Tägerig - Dieses Mutter-Sohn-Duo kämpf für die "Ehe für alle"

Tägerig «Homosexualität ist das natürlichste der Welt»: Darum kämpft dieses Mami-Sohn-Duo für ein Ja für die Liebe Domink Steinacher, 25, aus Tägerig ist Vorstandsmitglied der Schwulenorganisation Pink Cross. Gemeinsam mit seiner Mutter Cornelia kämpf er für die «Ehe für alle» und blickt auf seine Kindheit im ländlichen Freiamt zurück. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Dominik Steinacher aus Tägerig freut sich, dass ihn seine Mutter Cornelia beim Kampf für die «Ehe für alle» so tatkräftig unterstützt. Valentin Hehli

«Mami, ich bin schwul.» Es ist wohl der schwierigste Satz, der einem heranwachsenden jungen Mann in seinem Leben über die Lippen kommen kann. Vier lange Jahre lang haderte Dominik Steinacher aus Tägerig damit, bis er seiner Mutter Cornelia gestand, wer er wirklich ist. Das war vor zehn Jahren. Viel ist seither geschehen.

Der heute 25-jährige selbstbewusste Mann steht offen zu seiner Sexualität und kämpft als Vorstandsmitglied der Schwulenorganisation Pink Cross an vorderster Front für die «Ehe für alle». Immer unterstützt wird er dabei von seiner Mutter.

Zwei Drittel der Stimmbevölkerung wollen laut Befragungen am 26. September Ja oder eher Ja zur «Ehe für alle» sagen. Es sieht gut aus für die Vorlage, die vor acht Jahren von der GLP in Bern eingebracht wurde und letztlich im vergangenen Herbst vom Bundesparlament durchgewunken wurde. Wenn nun in zwei Wochen auch das Volk Ja zur «Ehe für alle» sagt, dürfen gleichgeschlechtliche Paare voraussichtlich ab dem 1. Juli 2022 in der Schweiz offiziell heiraten und Kinder adoptieren.

Er ist der Kopf hinter dem «Ja, ich will»-Song

«Ja, ich will» ist nicht nur der Name der Ja-Kampagne des Komitees «Ehe für alle», sondern auch der Titel des Songs dazu. Schweizer Musikstars wie Adrian Stern, Dabu Fantastic oder Caroline Chevin singen darin für ein Ja für die Liebe, eine Schweiz ohne Diskriminierung. Initiiert hat das Musikprojekt Dominik Steinacher gemeinsam mit einer Freundin.

Dass er überhaupt jemals heiraten werden dürfe, war für Dominik Steinacher in seiner Kindheit unvorstellbar. «Ich hatte das Thema für mich schon abgeschrieben», sagt er. Und das, obwohl er schon immer einen starken Kinderwunsch hatte. Belastet hat ihn dieser Spagat zwischen dem Wunsch nach einer eigenen Familie und der Findung der eigenen Sexualität besonders in seiner Jugend. Er reflektiert:

«Dass dieses Vorbild für mich nicht 1:1 realisierbar sein wird, hat mein Coming-out sicher auch verzögert.»

Aufgewachsen im ländlichen Tägerig, war es für ihn nicht immer einfach, sich zu behaupten. Gemobbt wurde er in der Schule aber nicht, weil er schwul ist. «Ich war nie dieser Klischee-Queer», sagt er schmunzelnd. «Gehänselt wurde ich nur, weil ich als Schulkind übergewichtig war.»

«Gott, segne dieses Haus und alle die da gehen ein und aus» – Dominik Steinacher blickt vor dem Primarschulhaus in Tägerig auf seine Kindheit zurück. Valentin Hehli

Der schwule Sohn sorgte für Gesprächsstoff im Dorf

«Es ging wie ein Lauffeuer durchs Dorf», beschreibt Mutter Cornelia den Moment von Dominiks Coming-out. Dass ihr Sohn nun offen schwul war, schlug in der kleinen Gemeinde hohe Wellen.

«Die Skepsis gegenüber Homosexuellen ist im Dorf sicher grösser als in der Stadt, was wohl damit zu tun hat, dass man im Dorf weniger mit Homosexualität direkt konfrontiert wird», erklärt sich das Dominik. «Es waren aber meistens die, die weiter weg waren, die hintenrum über dich und uns lästerten», fügt seine Mutter an.

Auch Cornelia Steinacher selbst musste sich erst mit dem Gedanken anfreunden, dass ihr Erstgeborener homosexuell ist. Sie erzählt:

«Im ersten Moment habe ich mich gefragt: Bin ich schuld? Habe ich etwas falsch gemacht?»

«Ich musste dann tatsächlich zuerst googeln und fand die Antwort: Nein, ich bin nicht schuld, denn Homosexualität ist das natürlichste der Welt. Ich musste mich auch erst finden mit dem Thema, aber dann war es für mich erledigt.» Stolz blickt sie zu ihrem Sohn, der mit ihr am Küchentisch sitzt.

Dominik Steinacher fügt an: «Viele Queers sind sich nicht bewusst, dass auch die Eltern ihre Zeit brauchen, sich daran zu gewöhnen. Wir hatten Jahre, um uns unserer Sexualität bewusst zu werden. Für die Eltern kommt das alles ganz plötzlich und auf einen Schlag.»

Ganze Familie steht heute voll hinter Dominik

Etwas mehr Mühe mit seinem Outing hatten Dominiks Grosseltern, die gleich gegenüber wohnen. «Sie meinten, das sei sicher nur eine Phase», sagt Cornelia Steinacher schmunzelnd. Mittlerweile stehen aber auch sie voll hinter ihrem Enkel und freuen sich auch, wenn er seinen Freund Fabian zum Heimatbesuch mitbringt. Im Turnverein, dem Dominik lange Jahre angehörte, war sein Schwulsein hingegen nie ein Thema.

Cornelia Steinacher unterstützt ihren Sohn Dominik wo sie nur kann im Abstimmungskampf für die «Ehe für alle». Valentin Hehli

Dominik Steinacher wohnt mittlerweile in Zürich, studiert im letzten Semester Rechtswissenschaften an der Universität Bern. Mit Freund Fabian ist er erst seit sechs Monaten zusammen. Familienplanung steht daher noch nicht an erster Stelle der Prioritätenliste und ob er tatsächlich irgendwann heiraten will, lässt er offen. Er ist jedoch überzeugt:

«Ob jemand heiraten und Kinder kriegen will, muss jeder für sich entscheiden. Aber jeder soll die Möglichkeit dazu haben.»

Mutter Cornelia fügt an: «Menschen, die für ein Kind kämpfen müssen, sind garantiert die besseren Eltern.» Und freut sich schon auf Dominiks Hochzeit und ihre Enkelkinder.