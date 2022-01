Tägerig prüft den Zusammenschluss mit Nachbargemeinden

TÄGERIG Trotz gutem Steuerabschluss: Tägerig möchte sich mit einer Nachbargemeinde zusammenschliessen Rund eine halbe Mio. Franken mehr als budgetiert weist die Gemeinde Tägerig in ihrem Steuerabschluss aus. Und das, obwohl sie den höchsten Steuerfuss im Kanton aufweist. Trotz dieser guten Nachricht sucht das Dorf eine Partnergemeinde für eine Fusion. Nathalie Wolgensinger 29.01.2022, 05.00 Uhr

Der Steuerabschluss der Gemeinde Tägerig fiel besser aus als erwartet. Marc Ribolla (9.3.2020)

Das freut die Tägligerinnen und Tägliger: Der Steuerabschluss sieht deutlich besser aus, als das Budget vorsah. Der Kasse flossen nicht wie budgetiert 3,5 Mio. Franken, sondern rund 4 Mio. Franken zu. Das Plus von 505'000 Franken freut den Gemeindeammann Beat Nietlispach. Er kommentiert:

«Der Steuerabschluss zeigt uns auf, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Das erfreuliche Resultat ist auf hohe Nachträge aus den Vorjahren sowie auf eine Zunahme der Steuererträge von 6,6 Prozent zurückzuführen. Mit zum positiven Steuerabschluss beigetragen hat auch ein Inkassofall, der nach langen Verhandlungen abgeschlossen werden konnte und der Gemeinde ebenfalls eine beträchtliche Summe in die Kasse spülte.

Ist bald eine Steuersenkung in Sicht?

Auch der Pro-Kopf-Steuerertrag der Gemeinde überstieg erstmals die für Tägerig magische Grenze von 2000 Franken. Die Einkommens- und Vermögenssteuern belaufen sich auf 3,7 Mio. Franken, budgetiert waren 3,3 Mio. Franken. Auch der Ertrag aus den Aktiensteuern von 63'100 Franken liegt 25'000 Franken über dem Budget. Nietlispach schliesst nicht aus, dass man in absehbarer Zeit eine Steuersenkung prüfen könnte.

Die Reusstaler Gemeinde kämpft schon länger mit ihren Finanzen. Ende November 2019 lehnte die Gemeindeversammlung den Voranschlag 2020 ab und schickte ihn zur Überarbeitung zurück an den Gemeinderat. Einige Wochen später präsentierte er an der ausserordentlichen Gmeind im Februar 2020 einen um 75'000 Franken reduzierten Voranschlag. Dieser enthielt jedoch keinerlei finanzielle Reserven mehr. Auch aus diesem Grund hielt der Gemeinderat an der Steuererhöhung um fünf Prozent, von 122 auf 127 Prozent, fest. Damit ist Tägerig, gemeinsam mit Hallwil, die Spitzenreiterin in Sachen Steuerfuss im Kanton Aargau.

Die Versammlung hiess die Erhöhung nicht ohne Murren gut und forderte zugleich, dass der Gemeinderat einen Zusammenschluss mit einer Nachbargemeinde prüft. Ein Alleingang, so war man sich einig, sei ein unmögliches Unterfangen, falls die Gemeinde mittelfristig ihre Einnahmen nicht steigern kann.

Tägerig begibt sich nochmals auf Brautschau

Der Gemeinderat lancierte anschliessend eine Umfrage bei den Nachbargemeinden, um zu prüfen, ob für diese ein Zusammenschluss in Frage kommt. Das Resultat war ernüchternd: Die angefragten Nachbarn Wohlenschwil, Mellingen, Tägerig, Othmarsingen und Hägglingen lehnten eine Fusion rundweg ab. Eine verstärkte Zusammenarbeit, so betonten jedoch alle, würden sie begrüssen.

Nun unternimmt man in Tägerig nochmals einen Versuch. Nietlispach sagt: «Wir nehmen den Beginn der neuen Amtsperiode zum Anlass, um in Erfahrung zu bringen, was die Nachbargemeinden jetzt darüber denken.» Nietlispach und seine Gemeinderatskollegen setzen darauf, dass sich mit der neuen Amtsperiode und den neu zusammengesetzten Gemeinderäten auch die Ansichten der Nachbarn verändert haben. Dieser Tage ging die entsprechende Anfrage raus. Ende März, so stellt Nietlispach in Aussicht, werde man Konkreteres dazu sagen können.