«Tag des weissen Stocks» «Ich habe lange so getan, als ob nichts wäre»: Wie dieser Bremgarter seine Blindheit akzeptieren lernte – und wieder Freude am Leben fand Im Kindergarten fiel erstmals auf, dass Reini Anliker kurzsichtig ist. Heute sieht er fast gar nichts mehr. Eine unheilbare Krankheit lässt ihn erblinden. Dennoch sieht der 61-Jährige nicht nur schwarz. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den weissen Stock, den Blindenstock, hat Reini Anliker zwar immer dabei. In seiner Heimatstadt Bremgarten findet er sich aber auch ohne zurecht. Mathias Förster

Am heutigen 15. Oktober ist der Tag des weissen Stocks, der Tag der Blinden. Mit einem weissen Stock ist Reinhard «Reini» Anliker aber in Bremgarten fast nie anzutreffen. Der Sehbehinderte, wie er sich selbst bezeichnet, lebt seit 26 Jahren im Städtchen an der Reuss. Er kennt jeden Stein in der malerischen Altstadt – und darüber hinaus.

«Im Kindergarten fiel es erstmals auf, dass ich kurzsichtig bin», erinnert sich der heute 61-Jährige. In der heimeligen Wohnküche seiner kleinen Altstadtwohnung im EG erzählt er der AZ seine Geschichte. Kater Jamie liegt zufrieden auf seinem Schoss. «1988 wurde bei mir eine Zapfendystrophie, eine erbliche Netzhauterkrankung, die die lichtempfindlichen Zellen betrifft und das zentrale Gesichtsfeld stark einschränkt, diagnostiziert», schildert er. Zudem stellten die Ärzte Grauen Star und eine Netzhautverkrümmung fest.

Kater Jamie gehört zwar der Nachbarin, ist aber oft bei Reini Anliker zu Besuch. Mathias Förster

Farbenblind ist er zusätzlich auch noch

Lange Zeit besass er nur noch drei Prozent seines Sehvermögens. Heute sind es dank Katarakt-Operation und Spezialbrille immerhin wieder rund 10 Prozent. Dennoch erkennt Anliker kaum mehr als Umrisse und Farben. Wobei: «Farbenfehlsichtig bin ich obendrein auch noch», sagt er und berichtet lachend vom grünen Osterhasen, den in der Schule gemalt hat. «Er war wunderschön, aber hatte halt die falsche Farbe.»

Die Farbenblindheit beeinträchtigt ihn im Alltag aber deutlich weniger als seine gewöhnliche Sehbeeinträchtigung, wie er sagt. Denn für das Erkennen der Farben hat er ein technisches Gerät, dass ihm die Farbe vorsagt. Da er aber kaum etwas sieht, achtet der Single in seiner Wohnung penibel darauf, seine Sachen immer an denselben Ort zu legen: «Sonst wird es schwierig, bis ich sie wieder finde», meint er schmunzelnd.

Bei ihm zu Hause wird entsprechend wenig umgestellt. Schwieriger wird es da in der sich stetig verändernden Aussenwelt. «Einkaufszentren sind ein Albtraum für mich», sagt Anliker vor dem Sunnemärt in Bremgarten. Wenn immer die Regale oder das Sortiment umgestellt werden, muss er sich komplett neu orientieren. «Ich lerne jeweils auswendig, wo welche Produkte stehen», erklärt er während einer Spritztour durch die Coop-Filiale. «Und im Notfall frage ich halt das Personal.»

In der Bremgarter Altstadt fühlt sich Reini Anliker am wohlsten. Hier kennt er jeden Winkel und die Leute kennen ihn. Mathias Förster

In den Lädchen der Altstadt kennt man ihn

Viel lieber als die grossen Zentren seien ihm aber die kleinen Läden in der Altstadt. «Die Leute kennen mich und kommen auf mich zu, ohne dass ich nach Beratung fragen muss.» Denn um Hilfe zu bitten, das ist nicht seine Art, die war es noch nie. «Ich habe lange so getan, als ob nichts wäre», sagt der Vater zweier erwachsener Söhne. «Irgendwie habe ich es geschafft, meine Krankheit einfach zu verdrängen.» Trotz seiner Beeinträchtigung machte der gelernte LKW-Mechaniker beruflich Karriere, schaffte es sogar als Zentraleinkäufer in die Geschäftsleitung eines mittleren Unternehmens.

