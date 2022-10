Essen aus der Feldküche: Spital Muri probt den Ernstfall

Strommangel «Vorbild für den ganzen Kanton»: Das Spital Muri probt den Ernstfall – und kocht für einmal à la Rekrutenschule Ohne Strom, kein Essen. Während die Küche des Spitals Muri dank Notstromanlage einem Stromausfall standhält, sieht das in den Alters- und Pflegeheimen ganz anders aus. Im Notfall sollen die Bewohnenden durch eine militärische Feldküche versorgt werden. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 25.10.2022, 17.33 Uhr

Testlauf für den Ernstfall: Im Spital Muri kam am Dienstag erstmals die neue Feldküche zum Einsatz. Mathias Förster

Wenn im Spital Muri Bündner Gerstensuppe, Brätchügeli, Reis sowie Erbsli und Rüebli auf der Karte stehen, dann ist das nichts Ungewöhnliches. Wenn all dies aber in einer altertümlichen Feldküche – notabene für 450 Personen – zubereitet wird, dann eben schon. So geschehen am Dienstagmittag.

Der vermeintliche Gag hat aber trotz Volksfeststimmung einen ernsten Hintergrund, wie Markus Weishaupt, Leiter Hotellerie, vor der versammelten Presse – sogar das SRF reiste mit Fernseh- und Radioteam vom Leutschenbach ins Oberfreiamt – erzählt. Auch Landstatthalter Jean-Pierre Gallati und Oberst Rolf Stäuble, Leiter Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons, gaben sich die Ehre.

Prominenz aus Aarau kam zum Probeessen: Michael Stocker, Kommandant Zivilschutzorganisation Region Freiamt, Ralph Huggel, Heimleiter Solino Boswil, Oberst Rolf Stäuble, Leiter Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons, Markus Weishaupt, Leiter Hotellerie Spital Muri, Regierungsrat Jean-Pierre Gallati und Daniel Strub, CEO Spital Muri (von links). Mathias Förster

«Wie können wir den Betrieb aufrechterhalten unter erschwerten Bedingungen. Was passiert, wenn ein komplettes Küchenteam in Quarantäne muss? Wie ginge es aus, wenn alle Stricke reissen?»

Diese Fragen hätten sich die acht Küchenchefs der beteiligten Institutionen gestellt. Nebst dem Spital Muri sind dies das Murimoos, die Pflegimuri, und das Altersheim St.Martin. Zudem machen das St.Josefsheim in Bremgarten, das Solino in Boswil, das Zentrum Aettenbühl in Sins sowie das Maria-Bernarda-Heim in Auw mit. Und mit der «Checkliste Katastrophe» haben sie gemeinsam eine Lösung gefunden.

Erstes Szenario ist mit der Pandemie schon eingetreten

Drei Szenarien sind darin beschrieben: der Ausfall des Küchenpersonals, beispielsweise durch eine ansteckende Krankheit, die Schliessung der Küche, etwa durch den Verdacht einer Lebensmittelvergiftung oder eines Brandes, sowie der totale Ausfall aller Geräte. Während in der grassierenden Pandemie das Hauptaugenmerk auf Ersterem lag, kommt mit der sich abzeichnenden Strommangellage letzterem Szenario mehr und mehr Bedeutung zu.

Markus Weishaupt ist Leiter Hotellerie im Spital Muri. Mathias Förster

Im Zentrum dessen steht das Spital Muri selbst. Denn im Gegensatz zu den anderen beteiligten Institutionen, wird die Spitalküche im Falle eines Stromausfalls durch das Notstromsystem mitversorgt. «Bei uns würde man gar nicht merken, wenn der Strom weg ist», betont Weishaupt. In den anderen Heimen und Pflegeeinrichtungen könnte ohne Strom hingegen nicht mehr gekocht werden, die Bewohnenden müssten im allerschlimmsten Fall wohl nur noch Sandwiches essen.

80 Jahre ist die Feldküche alt, aber top in Schuss

Das will natürlich niemand. Und genau hier kommt die Feldküche ins Spiel, die Weishaupt in einer Armeematerialliquidation erworben hat. In ihr würden bei Strommangel die Mahlzeiten für die Bewohnenden aller erwähnten Institutionen zubereitet. Gute 80 Jahre muss sie wohl schon alt sein, funktionieren tut die mit Benzin betriebene Antiquität aber nach wie vor tadellos. Im heissen Öl brutzeln gerade die Käseschnittchen R 321 nach originalem Armeekochbuch-Rezept. Das Amuse-gueule vor dem eigentlichen Mahl.

Ganz nach alter Tradition werden die Käseschnitten in der Feldküche nach Rezept R 321 aus dem Militär-Kochbuch hergestellt. zvg

An diesem Tag hat die Feldküche ihren ersten Einsatz, der Ernstfall wird geprobt. Das Ziel des Testlaufs ist klar: «Wir wollen sicherstellen, dass sie funktioniert, wenn wir sie brauchen», so Weishaupt. Nebst Regierungs- und Pressevertretenden kommen denn auch am Dienstag die Bewohnenden des Solino in den Genuss des Festmahls. Kochen könne man laut Weishaupt darin fast alles. «Ein Entrecote wird natürlich schwierig, aber dennoch wären die Menüs immer noch sehr abwechslungsreich.»

Praktisch jedes Gericht könne man laut Markus Weishaupt in der mobilen Feldküche zubereiten. Mathias Förster

Mit der Feldküche alleine ist es aber nicht getan, denn wenn die Küchen der Institutionen keinen Strom haben, gehen auch die Vorräte verloren. Zum Konzept gehört daher auch, dass diese in allen sieben Heimen eingesammelt und im Spital Muri gelagert werden. Hier würden dann auch die jeweiligen Küchenchefs rund 2000 Mahlzeiten täglich zubereiten.

Kochen wie in der Rekrutenschule: Die Käseschnitten werden im schwimmenden im Öl zubereitet. Mathias Förster

Regierungsrat Gallati lobt die Murianer Voraussicht

Niemand hofft, dass dieses Notfallszenario tatsächlich zum Einsatz kommen muss. Doch die Energiekrise werde spätestens im nächsten Frühling kommen, wie Jean-Pierre Gallati betont. Er rühmt die Murianer dafür, «ein Vorbild für den ganzen Kanton zu sein». Denn Vorsorgen mit Verstand für schlechte Zeiten, das habe auch die Schweiz vernachlässigt, sagt Gallati mit Blick auf die anfänglichen Versäumnisse während der Coronapandemie.

Diese müsse man angesichts der sich anbahnenden Energiekrise unbedingt vermeiden. Gallati verdeutlicht dies mit La Fontaines Fabel «Die Grille und die Ameise», wo sich erstere den Sommer über auf dem Feld vergnügt, während letztere hart arbeitend Getreide für den Winter sammelt. Keine Frage, wer von den beiden hungern muss.

Spare in der Zeit, so hast du in der Not: Landstatthalter Jean-Pierre Gallati (rechts) lobt die Voraussicht von Markus Weishaupt und seinem Team. Mathias Förster

Hungern, das müssen die Alters- und Pflegeheimbewohnenden der Region dank der neuen, alten Feldküche nun definitiv nicht – selbst wenn nebst dem Strom auch noch das Benzin ausgeht: «Dann mache ich halt ein grosses Feuer und koche darauf», hält Markus Weishaupt schmunzelnd fest.

