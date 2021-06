Soll Tägerig fusionieren? Die Meinungen dazu gehen auseinander

Tägerig Einwohner wünschen sich eine Fusion, die Nachbargemeinden nicht – Der Gemeinderat geht trotzdem auf Brautschau Das Verdikt ist klar: Eine Mehrheit der Tägliger wünscht sich, dass die Fusion mit einer Nachbargemeinde geprüft wird. Ob sich ein Bräutigam finden lässt, das ist jedoch mehr als ungewiss. Nathalie Wolgensinger 15.06.2021, 05.00 Uhr

1470 Einwohner zählt Tägerig. Ob die kleine Gemeinde weiterhin eigenständig bleibt, steht in den Sternen. Marc Ribolla (9.3.2020)

Die Finanzen, sie sind an jeder Gemeindeversammlung in Tägerig ein Gesprächsthema. Die Gemeinde ist nicht eben auf Rosen gebettet. An der letztjährigen Gemeindeversammlung wurde deshalb aus der Versammlung der Antrag gestellt, eine mögliche Fusion mit einer Nachbargemeinde zu prüfen.

Diesem Auftrag kam der Gemeinderat nach und präsentierte an der Sommer-Gemeindeversammlung das Ergebnis. Dieses fiel recht deutlich aus: Von den 473 Befragten stimmten 312 Tägliger einer Fusion mit einer Nachbargemeinde zu. Versandt wurden 952 Fragebogen, zurück kamen 473. Also gut die Hälfte der Stimmberechtigten beteiligten sich an der Umfrage. Bloss 121 Tägliger sind gegen eine Fusion, sie befürchten den Verlust der Autonomie.

Gemeindeammann Beat Nietlispach

Der Auftrag ist klar und der Gemeinderat ist in der Pflicht. Gemeindeammann Beat Nietlispach kommentiert dies wie folgt:

«Wir gehen nun aktiv auf die Nachbargemeinden zu und werden versuchen einen Bräutigam zu finden.»

Die Mehrheit, nämlich 242 Tägliger, kreuzten Mellingen als Wunschpartnerin für eine mögliche Fusion an. Dass dieser Wunsch einseitig bleiben könnte, das befürchtet Nietlispach nicht ganz zu Unrecht.

Der Mellinger Gemeinderat Roger Fessler habe letzte Woche nämlich via Facebook kundgetan, dass er keinen Mehrwert in einen Zusammenschluss mit Tägerig sehe und diesem Ansinnen deshalb kritisch gegenüberstehe, berichtet Nietlispach. Auch Nietlispach ist kein Befürworter dieser Idee. Er argumentiert: «Mellingen gehört zum Bezirk Baden und orientiert sich nicht nur schulisch, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Organisationen in diese Richtung.»

Sollen sie fusionieren oder bloss die Zusammenarbeit vertiefen?

Ähnliche Erfahrungen wie Tägerig machte das Nachbardorf Mägenwil vor zwei Jahren. Die Gemeinde prüfte damals eine mögliche Fusion und fragte unter anderem Wohlenschwil für eine Zusammenarbeit an. Doch von dort erhielt man eine Absage.

Wohlenschwils Frau Gemeindeammann Erika Schibli liess damals ausrichten, dass man dank weitsichtiger Planung die notwendigen Investitionen in den vergangenen Jahren getätigt hätte und deshalb den Steuerfuss auf moderatem Niveau halten könne. Eine Fusion dränge sich aus ihrer Sicht deshalb nicht auf. Einer vertieften Zusammenarbeit sei man hingegen nicht abgeneigt, so Schibli.

172 Tägliger wünschen, dass die Gemeinde mit der Teilregion Mellingen, darin eingeschlossen sind die Gemeinden Wohlenschwil und Mägenwil, die Möglichkeit einer Fusion prüft.

Nietlispach hingegen ortet in der vermehrten Zusammenarbeit mit Nachbarn grosse Chancen für seine Gemeinde. Er plädiert dafür, den bereits eingeschlagenen Weg weiterzugehen und in jenen Bereichen, in denen es sich anbietet, zusammenzuarbeiten.

Den Auftrag des Souveräns werde die Gemeinde aber ausführen und an einer der nächsten Gemeindeversammlungen darüber informieren, versicherte er.