Julie aus Tägerig hat ihren ersten Schultag.

Tägerig Ein besonderes Zmorge und ein pinkfarbener Thek: So erlebt Julie ihren ersten Schultag In der Nacht auf Montag konnte Julie kaum schlafen. Auf ihren Schulstart freut sich die Tägligerin, seit sie sich in der Spielgruppe ihren Schulthek ausgesucht hat. Nun durfte sie ihn einweihen und voller Stolz ins Klassenzimmer tragen. Die AZ begleitete die Sechsjährige an ihrem speziellen Tag. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 08.08.2022, 16.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An ihrem ersten Schultag gestalteten Julie und die anderen Erstklässlerinnen und Erstklässler von Tägerig bereits Dekorationen für das kommende Jugendfest 2023. Melanie Burgener

Tränen gibt es bei Julie an diesem Morgen keine. Dafür freut sich die Sechsjährige zu fest auf ihren allerersten Schultag. So fest, dass sie in der Nacht sogar aufwachte und lange nicht mehr einschlafen konnte. Doch ein bisschen aufgeregt sei sie trotzdem, gibt sie zu, während sie mit ihrer Familie frühstückt.

«Julie, wir müssen uns etwas beeilen», mahnt ihre Mutter sie mit einem kritischen Blick auf die Backofenuhr. «Spätestens um viertel vor neun müssen wir loslaufen.» In aller Ruhe isst Julie ihr Gipfeli mit Nutella fertig. Stolz erzählt sie: «Ich bin heute Morgen ganz alleine mit dem Trottinett zum Dorfladen gefahren und habe für alle Gipfeli gekauft.» Ein besonderer Tag verlangt schliesslich auch ein besonderes Zmorge.

Denn wenn Julie heute zum ersten Mal nicht mehr als Kindergärtlerin, sondern als Schülerin an die Schule Tägerig geht, muss sie natürlich gestärkt sein. «Vielleicht haben wir gar keine Zeit für ein Znüni. Auf der Liste ist nicht gestanden, dass wir eines einpacken müssen», überlegt sie laut. Ihre Mutter lächelt, während sie mit einer Vorahnung eine Tupperware mit Crackers und eine mit Apfelschnitzen füllt.

«So, ich bin fertig, wir können gehen», sagt Julie und trägt ihren Teller in die Küche. Ihre Mutter lacht und sagt: «Zuerst müssen wir noch die Zähne putzen und deine Haare bürsten, mit diesem Durcheinander auf dem Kopf kommst du mir nicht mit.»

Vor dem grossen Empfang geht es noch einmal zum Kindergarten

Nachdem das lange blonde Haare zum Zopf geflochten und das Znüni im neuen Rucksack verstaut ist – «das ist kein Rucksack, sondern ein Thek», korrigiert Julie – kann es losgehen. Ihr kleiner Bruder und die jüngere Schwester warten bereits vor der Haustüre, zusammen mit Julies Vater und ihrer Grossmutter.

Die Sechsjährige schultert ihren pinken Schulthek, der eigentlich gar nicht neu ist. «Ich habe ihn schon ausgesucht, als ich noch in der Spielgruppe war», sagt sie und zeigt grinsend ihre grosse Zahnlücke. «Es kommt mir so vor, als hätten wir sie erst noch zum ersten Kindergartentag begleitet», sagt ihre Grossmutter, als sich die kleine Gruppe in Richtung Schule aufmacht.

Ihren Schulthek hat Julie schon seit sie in der Spielgruppe war. Einweihen durfte sie ihn aber erst jetzt zum Schulstart. Melanie Burgener

Der erste Stopp macht die Familie beim Kindergarten. «Hier versammeln sich alle Erstklässlerinnen und Erstklässler mit der neuen Lehrerin. Dann gehen sie gemeinsam zum Schulhaus, wo sie empfangen werden», erklärt Julies Mutter.

«Julie, gehen wir gemeinsam?», fragt Delia und nimmt ihre Freundin bei der Hand. Auch Delias Mutter wird etwas sentimental, als sie die beiden Mädchen betrachtet. «Ich glaube, ich bin nervöser als meine Tochter. Und das, obwohl ich das jetzt schon zum dritten Mal miterlebe», sagt sie. «Zum Glück betreue ich noch viele Tageskinder, dann ist es nicht ganz so komisch, dass jetzt meine eigenen alle in die Schule gehen», ergänzt sie.

Herzliche Begrüssung mit Spalier und Sonnenblumen

Die Aufregung wird auf dem Pausenplatz noch stärker spürbar. Während die älteren Kinder Spalier stehen und auf die neuen warten, sind auch die Eltern mit ihren gezückten Handys bereit für den Empfang. Dann schreitet das erste Mädchen durch den Gang und nimmt schüchtern die Sonnenblume von einem Sechstklässler entgegen.

«Sie gestalten den Empfang hier immer so herzlich», sagt eine Mutter gerührt, während sich die Kinder auf der grossen Treppe vor dem Schulhaus aufstellen. Auch Schulleiterin Elke Hungerbühler tritt für eine Begrüssung nach draussen. «Für einige ändert sich heute gar nichts. Sie kehren in ihr Schulzimmer und zu ihrer bekannten Lehrperson zurück», sagt sie.

Mit Sonnenblumen empfingen die älteren Schülerinnen und Schüler die neuen Kinder auf dem Pausenplatz. Melanie Burgener

«Doch für die Erstklässler war die Ankunft durch das Spalier etwas Besonderes. Was euch hinter dieser grossen Tür erwartet, ist sicher aufregend.» Sechs Jahre rechnen, schreiben und lesen lernen, aber auch viel herzliches Lachen und Spass stehen den Kindern bevor – so heisst es jedenfalls im Tägliger Schullied.

«Von nun an sprechen wir Hochdeutsch»

Im Klassenzimmer angekommen, wartet bereits die erste Herausforderung auf die Kinder. «Weil wir ja jetzt in der Schule sind, sprechen wir von nun an Hochdeutsch», sagt Klassenlehrerin Ayse Arslan, den sieben Jungen und 16 Mädchen, die erwartungsvoll im Kreis vor der Wandtafel sitzen. «Doch keine Sorge, wenn es euch am Anfang nicht immer gelingt, ist das nicht schlimm», ergänzt sie.

Nach einer kurzen Begrüssung ging es für die Erstklässlerinnen und Erstklässler zum ersten Mal an ihr eigenes Pult. Melanie Burgener

Danach geht es auch schon ans Pult. Die erste Aufgabe lautet: die kleine Kiste inspizieren, die jedes Kind erhält. Filzstifte, ein Leimstift und eine Schere. Das alles benötigen sie, um den Fisch auszumalen und zu bekleben, der bald schon im Hinblick auf das Tägliger Jugendfest aufgehängt wird.

Die Zeit bis zur grossen Zehnuhrpause verfliegt schnell. Während die einen Kinder bereits auf den Pausenplatz stürmen, holt Julie ihr Znüni – sie ist froh, dass ihre Mutter ihr trotzdem eines eingepackt hat. «Es gefällt mir hier, es macht Spass», sagt sie strahlend.

Draussen muss auch Julie sich von ihren Eltern verabschieden. Sie winkt noch einmal, dann erblickt sie bereits eine Freundin an der Ecke des Schulhauses und rennt davon.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen