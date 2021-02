Stiller Protest Rechtsextreme Plakate gezeigt und Massnahmen missachtet: Die Corona-Demo in Wohlen sorgt für Ärger Der Grossaufmarsch der Massnahmen-Gegner in Wohlen stösst auf Unverständnis, vor allem in den sozialen Medien. Der Ruf der Freiämter Metropole leide unter solchen Veranstaltungen, wurde moniert. Die AZ fragt beim Wohler Gemeindeammann nach. Nathalie Wolgensinger

und Andrea Weibel 22.02.2021, 19.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis zu 3000 Personen sind laut Organisatoren in Wohlen zusammengekommen. Andre Albrecht Sie haben gegen die Coronamassnahmen demonstriert. Andre Albrecht Mit Lautsprecher-Durchsagen wurden die Teilnehmenden aufgefordert, Masken zu tragen. Allerdings nicht ganz ohne Ironie. Andre Albrecht Viele der Teilnehmer trugen im Voraus bestellte Schutzanzüge. Andre Albrecht Auch Alain Berset nahm teil – oder zumindestens jemand, der den Gesundheitsminister imitierte. Andre Albrecht Der Tross zieht durch Wohlen. Andre Albrecht Viele Teilnehmer trugen keine Maske. Andre Albrecht Weitere Impressionen der Kundgebung. Andre Albrecht Ein Teilnehmer hat seine Forderungen aufgeschrieben. Andre Albrecht Die Präsidentin des Vereins «Stiller Protest» bei ihrer Rede. Andre Albrecht Weitere Impressionen der Kundgebung. Andre Albrecht Die Teilnehmenden bilden die «Menschenkette der Liebe» in Wohlen. Pascal Bruhin «Die Menschenkette der Liebe.» Pascal Bruhin Zuger alt Kantonsrat und Bäckermeister Thomas Brändle zu den Massnahmen: «Es ist ein Suizid auf raten für die KMU.» Pascal Bruhin Diese Yogalehrerin will, dass sie ihr Studio wieder öffnen kann. Sie sagt: «Ich kann das Wort Solidarität nicht mehr hören. Mit uns geht man alles andere als solidarisch um.» Pascal Bruhin Familientherapeutin Mana: «Nicht der Virus tötet, sondern die Massnahmen dagegen.» Pascal Bruhin «Dialog unmöglich», schreiben diese Teilenehmenden auf ihren Plakaten, beobachtet werden sie von einem Polizisten. Pascal Bruhin In Wohlen haben sich viele Corona-Skeptiker eingefunden. Pascal Bruhin «Demokratie wird überschätzt», meint ein Demonstrationsteilnehmer. Pascal Bruhin «Verbrechen an Kindern stoppen», fodert einer der Teilnehmenden. Pascal Bruhin Ob das nur 1000 Leute sind? Pascal Bruhin Die Demonstranten ziehen durch Wohlen. Pascal Bruhin Am Nachmittag laufen die Demonstranten durch Wohlen. Pascal Bruhin Pascal Bruhin Pascal Bruhin Pascal Bruhin «Moderne Sklaven tragen Masken» steht auf einem Schild einer Demonstrierenden in Schutzanzug. Pascal Bruhin Das Merkurareal füllt sich am Mittag mit Menschen. Pascal Bruhin Das Merkurareal in morgendlichen Nebelschwaden. Noch ist hier Ruhe. Pascal Bruhin Hier werden am Nachmittag 1000 Coronaskeptiker erwartet, um gegen die geltenden Massnahmen zu protestieren. Pascal Bruhin

Die Demonstration am Samstagnachmittag lockte nicht nur Coronaskeptiker aus der halben Schweiz in die Freiämter Metropole. Auch zahlreiche Wohlerinnen und Wohler waren zugegen, fotografierten die Demo und stellten die Bilder anschliessend online. Die Diskussionen dazu liefen das Wochenende über heiss. Dabei wurde insbesondere eine Frage immer wieder aufgeworfen: Warum wurde die Demonstration bewilligt? Meinrad Meyer, Wohler Einwohnerratspräsident, kommentierte beispielsweise auf Facebook:

«5 Personen Regel, keine Fasnacht und geschlossene Restaurants, wie muss man eine solche Bewilligung verstehen? Unverständlich.»

