Ort an der Reuss weist mit 99 Prozent erstmals in der Geschichte einen zweistelligen Steuerfuss auf. In der Finanzplanung bis 2026 geht der Rottenschwiler Gemeinderat durchgehend von einem gleich bleibenden Steuerfuss von 99 Prozent aus.

Erstmals sinkt der Steuerfuss in Rottenschwil unter 100 Prozent. Melanie Burgener

Zu den Profitierenden gehören auch die Steuerzahlenden des Bezirkshauptorts Muri. Die Investitionen der Jahre 2022 und 2023 können aus eigenen Mitteln finanziert werden, was den Gemeinderat zu einer Steuerfusssenkung um vier Prozent bewegte. Selbst mit einem Steuerfuss von neu 102 Prozent wird im Budget 2022 noch mit einem Ertragsüberschuss von rund 267'000 Franken kalkuliert.

Arni reduziert um drei Prozent (neu 83), Nachbar Jonen sogar um fünf Prozent (neu 87). Auch das bereits steuergünstige Oberwil-Lieli geht nochmals etwas tiefer. Dort beträgt der Steuerfuss statt 57 neu nur noch 53 Prozent.

Nur in Auw und Eggenwil geht der Steuerfuss nach oben

Nach oben geht es im Freiamt einzig für die Bewohnenden in Auw und Eggenwil. Die Auwerinnen und Auwer sehen sich neu einem Steuerfuss von 112 statt der bisherigen 108 Prozent gegenüber. «Eine Steuerfusserhöhung ist unumgänglich, da ansonsten das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht nicht mehr eingehalten werden kann», liess der Gemeinderat vor der Budget-Gmeind im Spätherbst verlauten. Selbst mit dem höheren Steuerfuss rechnet das Auwer Budget mit einem Aufwandüberschuss von 207'000 Franken. In Eggenwil steigt der Steuerfuss um 3 auf 106 Prozent.

Im kantonsweiten Vergleich zieren weiterhin zwei Freiämter Gemeinden die Spitze und den Schluss der Tabelle. Geltwil berechnet seinen Steuerzahlenden als günstigste Aargauer Gemeinde das dritte Jahr in Folge nur einen Steuerfuss von 50 Prozent. Tägerig hingegen verharrt auf dem maximalen Steuerfuss von 127 Prozent. Eine derart hohe Steuerbelastung weist im ganzen Kanton nur noch Hallwil auf.

