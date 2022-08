Raiffeisen schliesst nach Sprengung ihren Bancomat in Tägerig

Tägerig Nach Sprengstoffanschlag in Büttikon: Die Raiffeisen schliesst einen weiteren Bancomaten im Freiamt Seit dieser Woche fürchten sich auch die Banken im Freiamt vor Bancomatsprengungen. Nach dem jüngsten Vorfall in Büttikon hat sich die Raiffeisenbank Wohlen aber dazu entschieden, den Automaten in Tägerig zu schliessen. Die Gefahr für die Bewohnenden sei zu gross. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Der Raiffeisenbancomat in Tägerig an der Niederwilerstrasse wird nach dem Sprengstoffanschlag in Büttikon vorsichtshalber ausser Betrieb genommen. Marc Ribolla

Lange wurden die Freiämter Banken von Sprengstoffanschlägen verschont. Dann kam in der Nacht auf Mittwoch der Schock für die Büttikerinnen und Büttiker. Um 02.20 Uhr sprengte eine unbekannte Täterschaft den Raiffeisenbancomaten an der Sarmenstorferstrasse 17.

Der Automat befand sich in der Fassade eines Wohnhauses, die Bewohnerin war zur Tatzeit zu Hause und schlief. Auch in der Gemeinde Tägerig betreibt die Raiffeisenbank Wohlen einen Automaten an einem bewohnten Gebäude. Wie auch jener in Büttikon hätte er Ende Jahr ausser Betrieb genommen werden sollen. Das teilte die Bank im Juli mit.

Doch nach dem jüngsten Vorfall hat die Betreiberin eine Risikoanalyse gemacht und sich dazu entschlossen, nicht bis im Dezember zu warten. «Der Verwaltungsrat und die Bankleitung der Raiffeisenbank Wohlen haben entschieden, den Bancomaten in Tägerig am 15. August 2022 vorzeitig ausser Betrieb zu nehmen», heisst es in einer Mitteilung.

Die Gefahr für die Bewohnenden ist zu gross

Die Gefahr, dass ein Bancomat gesprengt werden könnte, sei zwar nicht neu, sagt Erich Füglistaler, Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisen Wohlen, auf Anfrage der AZ. «Doch bisher gab es in der Region keinen solchen Fall», sagt er. «Weil aber in der Nacht nach dem Anschlag in Büttikon gleich ein weiterer Automat im Raum Solothurn gesprengt wurde, sind wir zum Schluss gekommen, dass man dieses Risiko nicht mehr ausschliessen kann.»

Den Verantwortlichen sie die Gefahr zu gross, dass die Bewohnenden im Haus in Tägerig zu schaden kommen könnten, wie die Bank mitteilt. Und das, obwohl die Sicherheitsmassnahmen regelmässig überprüft worden seien. Füglistaler bestätigt: «Die Automaten sind verankert und stabil. Doch die Bausubstanz des Wohnhauses ist nicht mehr neu.» Bei einem Sprengstoffanschlag besteht die Gefahr eines grösseren Sachschadens am Gebäude.

Das Haus an der Sarmenstorferstrasse 17 in Büttikon wurde bei der Sprengung stark beschädigt. Melanie Burgener

Dass man die Bancomaten in Tägerig und in Büttikon nicht per sofort, sondern erst Ende Jahr ausser Betrieb nehmen wollte, habe einen einfachen Grund. «Solange sie noch funktionieren, wollten wir der Kundschaft eine Übergangszeit ermöglichen, bevor sie ihr Geld nur noch an unseren Standorten in Boswil, Niederwil und Wohlen abheben können», erklärt Füglistaler.

Tägerig und Büttikon waren einst eigenständige Filialen

Die Raiffeisenbank betrieb in den beiden betroffenen Gebäuden in Büttikon und Tägerig einst eine selbstständige Filiale. «Jene in Büttikon fusionierte 1996 und die in Tägerig im Jahr 2000 mit der Raiffeisenbank Wohlen. 2002 hat man beide gleichzeitig geschlossen und nur noch einen Bancomaten bei den Gebäuden bestehen gelassen», erzählt Erich Füglistaler.

Das Wohnhaus in Büttikon hat durch den Anschlag in dieser Woche einen beträchtlichen Schaden erlitten. Wo der Automat eingebaut war, klaffte am Mittwochmorgen ein grosses Loch in der Mauer. Die Fenster sowie die Eingangstüre wurden zersplittert und im Innern sind Holzkästen und weitere Türen zerstört worden.

Die unbekannte Täterschaft, die Kantonspolizei Aargau geht laut Zeugenaussagen von zwei Personen aus, ist nach der Tat mit erbeutetem Bargeld auf Motorrädern geflüchtet.

