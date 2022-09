Umfrage: Wie spart man in Wohlen Strom?

Stromsparen in Wohlen Umfrage: Die Strompreise steigen – wie sparen Sie Strom? Die AZ hat in Wohlen sechs Passanten gefragt, wie sie künftig Strom sparen wollen. Und ob sie das überhaupt vor haben. Grundtenor: Eigentlich haben alle gute Ideen, wie sie Strom sparen können. Aber die meisten finden auch, dass man woanders anfangen sollte. Lara Geissmann Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Oskar Wynistorf, 75, Pensionär, Wohlen

Oskar Wynistorf, Wohlen. Lara Geissmann

Ich achte darauf, dass ich weniger Strom verbrauche, indem ich weniger heize und lieber alte Lampen mit vielleicht eher 3 Volt gebrauche als Lampen mit 10 Volt. Ausserdem benutze ich jetzt seltener mein Auto als früher und gehe mehr zu Fuss.

Leonora Berisha, 20, Detailhändlerin, Zufikon

Leonora Berisha, Zufikon. Lara Geissmann

Meine Familie und ich achten darauf, dass wir unsere Handys erst laden, wenn sie es auch wirklich nötig haben. Wir probieren auch, das Licht auszumachen, sobald wir es nicht mehr brauchen. Ich finde, dass uns Menschen manchmal gar nicht bewusst ist, in welchem Luxus wir leben, beispielsweise mit all den Neonlichtern an den Restaurants, Hotels und Läden.

Tito Lorenzi, 50, Informatiker, Wohlen

Tito Lorenzi, Wohlen. Lara Geissmann

Da ich alleinstehend lebe, finde ich, dass ich im Vergleich zu zusammenlebenden Menschen eher wenig Strom verbrauche. Da ich mich auch früher geachtet habe, was den Strom angeht, wüsste ich nicht, was ich heute verändern sollte. Allerdings könnte man meiner Meinung nach die Beleuchtung an den Läden deutlich herunterschrauben.

Rexha Time, 55, Mitarbeiterin Migros, Dintikon

Rexha Time, Dintikon. Lara Geissmann

Wenn mir kalt ist und ich friere, dann zünde ich lieber meinen Kamin an, als die Heizung hoch zu drehen. Ausserdem probiere ich, mich darauf zu achten, dass Licht weniger oft unnötig anzustellen. Ich hätte gern ein Elektroauto gehabt, musste jedoch selber feststellen, dass dieses auch viel Strom verbraucht, und habe mich dagegen entschieden.

Jürg Fehlbaum, 77, Pensionär, Fischbach-Göslikon

Jürg Fehlbaum, Fischbach-Göslikon. Lara Geissmann

In unserem Haus schalten wir die Laptops nach einiger Zeit ab und lassen sie nicht ständig laufen. Wir fahren nicht in den Urlaub und benützen auch das Auto wenig. Meine Meinung ist, dass man bei Geschäftern weniger Beleuchtung aufhängen und auch weniger Autos mit viel Stromverbrauch wie beispielsweise Elektroautos gekauft werden sollten.

René Neeser, 75, Pensionär, Wohlen

René Neeser, Wohlen. Lara Geissmann

Wir achten darauf, dass wir weniger Licht benutzen und überall LED-Lampen einbauen oder auch einmal Kerzen anzünden. Unseren zweiten Fernseher haben wir komplett abgeschaltet und unsere Heizung runtergestuft. Weihnachten ist ja schön, aber die ganzen Weihnachtsbeleuchtungen und Reklamen verbrauchen extrem viel Strom.

