Tägerig Statt eingedolt plätschert das Wasser nun idyllisch dahin – wie im Galgenbach der Grasfrosch wieder eingezogen ist Ein Teil des Galgenbachs in Tägerig fliesst nach Jahrzehnten wieder oberirdisch. Ein Gewinn für die Natur. Das Renaturierungsprojekt geht auf Initiative des Privateigentümers zurück und wurde von Pro Natura Aargau umgesetzt. Gleichzeitig wurde auch der Hochwasserschutz verbessert. Marc Ribolla 24.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freuen sich über das gelungene Projekt: Johannes Jenny und Mathias Betsche von Pro Natura Aargau, Roland Strebel (Grundbesitzer) und Projektleiter Philipp Schuppli (v.l.). Marc Ribolla

«Es ist wunderbar geworden. Wir schauen oft vorbei, was es Neues hat», schwärmt eine Tägligerin, die in der Nähe wohnt und an diesem Morgen vorbeispaziert. Sie ist begeistert von der gelungenen Renaturierung des Galgenbachs. Das Gelände am Dorfausgang Richtung Wohlenschwil ist im Vergleich zur Situation vor zwei Jahren fast nicht mehr wiederzuerkennen.

Damals floss der Galgenbach im Wald an der Wohlenschwilerstrasse durch eine Röhre direkt in einen Fischteich und von dort wieder weiter in einer Röhre bis hinunter in die Reuss. Besonders bei starkem Regen verstopfte der Bach die viel zu engen Röhren rasch und löste ein Hochwasser aus. Dieses überschwemmte und verschlammte regelmässig das Gebiet um den Fischteich, aber auch die Strasse und das Ackerland.

Alles anzeigen

Johannes Jenny, ehemaliger Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, erinnert sich: «Der Grundbesitzer Roland Strebel kontaktierte uns 2016, um dem mühsamen Hochwasserproblem entgegenzutreten. Gemeinsam haben wir daraufhin eine gute Lösung gefunden.»

Der Bach wurde seit 2017 bis vorvergangenes Jahr auf einer Länge von rund 80 Metern ausgedolt und renaturiert. Der 80-jährige Mägenwiler Strebel ist glücklich mit dem Resultat. Er meint:

«Es ist sehr gut geworden. Auch die Tägliger sind zufrieden, wie ich höre.»

Das Projekt umgesetzt hat die creaNatira GmbH in Aarau mit Projektleiter Philipp Schuppli. In Zusammenarbeit mit dem Kanton. Er schildert: «Der Galgenbach ist ein klassischer Wildbach, der bei starkem Regen viel Wasser führt und anschwillt. Unsere Aufgabe war, einerseits möglichst viel Positives für Amphibien und Edelkrebse zu realisieren und andererseits den Hochwasserschutz zu verbessern.»

Dort, wo vorher ein dichter Fichtenwald rund um den Fischteich war, wurde nun eine grössere offene Fläche realisiert – mit drei stufenartig angelegten Tümpeln zusätzlich zum bestehenden Teich.

Das Wasser plätschert über einen Steinkanal vom oberen Tümpel in den Fischteich und versorgt diesen so mit Sauerstoff. Marc Ribolla

Schuppli erklärt die Vorgehensweise so: «Der erste Tümpel dient neu als Vorfluter bei viel Regen. Dort setzt sich das Geschiebe ab. Das Wasser fliesst weiter durch die drei anderen Tümpel und wird dann vom neuen Einlaufbauwerk wieder gefasst.»

Speziell hergerichtet wurde der Übergang in den Fischteich. Das Wasser plätschert über einen kleinen Kanal aus Steinen und läuft dann aus ein paar Zentimetern Höhe in den Teich. «Das versorgt ihn mit dem notwendigen Sauerstoff für die Fische. Das war mir ein wichtiges Anliegen», sagt Besitzer Strebel. Das Projekt wurde so ökologisch wie möglich und ohne Verbauungen umgesetzt.

Der Wasserstand im Teich ist nun etwas höher als vor der Renaturierung. Vom vorherigen Baumbestand mussten etwa 50 bis 60 Fichten weichen. «Ein Teil dieses Holzes wird aber bei anderen Hochwasserprojekten wiederverwendet», sagt Schuppli.

An einigen Stellen rund ums Gebiet bieten aufgeschichtete Altholzhaufen Unterschlupf für Kleintiere oder Reptilien. Zudem wurde eine Feuchtwiese eingesät und teilweise der Wald wieder aufgeforstet.

Tümpel sind bereits zu Laichgewässern geworden

Erste Erfolge gibt es bereits zu verzeichnen. Die Tümpel haben sich aktuell zu Laichgewässern Hunderter kleiner Grasfroschlarven verwandelt. Auch der Feuersalamander, der Edelkrebs oder Tagfalter wie der Grosse Schillerfalter oder der Kaisermantel sind anzutreffen beim Galgenbach. Sogar die Gelbbauchunke könnte sich eventuell niederlassen, spekulieren die Vertreter von Pro Natura.

Die Tümpel des Galgenbachs haben sich bereits in Laichgewässer des Grasfrosches verwandelt. zvg

Mathias Betsche, Geschäftsführer Pro Natura Aargau, zeigt sich bei der Besichtigung in Tägerig erfreut. Er erklärt:

«Der Galgenbach ist ein Superbeispiel dafür, wie man auf überschaubarem Gebiet etwas Tolles realisieren kann. Besonders lobenswert ist, dass das Projekt auf Privatinitiative hin entstanden ist.»

Pro Natura wirke sehr gerne unterstützend mit und helfe bei der Umsetzung. Gekostet haben die Massnahmen beim Galgenbach-Projekt rund 85'000 Franken. Finanziert einerseits vom Naturemade Star-Fonds von ewz, dem Kanton Aargau und von Pro Natura Aargau. Roland Strebel entstanden selber keine Kosten, wie er erklärt.