Strohmuseum Wohlen

Am 2. Mai öffnet die neue Sonderausstellung im Wohler Strohmuseum. Unter dem Titel «A breeze of straw. Eine Trilogie im Raum» hat die Künstlerin Martina Vontobel in anderthalb Jahren eine eindrückliche dreiteilige Installation aus Stroh geschaffen.

24.04.2021, 05.00 Uhr