Tägerig: Lehrerin Yvonne Kobi wird nach 36 Jahren pensioniert

Tägerig Yvonne Kobi unterrichtete schon die Eltern ihrer Kindergärtler: Nach 36 Jahren verlässt sie Tägerig Sie unterrichtete noch nach dem Berner Lehrplan und begleitete ganze Generationen beim Aufwachsen: Die Kindergartenlehrerin Yvonne Kobi geht mit 58 Jahren in den Ruhestand, der aber alles andere als ruhig werden soll. Nathalie Wolgensinger 30.06.2022, 05.00 Uhr

Yvonne Kobi weiss noch, als ob es gestern gewesen wäre, wie sie damals gespannt den Aushang am Semi studierte. Die junge Frau stand kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung und suchte eine Stelle als Kindergartenlehrperson. Auf der Liste waren sämtliche offenen Stellen im Kanton Aargau aufgeführt. Kobi erzählt:

«Als ich sah, dass in Tägerig jemand gesucht wird, beschloss ich, mich zu bewerben. In diesem kleinen Dorf, da könnte es mir gefallen, dachte ich.»

Mittlerweile unterrichtet sie im 37. Schuljahr und das nach wie vor in der kleinen Freiämter Gemeinde. Yvonne Kobi und Tägerig, das passt einfach. Die 58-Jährige, die in Othmarsingen lebt, bestätigt: «Ich fühle mich hier sehr wohl. Mittlerweile kenne ich so viele Menschen im Dorf, dass Tägerig meine zweite Heimat geworden ist.»

Diese Nähe zu den Menschen ist für sie ein grosses Privileg. Sie habe mit ganz vielen Familien in Tägerig Freud und Leid geteilt. Man vertraute ihr nicht nur die Kinder, sondern oftmals auch die Sorgen an.

Die beliebte Lehrerin unterrichtet heute schon die dritte Generation ihrer ersten Kindergärtler. Vor einigen Jahren habe sie in einer Klasse zwei Kinder von ehemaligen Schülerinnen gehabt. Diese Schülerinnen wiederum hätten bereits gemeinsam bei ihr den Chindsgi besucht, erzählt sie lachend.

Die Kinder sind ihre Konstante

Begeisterung: Dieses Stichwort fällt im Gespräch mit Yvonne Kobi immer wieder. Der Kindergarten war ihre Lebensaufgabe, die sie mit viel, viel Herzblut ausübte. Auch wenn es für sie nicht immer einfach war. Vier unterschiedliche Lehrpläne und unzählige Weiterbildungen hat sie erlebt, und sie musste sich im Laufe der Jahre immer wieder nach neuen Regeln und Vorgaben ausrichten.

Sie habe, erzählt sie augenzwinkernd, eine Gelassenheit gegenüber diesen Dingen entwickelt. Ausserdem sei in ihr die Überzeugung gereift, dass früher nicht alles nur schlecht war, fügt sie an. Eine Konstante in ihrem Berufsleben aber waren die Kinder.

Selbst wenn die Kindergärtler mit dem Eintritt in den kleinen Kindergarten immer jünger wurden: Die Begeisterung für die Dinge, die ihnen vermittelt werden, sei ungebrochen. Und von dieser kindlichen Freude hat sich Yvonne Kobi immer wieder gerne anstecken lassen.

Sei es draussen auf dem Spielplatz vor dem lauschig gelegenen Kindergarten oder drinnen im Klassenzimmer, die begeisterte Hobbygärtnerin legt Wert darauf, dass die Kinder genügend Raum und Zeit haben, um gemeinsam oder alleine zu spielen.

Der Tägliger Kindergarten ist lauschig gelegen, umgeben von Wiesen und Apfelbäumen. Nathalie Wolgensinger

Denn beim Spiel, davon ist sie überzeugt, erwerben sie all die Fertigkeiten, die ihnen später in der Schule zugutekommen. «Im Kindergarten wird der Grundstein für später gelegt. Wenn das Fundament schief ist, dann kann daraus nichts mehr werden.»

Darauf freut sie sich: Reisen ausserhalb der Schulferienzeit

Gerne erinnert sich Yvonne Kobi an die 800-Jahr-Feier der kleinen Gemeinde im Jahr 1989 zurück. Alle hätten mit angepackt und das Dorf gemeinsam in eine einzige Festhütte verwandelt. Hier sei zum Tragen gekommen, was sie so sehr an der Gemeinde schätze: «Man bekommt sofort Hilfe, wenn man danach fragt.»

Auf dem Kinderspielplatz verbrachte Yvonne Kobi viele Stunden mit ihren Kindergartenkindern. Nathalie Wolgensinger

Geschätzt habe sie auch die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der benachbarten Schule. Dies habe es ermöglicht, gemeinsam mit dem Lehrerkollegium eine integrative Schulform zu ermöglichen, lange bevor diese vom Kanton verordnet wurde.

Der Abschied rückt täglich näher, und damit Yvonne Kobis Wehmut. Doch zugleich freut sie sich auf das, was nachher kommt: Reisen ausserhalb der Schulferienzeit, Velotouren und spontane Ausflüge.