Doch irgendwann ging es nicht mehr. «Damals gab es noch viel mehr Briefverkehr als heute, den man bearbeiten musste», erzählt er. «Ich habe mir die Schreiben dann immer auf A3-Format ausgedruckt, um sie zu lesen.» Doch irgendwann ging auch das nicht mehr. «Ich konnte die Briefe schlicht nicht mehr lesen, habe die Leute nicht mehr erkannt und konnte auch nicht mehr Auto fahren», sagt er.

Wenn er den Kopf ganz nah an die Anzeigetafeln hält, kann Rein Anliker am Bremgarter Postplatz entziffern, wohin welcher Bus fährt. Mathias Förster

Anliker zog drastische Konsequenzen, kündigte 2001 seinen gut bezahlten Job. «Ich habe gesagt, ich wolle mich beruflich neuorientieren», erzählt er. «Das war natürlich gelogen.» Auch hier liess es sein Kopf nicht zu, seine Sehbehinderung öffentlich zu machen. Lange wussten denn auch nur seine damalige Lebenspartnerin sowie seine Eltern darüber Bescheid.

«Ein Bisschen Eitelkeit»: Den Stock nutzt er nur in fremder Umgebung

«Es hat vielleicht ein bisschen etwas mit Eitelkeit zu tun», sagt der gebürtige Stadtzürcher, der in Kloten aufgewachsen ist. Seinen weissen Stock hat er zwar immer dabei, nutzt ihn aber selten, in Bremgarten gar nie. Doch so eitel wie er sein mag, so bescheiden ist er auch. Er erfreut sich etwa an der Bushaltestelle am Postplatz über die Anzeige der nächsten Fahrten. «Hier sind die Zahlen und Buchstaben so gross, dass ich sie lesen kann», frohlockt er. Zudem werden die Informationen durch Knopfdruck auch vorgelesen.

Oder auch freut er sich, als die allermeisten Autofahrer anhalten, als er zu Demonstrationszwecken seinen Stock am Strassenrand vor der reformierten Kirche in die Höhe hält und er so gefahrlos über die Strasse gehen kann. «Eigentlich wären sie dazu gesetzlich verpflichtet anzuhalten, trotzdem tun sie es sonst nicht immer», hält Anliker fest.

Ob es an der Kamera in der Hand des Redakteurs lag? Reini Anliker freut sich jedenfalls, dass an diesem Tag alle Autofahrenden korrekt anhielten, um ihn über die Strasse zu lassen. Video: pbr/rlo

Trotz Sehbehinderung schloss er mit fast 50 noch ein Studium ab

An seiner Krankheit sieht er indes mitnichten nur Negatives: «Blinde sind zum Teil viel effizienter als Sehende», ist Anliker überzeugt. «Vielleicht liegt das daran, dass wir uns mehr anstrengen müssen.» 2009 schloss Anliker mit 48 Jahren sein Fachhochschulstudium in Sozialer Arbeit ab. Gearbeitet hat er aber nie auf seinem Beruf. «Mit knapp 50 und sehbehindert stellt einen niemand ein», hält er ernüchtert fest. Rund 600 Bewerbungen habe er geschrieben, ohne Erfolg.

Mit Sehbehinderung und heute 61-jährig wird Reini Anliker wohl keinen Job mehr finden können. Mathias Förster

Heute bezieht er eine dreiviertel-IV-Rente und engagiert sich als Präsident der Regionalgruppe Nordwestschweiz des Schweizerischen Blindenbunds für andere Menschen mit Sehbehinderung. Zudem war er lange im Vorstand des Vereins Kellertheater, organisiert mit anderen zusammen heute noch Gastspiele dort. Anliker ist mit seinem Leben zufrieden. «Ich habe mir nie Hoffnungen gemacht, dass ich jemals wieder sehen werde», sagt er.

Aber da sich seine Erblindung über Jahre hinweg zog und nicht wie bei anderen von einem Tag auf den anderen – etwa durch einen Unfall – kam, hatte er Gelegenheit, sich daran zu gewöhnen. Heute sagt er: «Es ist gut so, wie es ist.» Ob er dennoch etwas vermisst aus der Zeit, als er noch voll sehen konnte? Nach kurzem Überlegen sagt er: «Lesen!» Denn das geht heute nur noch mit Lesegerät, das ihm den Text vorliest. «Es ist nicht das gleiche, aber es ist halt, wie es ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen