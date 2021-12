Die Übersicht über die Freiämter Neujahrsapéros 2022

Übersicht Die meisten Freiämter Neujahrsapéros fallen wieder Corona zum Opfer – welche Gemeinden ihn aber trotzdem durchführen Wie schon vor Jahresfrist werden in der Region die Neujahrsapéros der Gemeinden reihum abgesagt. Schon über ein Dutzend verzichtet wegen der Pandemie. In Muri hingegen plant man mit dem Anlass und stellt gleichzeitig auf ein neues Konzept um. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

In Wohlen laden die Ortsbürger seit 2019 im Schlössli zum Neujahrsapéro. Heuer wird daraus wieder nichts. ian (2.1.2019)

«Prost!», «Alles Gute!» oder meistens einfach «Es guets Nöis!». Das gesellige Anstossen der Bevölkerung aufs neue Jahr ist in vielen Gemeinden Tradition und nimmt einen festen Platz in der Agenda ein. Doch wie bereits letztes Jahr fallen auch jetzt im Freiamt viele offizielle Neujahrsapéros oder -empfänge komplett aus.

Erneut ist es die Coronapandemie und deren Entwicklung, die den Gemeinden einen Strich durch die Rechnung macht. Vielerorts haben die verantwortlichen Gemeinderäte vorsorglich die Reissleine gezogen. Beispielsweise in Wohlen, wo die Ortsbürgergemeinde jeweils am 2. Januar zum Umtrunk im Schlössli Wohlen lädt. «Aufgrund der Corona-Sonderlage hat der Gemeinderat auch dieses Jahr beschlossen, auf die Durchführung dieses Anlasses im Jahr 2022 zu verzichten», verlautete vor einigen Tagen aus dem Wohler Gemeindehaus.

Auch die Stadt Bremgarten hat ihren Neujahrsapéro am Dreikönigstag, 6. Januar, im Zeughaussaal abgesagt. «Schweren Herzens hat der Sarmenstorfer Gemeinderat entschieden, auf die Durchführung des traditionellen Neujahrsapéros zu verzichten», heisst es von ennet dem Lindenberg.

Auch in den Gemeinden Aristau, Besenbüren, Bettwil, Boswil, Dottikon, Fischbach-Göslikon, Islisberg, Oberrüti, Rottenschwil, Uezwil, Unterlunkhofen oder Zufikon wird heuer nicht aufs neue Jahr angestossen, wie sie in ihren Mitteilungen vermeldeten.

«Unser Credo ist, den Apéro möglichst durchzuführen»

Nebst den Absagen gibt es aber auch wenige Gemeinden, die beabsichtigen, ihren Neujahrsapéro durchzuführen. Dazu gehören Muri und Hägglingen. Im Prinzip möchten die Häggliger am 1. Januar ab ca. 11 Uhr in der Mehrzweckhalle mit musikalischer Umrahmung anstossen. Die Feier wird der erste offizielle Auftritt des neugewählten Ammanns Franz Schaad.

Unter welchen Bedingungen der Anlass stattfinden wird, ist noch unklar. «Unser Credo ist, den Apéro möglichst durchzuführen. Es ist möglich, dass dies beispielsweise mit 2G-Zertifikatspflicht der Fall sein wird. Der Gemeinderat wartet noch den Bundesratsentscheid vom Freitag ab und wird dann nächsten Montag an seiner Sitzung befinden», sagt Schaad.

Zusätzliche Sitzbänke aufstellen – falls nötig

Muris Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger ist seinerseits zuversichtlich. «Am Ende werden wir spontan reagieren müssen und allenfalls zusätzliche Sitzbänke aufstellen. Klar ist, dass wir uns an die dann geltenden Vorschriften halten werden, wenn beispielsweise eine Sitzpflicht bei der Konsumation besteht», erklärt er.

Muris Gemeindepräsident Hampi Budmiger. zvg

Der Gemeinderat und die katholische Kirchgemeinde laden am 1. Januar ab 16 Uhr auf den Platz vor der Klosterkirche. Das ist eine Neuerung. Bis anhin veranstaltete Muri den Neujahrsapéro in der Silvesternacht um Mitternacht. «Manchmal muss man etwas ein neues Gesicht geben und verändern. Zudem nahm die Beteiligung immer mehr ab. Wir würden uns wünschen, dass heuer so 150 Personen kämen», sagt Budmiger. Zuletzt seien es nur noch um die 50 gewesen.

Der Anlass solle ein Zusammentreffen für die Bevölkerung ermöglichen, vielleicht nach einem Spaziergang durchs Dorf, so der Gemeindepräsident. Ein Faktor für eine sichere Durchführung sei auch, dass der Apéro draussen an der frischen Luft abgehalten werde und sich die Murianerinnen und Murianer hoffentlich nicht auf den Füssen stehen werden. Aus diesem Grund wurde der Anlass auch auf anderthalb Stunden angesetzt.

Vor Ort wird es Glühwein und Punsch zum Anstossen geben. Und eine kurze Ansprache von Budmiger. «Bis jetzt hatte ich immer darauf verzichtet. Es wird aber eher eine längere Begrüssung werden. Ich habe versprochen, nicht länger als vier Minuten zu sprechen», erklärt der Murianer.