Die AZ hat beim Wohler Gemeindeammann Arsène Perroud nachgefragt. Für ihn ist die Antwort sehr einfach: «Als Gemeindebehörde sind wir dazu verpflichtet, die politischen Grundrechte einzuhalten. Das ist ein hohes Gut, das es zu bewahren gilt», begründet er den Entscheid, dem Verein Stiller Protest die Demonstration in Wohlen bewilligt zu haben. «Das heisst aber noch lange nicht, dass wir die Anliegen und Argumente teilen», fügt er hinzu.

Ehemaliger Gemeinderat findet das bedenklich

Trotz Pandemie sind politische Demonstrationen ausdrücklich erlaubt. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die Maskenpflicht eingehalten wird, so die Bundesrätliche Verordnung. Das war offensichtlich nicht der Fall. Auf Facebook kommentierte der ehemalige Wohler Gemeinderat Bruno Breitschmid: «Gewiss waren auch vernünftige Leute an der Demo dabei, aber dass klare Vorschriften nicht eingehalten worden sind, obwohl die gutgläubige Organisatorin immer wieder auf die Maskenpflicht aufmerksam machte, ist bedenklich.»

Die bereitstehenden Regional- und Kantonspolizisten büssten die Maskensünder nicht. Aline Rey, Mediensprecherin der Kapo, begründete das damit, dass der Aufwand dafür unverhältnismässig gross gewesen wäre. An der Demonstration nahmen laut Schätzungen zwischen 2500 und 3000 Personen teil.

Gemeindeammann störten vor allem rechtsextreme Plakate

Den Wohler Gemeindeammann Arsène Perroud störten die Plakate mit rechtsextremem Inhalt. Britta Gut (22.12.2020)

Perroud war als Zuschauer am Strassenrand dabei. Auch ihn habe gestört, dass sich zahlreiche Demonstrationsteilnehmer nicht an die Maskenpflicht hielten. Noch viel mehr störte ihn aber, dass Plakate mit rechtsextremem Inhalt mitgeführt worden sind.

Unter anderem war zu lesen: «Impfen macht frei». Dies in Anlehnung an den Schriftzug «Arbeit macht frei», der während des Zweiten Weltkriegs über den Konzentrationslagern der Nazis hing. Ein anderes Plakat behauptete, dass «2021 das neue 1933» sei. 1933 wurde in Deutschland das Ermächtigungsgesetz eingeführt, das Hitler den Weg in die Diktatur ermöglichte. «Das sind meiner Meinung nach problematische Aussagen», kommentiert Perroud.

Veranstalter suchen bewusst mittelgrosse Städte aus

Der Verein Stiller Protest hat bereits die nächste Kundgebung angekündigt. Perroud vermutet, dass es nicht von ungefähr kommt, dass sich die Veranstalter dazu jeweils mittelgrosse Städte wie Wohlen aussuchen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es in kleineren Städten zu Gegendemonstrationen komme, sei wesentlich kleiner als in Grossstädten.

Bruno Breitschmids Fazit am Samstagabend lautete: «Das ist kein gutes Standortmarketing für Wohlen.» Perroud hingegen sieht das anders. Alle Beteiligten auf Behördenseite hätten so reagiert, wie es die Vorschriften verlangen. Wörtlich lobt er die Einsatzkräfte: «Kantons- und Regionalpolizei haben gute Arbeit geleistet und haben professionell und verhältnismässig auf den unerwartet grossen Aufmarsch in Wohlen reagiert.»